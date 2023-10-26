https://ria.ru/20231026/narusheniya-1905288851.html

ФСТЭК выявил сотни нарушений в защите информационной инфраструктуры России

ФСТЭК выявил сотни нарушений в защите информационной инфраструктуры России - РИА Новости, 26.10.2023

ФСТЭК выявил сотни нарушений в защите информационной инфраструктуры России

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) по итогам оценки защищенности критической информационной инфраструктуры в отношении 900... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T07:19

2023-10-26T07:19

2023-10-26T07:19

россия

новосибирск

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НОВОСИБИРСК, 26 окт – РИА Новости. Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) по итогам оценки защищенности критической информационной инфраструктуры в отношении 900 субъектов выявил около 600 нарушений, ситуация по ним сравнению с 2022 годом кардинально не поменялась, сообщил заместитель начальника отдела управления ФСТЭК России Павел Зенкин. "С февраля 2022 года ситуация в 2023 году кардинально не поменялась. Так, в 2023 году ФСТЭК России провел оценку защищенности критической информационной инфраструктуры в отношении 900 субъектов ИИ. Были выявлены около 600 нарушений, которые были отражены в актах проверок, которые субъект не смог устранить за время проверки. Эта цифра просто колоссальная, по нашему мнению", - сказал он на всероссийском форуме региональной информатизации "ПРОФ-IT" в Новосибирске. Зенкин отметил, что при этом, что чего-то нового по сравнению с нарушениями 2022 года служба не увидела. "Это все те же самые организационные меры: субъект не знает свои объекты критической информационной инфраструктуры, которая у него имеется, не знает их архитектуру, специалисты не знают, что они работают на объектах ИИ и обеспечивают их безопасность. Что касается технических мер, то здесь тоже ничего нового – стандартные пароли, подключение к внешним сетям, не проводится анализ уязвимости, не происходит блокировка угроз", - рассказал он. При этом представитель ФСТЭК отметил, что с момента начала Специальной военной операции ФСТЭК России направил в адрес субъектов информационной инфраструктуры более 160 мер, направленных на повышение защищенности объектов, в том числе по анализу уязвимости и обновлению ПО в условиях санкционной политики. "Все недостатки о которых я сказал, приводят к инцидентам…", - сказал он.

https://ria.ru/20231023/informbezopasnost-1904640311.html

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россия, новосибирск