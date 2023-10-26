https://ria.ru/20231026/nalog-1905285601.html
Минфин оценил возможное превышение сборов по налогу на сверхприбыль
Минфин оценил возможное превышение сборов по налогу на сверхприбыль - РИА Новости, 26.10.2023
Минфин оценил возможное превышение сборов по налогу на сверхприбыль
Замминистра финансов РФ Алексей Сазанов полагает, что в случае если сборы по налогу на сверхприбыль превысят 300 миллиардов рублей, то это превышение будет... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T06:00
2023-10-26T06:00
2023-10-26T06:00
россия
алексей сазанов
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Замминистра финансов РФ Алексей Сазанов полагает, что в случае если сборы по налогу на сверхприбыль превысят 300 миллиардов рублей, то это превышение будет максимум на 5%, об этом он заявил в интервью РИА Новости. Власти РФ ввели для крупных компаний, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы превысила 1 миллиард рублей, так называемый налог на сверхприбыль, который составляет 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог должен быть уплачен до 28 января 2024 года, его сумму можно снизить вдвое, если перечислить в период с 1 октября по 30 ноября 2023 года обеспечительный платеж. Всего власти РФ за счет налога на сверхприбыль планируют привлечь в федеральный бюджет 300 миллиардов рублей. Эти средства планируется направить на поддержку и развитие социальной сферы. "Если и будет превышение по объему поступлений, то незначительное - 5% максимум. У компаний есть опция заплатить как в этом году, так и в следующем году, но в два раза больше", - сказал он, отвечая на вопрос о том может ли объем выплат от компаний по налогу на сверхприбыль превысить ожидаемый порог в 300 миллиардов и на сколько.
https://ria.ru/20230914/nalog-1896226413.html
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россия, алексей сазанов, экономика, министерство финансов рф (минфин россии)
Россия, Алексей Сазанов, Экономика, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Минфин оценил возможное превышение сборов по налогу на сверхприбыль
Минфин: превышение сборов по налогу на сверхприбыль будет около пяти процентов
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Замминистра финансов РФ Алексей Сазанов полагает, что в случае если сборы по налогу на сверхприбыль превысят 300 миллиардов рублей, то это превышение будет максимум на 5%, об этом он заявил в интервью РИА Новости.
Власти РФ
ввели для крупных компаний, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы превысила 1 миллиард рублей, так называемый налог на сверхприбыль, который составляет 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог должен быть уплачен до 28 января 2024 года, его сумму можно снизить вдвое, если перечислить в период с 1 октября по 30 ноября 2023 года обеспечительный платеж.
Всего власти РФ за счет налога на сверхприбыль планируют привлечь в федеральный бюджет 300 миллиардов рублей. Эти средства планируется направить на поддержку и развитие социальной сферы.
"Если и будет превышение по объему поступлений, то незначительное - 5% максимум. У компаний есть опция заплатить как в этом году, так и в следующем году, но в два раза больше", - сказал он, отвечая на вопрос о том может ли объем выплат от компаний по налогу на сверхприбыль превысить ожидаемый порог в 300 миллиардов и на сколько.
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