https://ria.ru/20231026/nalog-1905272347.html

Россиянам объяснили, кому придется заплатить новый налог за 2023 год

Россиянам объяснили, кому придется заплатить новый налог за 2023 год - РИА Новости, 26.10.2023

Россиянам объяснили, кому придется заплатить новый налог за 2023 год

Необходимость заплатить налог на вклады за 2023 год возникнет у тех, кто получил по всем банковским счетам доход более 130 тысяч рублей, рассказал агентству... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T02:17

2023-10-26T02:17

2023-10-26T02:17

экономика

вадим виноградов

высшая школа экономики (вшэ)

центральный банк рф (цб рф)

федеральная налоговая служба (фнс россии)

налоги

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Необходимость заплатить налог на вклады за 2023 год возникнет у тех, кто получил по всем банковским счетам доход более 130 тысяч рублей, рассказал агентству “Прайм” декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.При расчете налога на вклады берут максимальную ключевую ставку в ЦБ в этом году и умножают на 1 миллион рублей. Сейчас максимальная ставка - 13 процентов. Если Банк России ее повысит, размер необлагаемого дохода увеличится.“Если годовой доход вкладчика по всем банковским счетам окажется ниже этой суммы, то за этот год платить налог не придется. Если превысит – ставка налога составит 13 процентов”, - пояснил юрист.Самостоятельно рассчитывать налог на вклады не нужно - это сделает Федеральная налоговая служба, куда банки до 1 февраля 2024 года передадут все данные по доходам клиентов. ФНС пришлет плательщику уведомление, заплатить налог нужно до 1 декабря 2024 года.

https://ria.ru/20231023/nalog-1904628292.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, вадим виноградов, высшая школа экономики (вшэ), центральный банк рф (цб рф), федеральная налоговая служба (фнс россии), налоги