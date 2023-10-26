https://ria.ru/20231026/mishustin-1905294103.html

Мишустин призвал углублять взаимодействие в ТЭК

Мишустин призвал углублять взаимодействие в ТЭК - РИА Новости, 26.10.2023

Мишустин призвал углублять взаимодействие в ТЭК

Странам Шанхайской организации сотрудничества важно углублять взаимодействие в топливно-энергетической сфере, особенно в условиях нестабильности цен на... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T08:50

2023-10-26T08:50

2023-10-26T10:27

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михаил мишустин

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БИШКЕК, 26 окт - РИА Новости. Странам Шанхайской организации сотрудничества важно углублять взаимодействие в топливно-энергетической сфере, особенно в условиях нестабильности цен на энергоресурсы, считает премьер-министр России Михаил Мишустин."Важно углублять взаимодействие в топливно-энергетической области. Особенно в нынешних условиях нестабильности цен на энергоресурсы, разбалансировки спроса и предложения", - сказал Мишустин, выступая на заседании Совета глав правительств государств-членов ШОС в расширенном составе.Он отметил, что казахстанские партнеры представили свое видение Стратегии развития энергетического сотрудничества государств-членов ШОС до 2030 года."Считаем, что документ должен учитывать и современные тенденции, способствовать продвижению практического взаимодействия в нефтегазовом секторе, угольной промышленности, электро-, гидро- и атомной энергетике, возобновляемых и альтернативных источниках, и в целом в повышении энергоэффективности", - предложил Мишустин."Надо вместе внедрять передовые технологии и обеспечить непрерывное снабжение энергоресурсами граждан и предприятий. И, конечно, отразить это в стратегии", - подчеркнул премьер России.

https://ria.ru/20231026/mishustin-1905293761.html

https://ria.ru/20231011/zadacha-1902035273.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

шос, михаил мишустин, в мире, экономика, россия