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Россиянам объяснили, кому придется заплатить новый налог за 2023 год - РИА Новости, 26.10.2023
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02:17 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/nalog-1905272347.html
Россиянам объяснили, кому придется заплатить новый налог за 2023 год
Россиянам объяснили, кому придется заплатить новый налог за 2023 год - РИА Новости, 26.10.2023
Россиянам объяснили, кому придется заплатить новый налог за 2023 год
Необходимость заплатить налог на вклады за 2023 год возникнет у тех, кто получил по всем банковским счетам доход более 130 тысяч рублей, рассказал агентству... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T02:17
2023-10-26T02:17
экономика
вадим виноградов
высшая школа экономики (вшэ)
центральный банк рф (цб рф)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
налоги
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Необходимость заплатить налог на вклады за 2023 год возникнет у тех, кто получил по всем банковским счетам доход более 130 тысяч рублей, рассказал агентству “Прайм” декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.При расчете налога на вклады берут максимальную ключевую ставку в ЦБ в этом году и умножают на 1 миллион рублей. Сейчас максимальная ставка - 13 процентов. Если Банк России ее повысит, размер необлагаемого дохода увеличится.“Если годовой доход вкладчика по всем банковским счетам окажется ниже этой суммы, то за этот год платить налог не придется. Если превысит – ставка налога составит 13 процентов”, - пояснил юрист.Самостоятельно рассчитывать налог на вклады не нужно - это сделает Федеральная налоговая служба, куда банки до 1 февраля 2024 года передадут все данные по доходам клиентов. ФНС пришлет плательщику уведомление, заплатить налог нужно до 1 декабря 2024 года.
https://ria.ru/20231023/nalog-1904628292.html
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экономика, вадим виноградов, высшая школа экономики (вшэ), центральный банк рф (цб рф), федеральная налоговая служба (фнс россии), налоги
Экономика, Вадим Виноградов, Высшая школа экономики (ВШЭ), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Федеральная налоговая служба (ФНС России), Налоги
Россиянам объяснили, кому придется заплатить новый налог за 2023 год

Декан Виноградов: вкладчикам с доходом выше 130 тысяч рублей надо уплатить налог

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПосетители заполняют документы в инспекции Федеральной налоговой службы РФ
Посетители заполняют документы в инспекции Федеральной налоговой службы РФ - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Посетители заполняют документы в инспекции Федеральной налоговой службы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Необходимость заплатить налог на вклады за 2023 год возникнет у тех, кто получил по всем банковским счетам доход более 130 тысяч рублей, рассказал агентству “Прайм” декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
При расчете налога на вклады берут максимальную ключевую ставку в ЦБ в этом году и умножают на 1 миллион рублей. Сейчас максимальная ставка - 13 процентов. Если Банк России ее повысит, размер необлагаемого дохода увеличится.
«
“Если годовой доход вкладчика по всем банковским счетам окажется ниже этой суммы, то за этот год платить налог не придется. Если превысит – ставка налога составит 13 процентов”, - пояснил юрист.
Самостоятельно рассчитывать налог на вклады не нужно - это сделает Федеральная налоговая служба, куда банки до 1 февраля 2024 года передадут все данные по доходам клиентов. ФНС пришлет плательщику уведомление, заплатить налог нужно до 1 декабря 2024 года.
Флаг ЛДПР - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
В ЛДПР предложили освободить многодетные семьи от транспортного налога
23 октября, 12:19
 
ЭкономикаВадим ВиноградовВысшая школа экономики (ВШЭ)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Федеральная налоговая служба (ФНС России)Налоги
 
 
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