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Гопкинс! И все подпрыгнули. Как шутили великие артисты МХТ - РИА Новости, 26.10.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 26.10.2023 (обновлено: 08:07 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/mkht-1905108725.html
Гопкинс! И все подпрыгнули. Как шутили великие артисты МХТ
Гопкинс! И все подпрыгнули. Как шутили великие артисты МХТ - РИА Новости, 26.10.2023
Гопкинс! И все подпрыгнули. Как шутили великие артисты МХТ
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости, Павел Сурков. В октябре 1898-го в Москве появился новый театр. Сегодня МХТ имени А. П. Чехова празднует 125-летний юбилей. Веселые РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T08:00
2023-10-26T08:07
культура
борис ливанов
табаков
театр
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости, Павел Сурков. В октябре 1898-го в Москве появился новый театр. Сегодня МХТ имени А. П. Чехова празднует 125-летний юбилей. Веселые истории из жизни мхатовцев, шутки и розыгрыши великих актеров — в материале РИА Новости.Как мирили Станиславского и НемировичаКогда-то два основателя МХАТа были друзьями не разлей вода и, сидя в "Славянском базаре", придумывали новый театр. Но постепенно взгляды Немировича-Данченко и Станиславского на искусство разошлись, и мэтры даже не общались. Актеры долго думали, как примирить их.Решили сделать новую постановку "Царя Федора Иоанновича", и в финале, когда вся труппа выстроится на сцене под овации зрителей, из одной кулисы выйдет Станиславский, а из другой — Немирович-Данченко. Они встретятся в центре и пожмут друг другу руки.Сценарий изложили обоим, и те согласились — в конце концов долгое противостояние надоело всем. И вот настает торжественный миг: актеры стоят на сцене, мэтры появляются из-за кулис… Вот только высокий и длинноногий Станиславский первым дошел до середины сцены и стал ждать Немировича-Данченко. Тот ускорился, но случайно зацепился за ковер — и рухнул прямо к ногам Станиславского. Константин Сергеевич картинно развел руками и проговорил: "Ну, Владимир Иванович, зачем же уж так-то!"После этого два основателя МХАТа уже не разговаривали никогда.Заветное заклинаниеУ "стариков" МХАТа была одна игра: если к тебе подошел партнер и тихо сказал на ухо "Гопкинс!", ты немедленно должен подпрыгнуть. Это строго соблюдали. Порой заветное заклинание произносили в кульминационный момент на сцене. Приходилось прыгать, иначе — большой денежный штраф.Однажды МХАТ пригласили на прием к министру культуры. Пришли Яншин, Массальский, Грибов, Белокуров и известный шутник Борис Ливанов. И вот, стоя перед Екатериной Фурцевой, когда она говорила что-то важное, Ливанов, повернувшись вполоборота к товарищам, произнес театральным шепотом:— Гопкинс!И все подпрыгнули."Они разрешат"Сталин очень любил пьесу "Дни Турбиных". Да и вообще часто ходил во МХАТ. Но героями произведения Булгакова были белогвардейцы, и Станиславскому намекнули, что неплохо бы убрать спектакль из репертуара. Мэтр так и поступил. Вскоре в театр снова пришел Сталин. Станиславского вызвали к нему в ложу: вождь улыбнулся и задал один-единственный вопрос:— Константин Сергеевич, а почему нет пьесы товарища Булгакова "Дни Турбиных?"Станиславский, который был не только великим режиссером, но и замечательным театральным политиком, быстро нашелся. Он картинно пожал плечами и развел руками:— Не знаю, товарищ Сталин! Говорят, что они (и он показал пальцем наверх) не разрешают…Сталин расхохотался:— Ничего! "Они" — разрешат!И "Дни Турбиных" вернулись на сцену.Фамусов в стихахЕвгений Евстигнеев признавался, что не очень ладил в школе с литературой и многое из программы проскочило мимо него.Однажды Олег Ефремов на собрании труппы объявил о творческих планах:— Будем ставить "Горе от ума"! Ни разу не подходили к Грибоедову — вот и пора! И ты (он показал на Евстигнеева) будешь Фамусовым! Иди учи роль!На следующее утро в квартире Ефремова раздался звонок. Это был Евгений Александрович. Он недоумевающе произнес: — Олег, я по поводу этой пьесы… Начал я ее читать… Ты что, с ума сошел ее ставить? Она же в стихах!Цветы для основателейОлегу Табакову казалось несправедливым: в Камергерском переулке Чехову памятник есть, а основателям театра — нет. Вхожий в кабинеты высокого руководства Москвы Табаков добился желаемого.С тех пор после каждого спектакля, где ему, естественно, дарили охапки цветов, он обязательно большую часть букетов клал к этому памятнику. "Константину Сергеевичу и Владимиру Ивановичу в благодарность", — говорил Олег Павлович.Там и сейчас всегда живые цветы.
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борис ливанов, табаков, театр
Культура, Борис Ливанов, Табаков, Театр

