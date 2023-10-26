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Маск грубо высказался о сторонниках Украины - РИА Новости, 26.10.2023
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02:09 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/mask-1905278265.html
Маск грубо высказался о сторонниках Украины
Маск грубо высказался о сторонниках Украины - РИА Новости, 26.10.2023
Маск грубо высказался о сторонниках Украины
Американский миллиардер Илон Маск поддержал мнение предпринимателя Дэвида Сакса, раскритиковавшего политику Вашингтона в отношении Украины. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T02:09
2023-10-26T02:09
в мире
украина
россия
илон маск
джо байден
вашингтон (город)
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск поддержал мнение предпринимателя Дэвида Сакса, раскритиковавшего политику Вашингтона в отношении Украины.Сакс опубликовал пост в соцсети X, где напомнил, что в прошлом году США выделили Киеву более 100 миллиардов долларов, утверждая, что это поможет провести успешное контрнаступление против России. В итоге линия фронта практически не сдвинулась с места, при этом Россия заняла территории."Теперь в округе Колумбия (где располагается столица Вашингтон. – ред.) утверждают, что еще 60 миллиардов долларов позволят сделать это", - указал Сакс, заметив, что поверить в это может только "дурак"."Там полно дураков", - написал Маск под постом предпринимателя.На прошлой неделе президент Джо Байден выступил с телевизионным обращением к нации в связи с ситуацией на Украине и в Израиле. В своем выступлении он анонсировал новый пакет военной помощи обеим странам. В пятницу последовал формальный президентский запрос к конгрессу, в котором запрашивается выделение 14,3 миллиарда долларов на оказание помощи Израилю и более 60 миллиардов - Украине.
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в мире, украина, россия, илон маск, джо байден, вашингтон (город)
В мире, Украина, Россия, Илон Маск, Джо Байден, Вашингтон (город)
Маск грубо высказался о сторонниках Украины

Илон Маск назвал сторонников военной помощи Украине дураками

© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск поддержал мнение предпринимателя Дэвида Сакса, раскритиковавшего политику Вашингтона в отношении Украины.
Сакс опубликовал пост в соцсети X, где напомнил, что в прошлом году США выделили Киеву более 100 миллиардов долларов, утверждая, что это поможет провести успешное контрнаступление против России. В итоге линия фронта практически не сдвинулась с места, при этом Россия заняла территории.
"Теперь в округе Колумбия (где располагается столица Вашингтон. – ред.) утверждают, что еще 60 миллиардов долларов позволят сделать это", - указал Сакс, заметив, что поверить в это может только "дурак".
"Там полно дураков", - написал Маск под постом предпринимателя.
На прошлой неделе президент Джо Байден выступил с телевизионным обращением к нации в связи с ситуацией на Украине и в Израиле. В своем выступлении он анонсировал новый пакет военной помощи обеим странам. В пятницу последовал формальный президентский запрос к конгрессу, в котором запрашивается выделение 14,3 миллиарда долларов на оказание помощи Израилю и более 60 миллиардов - Украине.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
Подоляк раскритиковал предложение Маска о нормализации отношений с Россией
24 октября, 18:48
 
В миреУкраинаРоссияИлон МаскДжо БайденВашингтон (город)
 
 
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