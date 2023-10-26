https://ria.ru/20231026/mkht-1905108725.html

Гопкинс! И все подпрыгнули. Как шутили великие артисты МХТ

Гопкинс! И все подпрыгнули. Как шутили великие артисты МХТ - РИА Новости, 26.10.2023

Гопкинс! И все подпрыгнули. Как шутили великие артисты МХТ

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости, Павел Сурков. В октябре 1898-го в Москве появился новый театр. Сегодня МХТ имени А. П. Чехова празднует 125-летний юбилей. Веселые РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T08:00

2023-10-26T08:00

2023-10-26T08:07

культура

борис ливанов

табаков

театр

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости, Павел Сурков. В октябре 1898-го в Москве появился новый театр. Сегодня МХТ имени А. П. Чехова празднует 125-летний юбилей. Веселые истории из жизни мхатовцев, шутки и розыгрыши великих актеров — в материале РИА Новости.Как мирили Станиславского и НемировичаКогда-то два основателя МХАТа были друзьями не разлей вода и, сидя в "Славянском базаре", придумывали новый театр. Но постепенно взгляды Немировича-Данченко и Станиславского на искусство разошлись, и мэтры даже не общались. Актеры долго думали, как примирить их.Решили сделать новую постановку "Царя Федора Иоанновича", и в финале, когда вся труппа выстроится на сцене под овации зрителей, из одной кулисы выйдет Станиславский, а из другой — Немирович-Данченко. Они встретятся в центре и пожмут друг другу руки.Сценарий изложили обоим, и те согласились — в конце концов долгое противостояние надоело всем. И вот настает торжественный миг: актеры стоят на сцене, мэтры появляются из-за кулис… Вот только высокий и длинноногий Станиславский первым дошел до середины сцены и стал ждать Немировича-Данченко. Тот ускорился, но случайно зацепился за ковер — и рухнул прямо к ногам Станиславского. Константин Сергеевич картинно развел руками и проговорил: "Ну, Владимир Иванович, зачем же уж так-то!"После этого два основателя МХАТа уже не разговаривали никогда.Заветное заклинаниеУ "стариков" МХАТа была одна игра: если к тебе подошел партнер и тихо сказал на ухо "Гопкинс!", ты немедленно должен подпрыгнуть. Это строго соблюдали. Порой заветное заклинание произносили в кульминационный момент на сцене. Приходилось прыгать, иначе — большой денежный штраф.Однажды МХАТ пригласили на прием к министру культуры. Пришли Яншин, Массальский, Грибов, Белокуров и известный шутник Борис Ливанов. И вот, стоя перед Екатериной Фурцевой, когда она говорила что-то важное, Ливанов, повернувшись вполоборота к товарищам, произнес театральным шепотом:— Гопкинс!И все подпрыгнули."Они разрешат"Сталин очень любил пьесу "Дни Турбиных". Да и вообще часто ходил во МХАТ. Но героями произведения Булгакова были белогвардейцы, и Станиславскому намекнули, что неплохо бы убрать спектакль из репертуара. Мэтр так и поступил. Вскоре в театр снова пришел Сталин. Станиславского вызвали к нему в ложу: вождь улыбнулся и задал один-единственный вопрос:— Константин Сергеевич, а почему нет пьесы товарища Булгакова "Дни Турбиных?"Станиславский, который был не только великим режиссером, но и замечательным театральным политиком, быстро нашелся. Он картинно пожал плечами и развел руками:— Не знаю, товарищ Сталин! Говорят, что они (и он показал пальцем наверх) не разрешают…Сталин расхохотался:— Ничего! "Они" — разрешат!И "Дни Турбиных" вернулись на сцену.Фамусов в стихахЕвгений Евстигнеев признавался, что не очень ладил в школе с литературой и многое из программы проскочило мимо него.Однажды Олег Ефремов на собрании труппы объявил о творческих планах:— Будем ставить "Горе от ума"! Ни разу не подходили к Грибоедову — вот и пора! И ты (он показал на Евстигнеева) будешь Фамусовым! Иди учи роль!На следующее утро в квартире Ефремова раздался звонок. Это был Евгений Александрович. Он недоумевающе произнес: — Олег, я по поводу этой пьесы… Начал я ее читать… Ты что, с ума сошел ее ставить? Она же в стихах!Цветы для основателейОлегу Табакову казалось несправедливым: в Камергерском переулке Чехову памятник есть, а основателям театра — нет. Вхожий в кабинеты высокого руководства Москвы Табаков добился желаемого.С тех пор после каждого спектакля, где ему, естественно, дарили охапки цветов, он обязательно большую часть букетов клал к этому памятнику. "Константину Сергеевичу и Владимиру Ивановичу в благодарность", — говорил Олег Павлович.Там и сейчас всегда живые цветы.

https://ria.ru/20231006/teatr-1900941768.html

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2023

Светлана Вовк

Светлана Вовк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

борис ливанов, табаков, театр