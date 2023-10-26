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Мишустин призвал углублять взаимодействие в ТЭК - РИА Новости, 26.10.2023
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08:50 26.10.2023 (обновлено: 10:27 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/mishustin-1905294103.html
Мишустин призвал углублять взаимодействие в ТЭК
Мишустин призвал углублять взаимодействие в ТЭК - РИА Новости, 26.10.2023
Мишустин призвал углублять взаимодействие в ТЭК
Странам Шанхайской организации сотрудничества важно углублять взаимодействие в топливно-энергетической сфере, особенно в условиях нестабильности цен на... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T08:50
2023-10-26T10:27
шос
михаил мишустин
в мире
экономика
россия
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БИШКЕК, 26 окт - РИА Новости. Странам Шанхайской организации сотрудничества важно углублять взаимодействие в топливно-энергетической сфере, особенно в условиях нестабильности цен на энергоресурсы, считает премьер-министр России Михаил Мишустин."Важно углублять взаимодействие в топливно-энергетической области. Особенно в нынешних условиях нестабильности цен на энергоресурсы, разбалансировки спроса и предложения", - сказал Мишустин, выступая на заседании Совета глав правительств государств-членов ШОС в расширенном составе.Он отметил, что казахстанские партнеры представили свое видение Стратегии развития энергетического сотрудничества государств-членов ШОС до 2030 года."Считаем, что документ должен учитывать и современные тенденции, способствовать продвижению практического взаимодействия в нефтегазовом секторе, угольной промышленности, электро-, гидро- и атомной энергетике, возобновляемых и альтернативных источниках, и в целом в повышении энергоэффективности", - предложил Мишустин."Надо вместе внедрять передовые технологии и обеспечить непрерывное снабжение энергоресурсами граждан и предприятий. И, конечно, отразить это в стратегии", - подчеркнул премьер России.
https://ria.ru/20231026/mishustin-1905293761.html
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шос, михаил мишустин, в мире, экономика, россия
ШОС, Михаил Мишустин, В мире, Экономика, Россия
Мишустин призвал углублять взаимодействие в ТЭК

Мишустин: странам ШОС важно углублять взаимодействие в ТЭК

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече глав делегаций, участвующих в заседании Совета глав правительств государств - членов Шанхайской организации сотрудничествас президентом Киргизской Республики Садыром Жапаровым. 26 октября 2023
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече глав делегаций, участвующих в заседании Совета глав правительств государств - членов Шанхайской организации сотрудничествас президентом Киргизской Республики Садыром Жапаровым. 26 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече глав делегаций, участвующих в заседании Совета глав правительств государств - членов Шанхайской организации сотрудничествас президентом Киргизской Республики Садыром Жапаровым. 26 октября 2023
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БИШКЕК, 26 окт - РИА Новости. Странам Шанхайской организации сотрудничества важно углублять взаимодействие в топливно-энергетической сфере, особенно в условиях нестабильности цен на энергоресурсы, считает премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Важно углублять взаимодействие в топливно-энергетической области. Особенно в нынешних условиях нестабильности цен на энергоресурсы, разбалансировки спроса и предложения", - сказал Мишустин, выступая на заседании Совета глав правительств государств-членов ШОС в расширенном составе.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече глав делегаций, участвующих в заседании Совета глав правительств государств - членов Шанхайской организации сотрудничествас президентом Киргизской Республики Садыром Жапаровым. 26 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
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Он отметил, что казахстанские партнеры представили свое видение Стратегии развития энергетического сотрудничества государств-членов ШОС до 2030 года.
«
"Считаем, что документ должен учитывать и современные тенденции, способствовать продвижению практического взаимодействия в нефтегазовом секторе, угольной промышленности, электро-, гидро- и атомной энергетике, возобновляемых и альтернативных источниках, и в целом в повышении энергоэффективности", - предложил Мишустин.
"Надо вместе внедрять передовые технологии и обеспечить непрерывное снабжение энергоресурсами граждан и предприятий. И, конечно, отразить это в стратегии", - подчеркнул премьер России.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Международного форума Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
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