https://ria.ru/20231026/mishustin-1905294103.html
Мишустин призвал углублять взаимодействие в ТЭК
Мишустин призвал углублять взаимодействие в ТЭК - РИА Новости, 26.10.2023
Мишустин призвал углублять взаимодействие в ТЭК
Странам Шанхайской организации сотрудничества важно углублять взаимодействие в топливно-энергетической сфере, особенно в условиях нестабильности цен на... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T08:50
2023-10-26T08:50
2023-10-26T10:27
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михаил мишустин
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БИШКЕК, 26 окт - РИА Новости. Странам Шанхайской организации сотрудничества важно углублять взаимодействие в топливно-энергетической сфере, особенно в условиях нестабильности цен на энергоресурсы, считает премьер-министр России Михаил Мишустин."Важно углублять взаимодействие в топливно-энергетической области. Особенно в нынешних условиях нестабильности цен на энергоресурсы, разбалансировки спроса и предложения", - сказал Мишустин, выступая на заседании Совета глав правительств государств-членов ШОС в расширенном составе.Он отметил, что казахстанские партнеры представили свое видение Стратегии развития энергетического сотрудничества государств-членов ШОС до 2030 года."Считаем, что документ должен учитывать и современные тенденции, способствовать продвижению практического взаимодействия в нефтегазовом секторе, угольной промышленности, электро-, гидро- и атомной энергетике, возобновляемых и альтернативных источниках, и в целом в повышении энергоэффективности", - предложил Мишустин."Надо вместе внедрять передовые технологии и обеспечить непрерывное снабжение энергоресурсами граждан и предприятий. И, конечно, отразить это в стратегии", - подчеркнул премьер России.
https://ria.ru/20231026/mishustin-1905293761.html
https://ria.ru/20231011/zadacha-1902035273.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шос, михаил мишустин, в мире, экономика, россия
ШОС, Михаил Мишустин, В мире, Экономика, Россия
Мишустин призвал углублять взаимодействие в ТЭК
Мишустин: странам ШОС важно углублять взаимодействие в ТЭК
БИШКЕК, 26 окт - РИА Новости. Странам Шанхайской организации сотрудничества важно углублять взаимодействие в топливно-энергетической сфере, особенно в условиях нестабильности цен на энергоресурсы, считает премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Важно углублять взаимодействие в топливно-энергетической области. Особенно в нынешних условиях нестабильности цен на энергоресурсы, разбалансировки спроса и предложения", - сказал Мишустин, выступая на заседании Совета глав правительств государств-членов ШОС
в расширенном составе.
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Он отметил, что казахстанские партнеры представили свое видение Стратегии развития энергетического сотрудничества государств-членов ШОС до 2030 года.
«
"Считаем, что документ должен учитывать и современные тенденции, способствовать продвижению практического взаимодействия в нефтегазовом секторе, угольной промышленности, электро-, гидро- и атомной энергетике, возобновляемых и альтернативных источниках, и в целом в повышении энергоэффективности", - предложил Мишустин.
"Надо вместе внедрять передовые технологии и обеспечить непрерывное снабжение энергоресурсами граждан и предприятий. И, конечно, отразить это в стратегии", - подчеркнул премьер России.
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