https://ria.ru/20231026/mask-1905278265.html

Маск грубо высказался о сторонниках Украины

Маск грубо высказался о сторонниках Украины - РИА Новости, 26.10.2023

Маск грубо высказался о сторонниках Украины

Американский миллиардер Илон Маск поддержал мнение предпринимателя Дэвида Сакса, раскритиковавшего политику Вашингтона в отношении Украины. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T02:09

2023-10-26T02:09

2023-10-26T02:09

в мире

украина

россия

илон маск

джо байден

вашингтон (город)

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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск поддержал мнение предпринимателя Дэвида Сакса, раскритиковавшего политику Вашингтона в отношении Украины.Сакс опубликовал пост в соцсети X, где напомнил, что в прошлом году США выделили Киеву более 100 миллиардов долларов, утверждая, что это поможет провести успешное контрнаступление против России. В итоге линия фронта практически не сдвинулась с места, при этом Россия заняла территории."Теперь в округе Колумбия (где располагается столица Вашингтон. – ред.) утверждают, что еще 60 миллиардов долларов позволят сделать это", - указал Сакс, заметив, что поверить в это может только "дурак"."Там полно дураков", - написал Маск под постом предпринимателя.На прошлой неделе президент Джо Байден выступил с телевизионным обращением к нации в связи с ситуацией на Украине и в Израиле. В своем выступлении он анонсировал новый пакет военной помощи обеим странам. В пятницу последовал формальный президентский запрос к конгрессу, в котором запрашивается выделение 14,3 миллиарда долларов на оказание помощи Израилю и более 60 миллиардов - Украине.

https://ria.ru/20231024/otnosheniya-1905013142.html

украина

россия

вашингтон (город)

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в мире, украина, россия, илон маск, джо байден, вашингтон (город)