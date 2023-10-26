Рейтинг@Mail.ru
Россиянам могут разрешить жениться и разводиться через МФЦ - РИА Новости, 26.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:57 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/mfts-1905403092.html
Россиянам могут разрешить жениться и разводиться через МФЦ
Россиянам могут разрешить жениться и разводиться через МФЦ - РИА Новости, 26.10.2023
Россиянам могут разрешить жениться и разводиться через МФЦ
Министерство юстиции России предлагает разрешить регистрировать браки и разводы в многофункциональных центрах (МФЦ) - законопроект опубликован на портале... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T14:57
2023-10-26T14:57
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896115188_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_080bbdf845213cda3bb8914655cbf866.jpg
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Министерство юстиции России предлагает разрешить регистрировать браки и разводы в многофункциональных центрах (МФЦ) - законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. "Регистрация заключения брака (за исключением случаев заключения брака в торжественной обстановке, заключения брака на дому, в медицинской или иной организации, заключения брака с лицом, находящимся под стражей или отбывающим наказание в местах лишения свободы) при условии, что оба заявителя являются гражданами РФ и не состояли ранее в браке, либо предыдущий брак расторгнут на территории РФ", - говорится в пояснительной записке. Развестись через МФЦ можно будет при условии взаимного согласия супругов, не имеющих общих детей младше 18 лет, либо на основании решения суда о расторжении брака, следует из проекта. Соответствующие поправки предлагается внести в Семейный кодекс России. Сейчас в МФЦ разрешена государственная регистрация рождений и смерти.
https://ria.ru/20230913/biometriya-1896165452.html
https://ria.ru/20231026/gosuslugi-1905400095.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896115188_740:140:3071:1888_1920x0_80_0_0_9a22efae487e72655d5d80d7f1b1e505.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
Россиянам могут разрешить жениться и разводиться через МФЦ

Минюст предложил разрешить россиянам жениться и разводиться через МФЦ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПосетители в многофункциональном центре государственных и муниципальных услуг
Посетители в многофункциональном центре государственных и муниципальных услуг - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Посетители в многофункциональном центре государственных и муниципальных услуг. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Министерство юстиции России предлагает разрешить регистрировать браки и разводы в многофункциональных центрах (МФЦ) - законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
«
"Регистрация заключения брака (за исключением случаев заключения брака в торжественной обстановке, заключения брака на дому, в медицинской или иной организации, заключения брака с лицом, находящимся под стражей или отбывающим наказание в местах лишения свободы) при условии, что оба заявителя являются гражданами РФ и не состояли ранее в браке, либо предыдущий брак расторгнут на территории РФ", - говорится в пояснительной записке.
Девушка сдает биометрические данные - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
Менее процента россиян оформили отказ от обработки биометрии через МФЦ
13 сентября, 17:15
Развестись через МФЦ можно будет при условии взаимного согласия супругов, не имеющих общих детей младше 18 лет, либо на основании решения суда о расторжении брака, следует из проекта.
Соответствующие поправки предлагается внести в Семейный кодекс России. Сейчас в МФЦ разрешена государственная регистрация рождений и смерти.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Минцифры планирует запустить робота, заполняющего заявления на "Госуслугах"
26 октября, 14:46
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала