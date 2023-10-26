Более 500 услуг в одном месте теперь смогут получать липчане
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиОткрытие объединенного модернизированного МФЦ и флагманского кадрового центра "Работа России" в Липецке
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Открытие объединенного модернизированного МФЦ и флагманского кадрового центра "Работа России" в Липецке
ЛИПЕЦК, 26 окт - РИА Новости. Объединенное пространство модернизированного центра занятости и офиса "Мои документы" открылось после масштабной реконструкции на площади Победы в Липецке, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, здесь липчане смогут получать больше 500 услуг. В церемонии открытия принял участие заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Ян Талбацкий, который подчеркнул, что объединение центра занятости и "Моих документов" – это очень удачная находка Липецкой области.
Артамонов отметил, что к работе в современном центре занятости приступили больше 90 специалистов. Для жителей будут работать 17 окон приема, что позволит исключить ситуацию ожидания клиента в очереди. Для взаимодействия с работодателями и клиентами организованы индивидуальные кабинки, кабинет психолога, переговорная, конференц-зал и кол-центр.
"Мы видим совсем другой уровень обслуживания и предоставления государственных услуг. Современно и клиентоцентрично. И все это сделано в короткий срок. Это отметили и коллеги из министерства труда и социальной защиты, назвав наш объединенный центр одним из лучших в стране. Приятно, что липецкий проект будет взят как пример для других регионов, которые тоже собираются модернизировать службу занятости и МФЦ", – сказал Артамонов.