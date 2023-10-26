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Правительство изменило правила миграционного учета иностранцев - РИА Новости, 26.10.2023
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19:01 26.10.2023 (обновлено: 20:11 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/migratsiya-1905478254.html
Правительство изменило правила миграционного учета иностранцев
Правительство изменило правила миграционного учета иностранцев - РИА Новости, 26.10.2023
Правительство изменило правила миграционного учета иностранцев
Правительство утвердило изменения в правилах миграционного учета иностранцев и лиц без гражданства, соответствующий документ имеется в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T19:01
2023-10-26T20:11
россия
общество
правительство рф
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Правительство утвердило изменения в правилах миграционного учета иностранцев и лиц без гражданства, соответствующий документ имеется в распоряжении РИА Новости.Теперь иностранцы смогут самостоятельно уведомлять органы внутренних дел о прибытии в Россию. До сих пор это делала только принимающая сторона.Согласно документу, иностранец сможет передать уведомление о прибытии и необходимые документы, непосредственно обратившись в территориальный орган МВД или с помощью портала "Госуслуги"."Электронный" вариант, согласно новым правилам, предусматривает, что сам иностранец и российский гражданин, владеющий квартирой, где прибывший будет жить, имеют личные кабинеты на "Госуслугах". Но в этом случае иностранец должен будет получить от собственника согласие на проживание и прикрепить этот файл к уведомлению о прибытии.Еще один случай, когда гражданин другой страны может самостоятельно уведомлять органы МВД о приезде, — оформленный договор найма жилья, в котором будет жить гость, отмечается в документе. В этом случае также возможен "госуслуговский" вариант подачи уведомления о прибытии с приложением электронной копии договора аренды.Если же иностранному гражданину будет необходимо получить визу, то он может самостоятельно уведомить о своем приезде только при условии, что будет жить в помещении, адрес которого был указан в приглашении для оформления визы.Документ вступает в силу 26 октября 2023 года.
https://ria.ru/20231025/migranty-1905064038.html
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россия, общество, правительство рф
Россия, Общество, Правительство РФ
Правительство изменило правила миграционного учета иностранцев

Иностранцы смогут самостоятельно уведомлять о прибытии в Россию

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Правительство утвердило изменения в правилах миграционного учета иностранцев и лиц без гражданства, соответствующий документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Теперь иностранцы смогут самостоятельно уведомлять органы внутренних дел о прибытии в Россию. До сих пор это делала только принимающая сторона.
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Согласно документу, иностранец сможет передать уведомление о прибытии и необходимые документы, непосредственно обратившись в территориальный орган МВД или с помощью портала "Госуслуги".
"Электронный" вариант, согласно новым правилам, предусматривает, что сам иностранец и российский гражданин, владеющий квартирой, где прибывший будет жить, имеют личные кабинеты на "Госуслугах". Но в этом случае иностранец должен будет получить от собственника согласие на проживание и прикрепить этот файл к уведомлению о прибытии.
Еще один случай, когда гражданин другой страны может самостоятельно уведомлять органы МВД о приезде, — оформленный договор найма жилья, в котором будет жить гость, отмечается в документе. В этом случае также возможен "госуслуговский" вариант подачи уведомления о прибытии с приложением электронной копии договора аренды.
Если же иностранному гражданину будет необходимо получить визу, то он может самостоятельно уведомить о своем приезде только при условии, что будет жить в помещении, адрес которого был указан в приглашении для оформления визы.
Документ вступает в силу 26 октября 2023 года.
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