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Поляк хотел убить полицейских, пытавшихся наказать его за отсутствие маски - РИА Новости, 26.10.2023
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14:46 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/maska-1905399820.html
Поляк хотел убить полицейских, пытавшихся наказать его за отсутствие маски
Поляк хотел убить полицейских, пытавшихся наказать его за отсутствие маски - РИА Новости, 26.10.2023
Поляк хотел убить полицейских, пытавшихся наказать его за отсутствие маски
Житель Польши хотел убить польских полицейских, которые пытались наказать его за отсутствие маски, сообщил журналистам представитель прокуратуры города Ополе... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T14:46
2023-10-26T14:46
в мире
польша
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ВАРШАВА, 26 окт - РИА Новости. Житель Польши хотел убить польских полицейских, которые пытались наказать его за отсутствие маски, сообщил журналистам представитель прокуратуры города Ополе Станислав Бар. "Мужчина, увидев на пороге своего дома полицейских, начал угрожать им пистолетом, а затем пригрозил взорвать дом, в котором он скрывался. На место было вызвано подразделение по борьбе с терроризмом. В ходе вмешательства подозреваемый произвел в них несколько выстрелов из пистолета", - говорится в сообщении. Инцидент произошел в Польском городе Совин (Опольского воеводства). Полиция прибыла в дом, принадлежащий Кшиштофу М., причиной визита офицеров стал 39-летний мужчина, которого по решению суда необходимо было доставить в тюрьму, где он должен был отбывать наказание за ранее совершенное преступление "отсутствие маски во время задержания в пандемию". Также в полиции отметили, что в доме задержанного было обнаружено около двух килограммов марихуаны и несколько кустов конопли, а также незаконное огнестрельное оружие, из которого преступник хотел подстрелить полицейских. "После вооруженного нападения на сотрудников полиции, районная прокуратура города Ополе предъявила обвинения, по которым мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок не менее 10 лет или пожизненное заключение", - отметили в прокуратуре. В ходе операции по задержанию преступника ни один полицейский не пострадал.
https://ria.ru/20230913/taksist-1895993528.html
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в мире, польша
В мире, Польша
Поляк хотел убить полицейских, пытавшихся наказать его за отсутствие маски

Поляк хотел убить полицейских, которые пытались наказать его за отсутствие маски

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСотрудники полиции
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Сотрудники полиции . Архивное фото
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ВАРШАВА, 26 окт - РИА Новости. Житель Польши хотел убить польских полицейских, которые пытались наказать его за отсутствие маски, сообщил журналистам представитель прокуратуры города Ополе Станислав Бар.
«
"Мужчина, увидев на пороге своего дома полицейских, начал угрожать им пистолетом, а затем пригрозил взорвать дом, в котором он скрывался. На место было вызвано подразделение по борьбе с терроризмом. В ходе вмешательства подозреваемый произвел в них несколько выстрелов из пистолета", - говорится в сообщении.
Скриншот записи видеорегистратора
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Инцидент произошел в Польском городе Совин (Опольского воеводства). Полиция прибыла в дом, принадлежащий Кшиштофу М., причиной визита офицеров стал 39-летний мужчина, которого по решению суда необходимо было доставить в тюрьму, где он должен был отбывать наказание за ранее совершенное преступление "отсутствие маски во время задержания в пандемию".
Также в полиции отметили, что в доме задержанного было обнаружено около двух килограммов марихуаны и несколько кустов конопли, а также незаконное огнестрельное оружие, из которого преступник хотел подстрелить полицейских.
«
"После вооруженного нападения на сотрудников полиции, районная прокуратура города Ополе предъявила обвинения, по которым мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок не менее 10 лет или пожизненное заключение", - отметили в прокуратуре.
В ходе операции по задержанию преступника ни один полицейский не пострадал.
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