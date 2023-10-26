Белорусские пограничники нашли подростка-мигранта на границе с Латвией
Белорусские пограничники нашли мигранта с переохлаждением на границе с Латвией
© Государственный пограничный комитет Беларуси/ВКонтактеПодросток-мигрант, найденный на границе Латвии и Белоруссии. 26 октября 2023
Подросток-мигрант, найденный на границе Латвии и Белоруссии. 26 октября 2023
МИНСК, 26 окт - РИА Новости. Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии сообщил о найденном в полуобморочном состоянии на границе с Латвией подростке-мигранте, которого вытеснили латвийские силовики.
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"Латвийские военные выбросили подростка-иностранца через заграждение – ему грозит ампутация стоп… Накануне, 25 октября, на границе с Латвией был обнаружен 17-летний подросток из Гвинеи в полуобморочном состоянии. Латвийские военные выбросили через заграждение несовершеннолетнего беженца, который при отсутствии помощи на белорусской стороне мог стать очередным трупом", - говорится в сообщении пресс-службы ГПК, опубликованном в четверг.
Как сообщается, белорусские пограничники незамедлительно вызвали бригаду медиков. В больнице, куда был доставлен беженец, у подростка диагностировано переохлаждение и обморожение конечностей. В настоящее время врачи предпринимают все усилия, чтобы избежать ампутации стоп ног.
"Такие действия сопредельной стороны в отношении детей демонстрируют особую жестокость и бесчеловечность латвийской политики, не имеющей ничего общего с такими понятиями как международное право и защита прав детей и беженцев", - заявили в Госпогранкомитете Белоруссии.