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В Москве полицейский подбросил наркотики мужчине и вымогал деньги - РИА Новости, 26.10.2023
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13:51 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/narkotiki-1905379265.html
В Москве полицейский подбросил наркотики мужчине и вымогал деньги
В Москве полицейский подбросил наркотики мужчине и вымогал деньги - РИА Новости, 26.10.2023
В Москве полицейский подбросил наркотики мужчине и вымогал деньги
Полицейский в Москве подбросил мужчине почти 3 грамма марихуаны, после чего вымогал полмиллиона рублей за невозбуждение уголовного дела, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T13:51
2023-10-26T13:51
происшествия
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Полицейский в Москве подбросил мужчине почти 3 грамма марихуаны, после чего вымогал полмиллиона рублей за невозбуждение уголовного дела, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. По данным ведомства, сотрудник уголовного розыска УВД по СВАО в Москве "в свободное от службы время вымогал у гражданина денежные средства в размере 500 тысяч рублей за якобы непривлечение последнего к уголовной ответственности по сфабрикованным основаниям". "В ходе комплекса мероприятий рядом с местом происшествия были обнаружены несколько свёртков с веществом. Согласно результатам экспертизы, это марихуана весом 2,85 грамма", - добавили в пресс-службе московского главка. В ведомстве также отметили, что уже принято процессуальное решение и при подтверждении вины полицейского он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в установленном законом порядке.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве полицейский подбросил наркотики мужчине и вымогал деньги

В Москве полицейский подбросил наркотики мужчине и вымогал 500 тысяч рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Полицейский в Москве подбросил мужчине почти 3 грамма марихуаны, после чего вымогал полмиллиона рублей за невозбуждение уголовного дела, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
По данным ведомства, сотрудник уголовного розыска УВД по СВАО в Москве "в свободное от службы время вымогал у гражданина денежные средства в размере 500 тысяч рублей за якобы непривлечение последнего к уголовной ответственности по сфабрикованным основаниям".
"В ходе комплекса мероприятий рядом с местом происшествия были обнаружены несколько свёртков с веществом. Согласно результатам экспертизы, это марихуана весом 2,85 грамма", - добавили в пресс-службе московского главка.
В ведомстве также отметили, что уже принято процессуальное решение и при подтверждении вины полицейского он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в установленном законом порядке.
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