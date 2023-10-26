https://ria.ru/20231026/narkotiki-1905379265.html

В Москве полицейский подбросил наркотики мужчине и вымогал деньги

В Москве полицейский подбросил наркотики мужчине и вымогал деньги - РИА Новости, 26.10.2023

В Москве полицейский подбросил наркотики мужчине и вымогал деньги

Полицейский в Москве подбросил мужчине почти 3 грамма марихуаны, после чего вымогал полмиллиона рублей за невозбуждение уголовного дела, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T13:51

2023-10-26T13:51

2023-10-26T13:51

происшествия

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Полицейский в Москве подбросил мужчине почти 3 грамма марихуаны, после чего вымогал полмиллиона рублей за невозбуждение уголовного дела, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. По данным ведомства, сотрудник уголовного розыска УВД по СВАО в Москве "в свободное от службы время вымогал у гражданина денежные средства в размере 500 тысяч рублей за якобы непривлечение последнего к уголовной ответственности по сфабрикованным основаниям". "В ходе комплекса мероприятий рядом с местом происшествия были обнаружены несколько свёртков с веществом. Согласно результатам экспертизы, это марихуана весом 2,85 грамма", - добавили в пресс-службе московского главка. В ведомстве также отметили, что уже принято процессуальное решение и при подтверждении вины полицейского он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в установленном законом порядке.

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, россия