https://ria.ru/20231026/narusheniya-1905288851.html
ФСТЭК выявил сотни нарушений в защите информационной инфраструктуры России
ФСТЭК выявил сотни нарушений в защите информационной инфраструктуры России - РИА Новости, 26.10.2023
ФСТЭК выявил сотни нарушений в защите информационной инфраструктуры России
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) по итогам оценки защищенности критической информационной инфраструктуры в отношении 900... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T07:19
2023-10-26T07:19
2023-10-26T07:19
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НОВОСИБИРСК, 26 окт – РИА Новости. Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) по итогам оценки защищенности критической информационной инфраструктуры в отношении 900 субъектов выявил около 600 нарушений, ситуация по ним сравнению с 2022 годом кардинально не поменялась, сообщил заместитель начальника отдела управления ФСТЭК России Павел Зенкин. "С февраля 2022 года ситуация в 2023 году кардинально не поменялась. Так, в 2023 году ФСТЭК России провел оценку защищенности критической информационной инфраструктуры в отношении 900 субъектов ИИ. Были выявлены около 600 нарушений, которые были отражены в актах проверок, которые субъект не смог устранить за время проверки. Эта цифра просто колоссальная, по нашему мнению", - сказал он на всероссийском форуме региональной информатизации "ПРОФ-IT" в Новосибирске. Зенкин отметил, что при этом, что чего-то нового по сравнению с нарушениями 2022 года служба не увидела. "Это все те же самые организационные меры: субъект не знает свои объекты критической информационной инфраструктуры, которая у него имеется, не знает их архитектуру, специалисты не знают, что они работают на объектах ИИ и обеспечивают их безопасность. Что касается технических мер, то здесь тоже ничего нового – стандартные пароли, подключение к внешним сетям, не проводится анализ уязвимости, не происходит блокировка угроз", - рассказал он. При этом представитель ФСТЭК отметил, что с момента начала Специальной военной операции ФСТЭК России направил в адрес субъектов информационной инфраструктуры более 160 мер, направленных на повышение защищенности объектов, в том числе по анализу уязвимости и обновлению ПО в условиях санкционной политики. "Все недостатки о которых я сказал, приводят к инцидентам…", - сказал он.
https://ria.ru/20231023/informbezopasnost-1904640311.html
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россия, новосибирск
ФСТЭК выявил сотни нарушений в защите информационной инфраструктуры России
ФСТЭК выявил около 600 нарушений в защите информационной инфраструктуры России
НОВОСИБИРСК, 26 окт – РИА Новости. Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) по итогам оценки защищенности критической информационной инфраструктуры в отношении 900 субъектов выявил около 600 нарушений, ситуация по ним сравнению с 2022 годом кардинально не поменялась, сообщил заместитель начальника отдела управления ФСТЭК России Павел Зенкин.
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"С февраля 2022 года ситуация в 2023 году кардинально не поменялась. Так, в 2023 году ФСТЭК России провел оценку защищенности критической информационной инфраструктуры в отношении 900 субъектов ИИ. Были выявлены около 600 нарушений, которые были отражены в актах проверок, которые субъект не смог устранить за время проверки. Эта цифра просто колоссальная, по нашему мнению", - сказал он на всероссийском форуме региональной информатизации "ПРОФ-IT" в Новосибирске.
Зенкин отметил, что при этом, что чего-то нового по сравнению с нарушениями 2022 года служба не увидела.
"Это все те же самые организационные меры: субъект не знает свои объекты критической информационной инфраструктуры, которая у него имеется, не знает их архитектуру, специалисты не знают, что они работают на объектах ИИ и обеспечивают их безопасность. Что касается технических мер, то здесь тоже ничего нового – стандартные пароли, подключение к внешним сетям, не проводится анализ уязвимости, не происходит блокировка угроз", - рассказал он.
При этом представитель ФСТЭК отметил, что с момента начала Специальной военной операции ФСТЭК России направил в адрес субъектов информационной инфраструктуры более 160 мер, направленных на повышение защищенности объектов, в том числе по анализу уязвимости и обновлению ПО в условиях санкционной политики.
"Все недостатки о которых я сказал, приводят к инцидентам…", - сказал он.
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