Гопкинс! И все подпрыгнули. Как шутили великие артисты МХТ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПамятник основателям Московского Художественного театра Константину Сергеевичу Станиславскому и Владимиру Ивановичу Немировичу-Данченко
Памятник основателям Московского Художественного театра Константину Сергеевичу Станиславскому и Владимиру Ивановичу Немировичу-Данченко - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости, Павел Сурков. В октябре 1898-го в Москве появился новый театр. Сегодня МХТ имени А. П. Чехова празднует 125-летний юбилей. Веселые истории из жизни мхатовцев, шутки и розыгрыши великих актеров — в материале РИА Новости.

Как мирили Станиславского и Немировича

Когда-то два основателя МХАТа были друзьями не разлей вода и, сидя в "Славянском базаре", придумывали новый театр. Но постепенно взгляды Немировича-Данченко и Станиславского на искусство разошлись, и мэтры даже не общались. Актеры долго думали, как примирить их.
Решили сделать новую постановку "Царя Федора Иоанновича", и в финале, когда вся труппа выстроится на сцене под овации зрителей, из одной кулисы выйдет Станиславский, а из другой — Немирович-Данченко. Они встретятся в центре и пожмут друг другу руки.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкАфиша Московского Художественного академического театра 1898 года. Анонс об открытии театра и о спектакле "Царь Федор Иоаннович"
Афиша Московского Художественного академического театра 1898 год. Анонс об открытии театра и о спектакле Царь Федор Иоанович - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости
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Афиша Московского Художественного академического театра 1898 года. Анонс об открытии театра и о спектакле "Царь Федор Иоаннович"
Сценарий изложили обоим, и те согласились — в конце концов долгое противостояние надоело всем. И вот настает торжественный миг: актеры стоят на сцене, мэтры появляются из-за кулис… Вот только высокий и длинноногий Станиславский первым дошел до середины сцены и стал ждать Немировича-Данченко. Тот ускорился, но случайно зацепился за ковер — и рухнул прямо к ногам Станиславского. Константин Сергеевич картинно развел руками и проговорил: "Ну, Владимир Иванович, зачем же уж так-то!"
После этого два основателя МХАТа уже не разговаривали никогда.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкКонстантин Сергеевич Станиславский и Владимир Иванович Немирович-Данченко
Константин Сергеевич Станиславский и Владимир Иванович Немирович-Данченко - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости
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Константин Сергеевич Станиславский и Владимир Иванович Немирович-Данченко

Заветное заклинание

У "стариков" МХАТа была одна игра: если к тебе подошел партнер и тихо сказал на ухо "Гопкинс!", ты немедленно должен подпрыгнуть. Это строго соблюдали. Порой заветное заклинание произносили в кульминационный момент на сцене. Приходилось прыгать, иначе — большой денежный штраф.
© РИА Новости / Михаил Озерский | Перейти в медиабанкНародный артист СССР Борис Ливанов в роли Ноздрева в спектакле МХАТа "Мертвые души"
Народный артист СССР Борис Ливанов в роли Ноздрева в спектакле МХАТа Мертвые души - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Михаил Озерский
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Народный артист СССР Борис Ливанов в роли Ноздрева в спектакле МХАТа "Мертвые души"
Однажды МХАТ пригласили на прием к министру культуры. Пришли Яншин, Массальский, Грибов, Белокуров и известный шутник Борис Ливанов. И вот, стоя перед Екатериной Фурцевой, когда она говорила что-то важное, Ливанов, повернувшись вполоборота к товарищам, произнес театральным шепотом:
— Гопкинс!
И все подпрыгнули.

