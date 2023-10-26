https://ria.ru/20231026/mfts-1905403092.html
Россиянам могут разрешить жениться и разводиться через МФЦ
Россиянам могут разрешить жениться и разводиться через МФЦ - РИА Новости, 26.10.2023
Россиянам могут разрешить жениться и разводиться через МФЦ
Министерство юстиции России предлагает разрешить регистрировать браки и разводы в многофункциональных центрах (МФЦ) - законопроект опубликован на портале... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T14:57
2023-10-26T14:57
2023-10-26T14:57
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россия
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Министерство юстиции России предлагает разрешить регистрировать браки и разводы в многофункциональных центрах (МФЦ) - законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. "Регистрация заключения брака (за исключением случаев заключения брака в торжественной обстановке, заключения брака на дому, в медицинской или иной организации, заключения брака с лицом, находящимся под стражей или отбывающим наказание в местах лишения свободы) при условии, что оба заявителя являются гражданами РФ и не состояли ранее в браке, либо предыдущий брак расторгнут на территории РФ", - говорится в пояснительной записке. Развестись через МФЦ можно будет при условии взаимного согласия супругов, не имеющих общих детей младше 18 лет, либо на основании решения суда о расторжении брака, следует из проекта. Соответствующие поправки предлагается внести в Семейный кодекс России. Сейчас в МФЦ разрешена государственная регистрация рождений и смерти.
https://ria.ru/20230913/biometriya-1896165452.html
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общество, россия
Россиянам могут разрешить жениться и разводиться через МФЦ
Минюст предложил разрешить россиянам жениться и разводиться через МФЦ
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Министерство юстиции России предлагает разрешить регистрировать браки и разводы в многофункциональных центрах (МФЦ) - законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
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"Регистрация заключения брака (за исключением случаев заключения брака в торжественной обстановке, заключения брака на дому, в медицинской или иной организации, заключения брака с лицом, находящимся под стражей или отбывающим наказание в местах лишения свободы) при условии, что оба заявителя являются гражданами РФ и не состояли ранее в браке, либо предыдущий брак расторгнут на территории РФ", - говорится в пояснительной записке.
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Развестись через МФЦ можно будет при условии взаимного согласия супругов, не имеющих общих детей младше 18 лет, либо на основании решения суда о расторжении брака, следует из проекта.
Соответствующие поправки предлагается внести в Семейный кодекс России. Сейчас в МФЦ разрешена государственная регистрация рождений и смерти.
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