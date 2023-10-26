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Мишустин призвал разработать проект договора о транзитном потенциале ШОС - РИА Новости, 26.10.2023
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08:47 26.10.2023 (обновлено: 09:24 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/mishustin-1905293761.html
Мишустин призвал разработать проект договора о транзитном потенциале ШОС
Мишустин призвал разработать проект договора о транзитном потенциале ШОС - РИА Новости, 26.10.2023
Мишустин призвал разработать проект договора о транзитном потенциале ШОС
Расширение транспортного потенциала является одним из перспективных направлений развития Шанхайской организации сотрудничества, Россия предлагает партнерам... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T08:47
2023-10-26T09:24
шос
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михаил мишустин
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БИШКЕК, 26 окт - РИА Новости. Расширение транспортного потенциала является одним из перспективных направлений развития Шанхайской организации сотрудничества, Россия предлагает партнерам приступить к разработке проекта международного договора по использованию транзитного потенциала государств объединения, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Одним из перспективных направлений является расширение связей в области транспорта. Россия уделяет этой теме повышенное, серьезное внимание. Мы системно занимаемся модернизацией дорожной сети внутри страны. Начали еще несколько стратегических проектов, которые откроют дополнительные возможности для доставки грузов", - сказал Мишустин, выступая на заседании Совета глав правительств государств-членов ШОС.Он пояснил, что Россия работает над такими транспортно-логистическими маршрутами как "Север-Юг" и "Запад-Восток", наращивает инфраструктурные мощности Северного морского пути.Глава кабмина России напомнил, что в прошлом году страны ШОС утвердили Концепцию развития взаимосвязанности и создания эффективных транспортных коридоров."Предлагаю коллегам активнее подключиться к реализации столь значимого документа. Поручить профильным ведомствам принять необходимые для этого меры и приступить к разработке проекта международного договора по использованию транзитного потенциала наших государств", - обратился к партнерам Мишустин.По его словам, также необходимо продолжить подготовку меморандума развития автомобильных дорог на пространстве ШОС."Комплексные совместные усилия на транспортном треке позволят нарастить товарооборот, освоить новые рынки, что пойдет на пользу нашим гражданам и бизнесу", - выразил уверенность Мишустин.Он рассказал, что товарооборот России с государствами ШОС в прошлом году увеличился более чем на треть и достиг рекордной отметки в почти 18,5 триллиона рублей. За семь месяцев текущего года - свыше 16 триллионов рублей.
https://ria.ru/20231018/putin-1903499481.html
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шос, россия, михаил мишустин, в мире, экономика
ШОС, Россия, Михаил Мишустин, В мире, Экономика
Мишустин призвал разработать проект договора о транзитном потенциале ШОС

Мишустин назвал расширение связей в транспорте перспективным направлением в ШОС

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече глав делегаций, участвующих в заседании Совета глав правительств государств - членов Шанхайской организации сотрудничествас президентом Киргизской Республики Садыром Жапаровым. 26 октября 2023
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече глав делегаций, участвующих в заседании Совета глав правительств государств - членов Шанхайской организации сотрудничествас президентом Киргизской Республики Садыром Жапаровым. 26 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече глав делегаций, участвующих в заседании Совета глав правительств государств - членов Шанхайской организации сотрудничествас президентом Киргизской Республики Садыром Жапаровым. 26 октября 2023
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БИШКЕК, 26 окт - РИА Новости. Расширение транспортного потенциала является одним из перспективных направлений развития Шанхайской организации сотрудничества, Россия предлагает партнерам приступить к разработке проекта международного договора по использованию транзитного потенциала государств объединения, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Одним из перспективных направлений является расширение связей в области транспорта. Россия уделяет этой теме повышенное, серьезное внимание. Мы системно занимаемся модернизацией дорожной сети внутри страны. Начали еще несколько стратегических проектов, которые откроют дополнительные возможности для доставки грузов", - сказал Мишустин, выступая на заседании Совета глав правительств государств-членов ШОС.
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Он пояснил, что Россия работает над такими транспортно-логистическими маршрутами как "Север-Юг" и "Запад-Восток", наращивает инфраструктурные мощности Северного морского пути.
Глава кабмина России напомнил, что в прошлом году страны ШОС утвердили Концепцию развития взаимосвязанности и создания эффективных транспортных коридоров.
"Предлагаю коллегам активнее подключиться к реализации столь значимого документа. Поручить профильным ведомствам принять необходимые для этого меры и приступить к разработке проекта международного договора по использованию транзитного потенциала наших государств", - обратился к партнерам Мишустин.
По его словам, также необходимо продолжить подготовку меморандума развития автомобильных дорог на пространстве ШОС.
"Комплексные совместные усилия на транспортном треке позволят нарастить товарооборот, освоить новые рынки, что пойдет на пользу нашим гражданам и бизнесу", - выразил уверенность Мишустин.
Он рассказал, что товарооборот России с государствами ШОС в прошлом году увеличился более чем на треть и достиг рекордной отметки в почти 18,5 триллиона рублей. За семь месяцев текущего года - свыше 16 триллионов рублей.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в расширенном составе. 26 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
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