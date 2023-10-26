https://ria.ru/20231026/mfts-1905456654.html

Более 500 услуг в одном месте теперь смогут получать липчане

Более 500 услуг в одном месте теперь смогут получать липчане - РИА Новости, 26.10.2023

Более 500 услуг в одном месте теперь смогут получать липчане

Объединенное пространство модернизированного центра занятости и офиса "Мои документы" открылось после масштабной реконструкции на площади Победы в Липецке,... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T17:34

2023-10-26T17:34

2023-10-26T17:34

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

липецк

мфц (многофункциональный центр)

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ЛИПЕЦК, 26 окт - РИА Новости. Объединенное пространство модернизированного центра занятости и офиса "Мои документы" открылось после масштабной реконструкции на площади Победы в Липецке, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, здесь липчане смогут получать больше 500 услуг. В церемонии открытия принял участие заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Ян Талбацкий, который подчеркнул, что объединение центра занятости и "Моих документов" – это очень удачная находка Липецкой области. Артамонов отметил, что к работе в современном центре занятости приступили больше 90 специалистов. Для жителей будут работать 17 окон приема, что позволит исключить ситуацию ожидания клиента в очереди. Для взаимодействия с работодателями и клиентами организованы индивидуальные кабинки, кабинет психолога, переговорная, конференц-зал и кол-центр. "Мы видим совсем другой уровень обслуживания и предоставления государственных услуг. Современно и клиентоцентрично. И все это сделано в короткий срок. Это отметили и коллеги из министерства труда и социальной защиты, назвав наш объединенный центр одним из лучших в стране. Приятно, что липецкий проект будет взят как пример для других регионов, которые тоже собираются модернизировать службу занятости и МФЦ", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20231026/sotspodderzhka-1905451301.html

липецкая область

липецк

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липецкая область, игорь артамонов, липецк, мфц (многофункциональный центр)