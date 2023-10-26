https://ria.ru/20231026/mishustin-1905293761.html

Мишустин призвал разработать проект договора о транзитном потенциале ШОС

Мишустин призвал разработать проект договора о транзитном потенциале ШОС - РИА Новости, 26.10.2023

Мишустин призвал разработать проект договора о транзитном потенциале ШОС

Расширение транспортного потенциала является одним из перспективных направлений развития Шанхайской организации сотрудничества, Россия предлагает партнерам... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T08:47

2023-10-26T08:47

2023-10-26T09:24

шос

россия

михаил мишустин

в мире

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905299248_0:103:3071:1831_1920x0_80_0_0_d963c4eddd15d2e3756b4fc7ac1b85be.jpg

БИШКЕК, 26 окт - РИА Новости. Расширение транспортного потенциала является одним из перспективных направлений развития Шанхайской организации сотрудничества, Россия предлагает партнерам приступить к разработке проекта международного договора по использованию транзитного потенциала государств объединения, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Одним из перспективных направлений является расширение связей в области транспорта. Россия уделяет этой теме повышенное, серьезное внимание. Мы системно занимаемся модернизацией дорожной сети внутри страны. Начали еще несколько стратегических проектов, которые откроют дополнительные возможности для доставки грузов", - сказал Мишустин, выступая на заседании Совета глав правительств государств-членов ШОС.Он пояснил, что Россия работает над такими транспортно-логистическими маршрутами как "Север-Юг" и "Запад-Восток", наращивает инфраструктурные мощности Северного морского пути.Глава кабмина России напомнил, что в прошлом году страны ШОС утвердили Концепцию развития взаимосвязанности и создания эффективных транспортных коридоров."Предлагаю коллегам активнее подключиться к реализации столь значимого документа. Поручить профильным ведомствам принять необходимые для этого меры и приступить к разработке проекта международного договора по использованию транзитного потенциала наших государств", - обратился к партнерам Мишустин.По его словам, также необходимо продолжить подготовку меморандума развития автомобильных дорог на пространстве ШОС."Комплексные совместные усилия на транспортном треке позволят нарастить товарооборот, освоить новые рынки, что пойдет на пользу нашим гражданам и бизнесу", - выразил уверенность Мишустин.Он рассказал, что товарооборот России с государствами ШОС в прошлом году увеличился более чем на треть и достиг рекордной отметки в почти 18,5 триллиона рублей. За семь месяцев текущего года - свыше 16 триллионов рублей.

https://ria.ru/20231018/putin-1903499481.html

https://ria.ru/20231026/shos-1905294007.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

шос, россия, михаил мишустин, в мире, экономика