"Они разрешат"

© РИА Новости / Александр Гладштейн | Перейти в медиабанкСцена из спектакля по пьесе Михаила Булгакова "Дни Турбиных"
Сцена из спектакля по пьесе Михаила Булгакова Дни Турбиных - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Александр Гладштейн
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Сцена из спектакля по пьесе Михаила Булгакова "Дни Турбиных"
Сталин очень любил пьесу "Дни Турбиных". Да и вообще часто ходил во МХАТ. Но героями произведения Булгакова были белогвардейцы, и Станиславскому намекнули, что неплохо бы убрать спектакль из репертуара. Мэтр так и поступил.
Вскоре в театр снова пришел Сталин. Станиславского вызвали к нему в ложу: вождь улыбнулся и задал один-единственный вопрос:
— Константин Сергеевич, а почему нет пьесы товарища Булгакова "Дни Турбиных?"
Станиславский, который был не только великим режиссером, но и замечательным театральным политиком, быстро нашелся. Он картинно пожал плечами и развел руками:
— Не знаю, товарищ Сталин! Говорят, что они (и он показал пальцем наверх) не разрешают…
Сталин расхохотался:
— Ничего! "Они" — разрешат!
И "Дни Турбиных" вернулись на сцену.

Фамусов в стихах

© РИА Новости / Борис Кауфман | Перейти в медиабанкСоветский и российский актер театра и кино, народный артист СССР Евгений Александрович Евстигнеев (1926-1992) перед началом спектакля в гримерной театра МХАТ
Советский и российский актер театра и кино, Народный артист СССР Евгений Александрович Евстигнеев (1926-1992) перед началом спектакля в гримерной театра МХАТ - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Борис Кауфман
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Советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР Евгений Александрович Евстигнеев (1926-1992) перед началом спектакля в гримерной театра МХАТ
Евгений Евстигнеев признавался, что не очень ладил в школе с литературой и многое из программы проскочило мимо него.
Однажды Олег Ефремов на собрании труппы объявил о творческих планах:
— Будем ставить "Горе от ума"! Ни разу не подходили к Грибоедову — вот и пора! И ты (он показал на Евстигнеева) будешь Фамусовым! Иди учи роль!
На следующее утро в квартире Ефремова раздался звонок. Это был Евгений Александрович. Он недоумевающе произнес:
— Олег, я по поводу этой пьесы… Начал я ее читать… Ты что, с ума сошел ее ставить? Она же в стихах!

Цветы для основателей

© РИА Новости / Игорь Руссак | Перейти в медиабанкХудожественный руководитель-директор МХТ имени А.П.Чехова Олег Табаков во время вручения Российской Национальной актерской премии имени Андрея Миронова "ФИГАРО" на сцене театра имени А.Миронова в Санкт-Петербурге
Художественный руководитель-директор МХТ имени А.П.Чехова Олег Табаков во время вручения Российской Национальной актерской премии имени Андрея Миронова ФИГАРО на сцене театра имени А.Миронова в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Олегу Табакову казалось несправедливым: в Камергерском переулке Чехову памятник есть, а основателям театра — нет. Вхожий в кабинеты высокого руководства Москвы Табаков добился желаемого.
С тех пор после каждого спектакля, где ему, естественно, дарили охапки цветов, он обязательно большую часть букетов клал к этому памятнику. "Константину Сергеевичу и Владимиру Ивановичу в благодарность", — говорил Олег Павлович.

Там и сейчас всегда живые цветы.
Стоп-кадр из видеоролика, опубликованного Роскосмосом с космонавтами Олегом Кононенко и Николаем Чуба, находящимися на МКС. 6 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
Космонавты разыграют на орбите сценку к юбилею МХТ имени Чехова
6 октября, 14:08
 
КультураБорис ЛивановТабаковТеатр
 
 
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