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Российские военные получили первую партию самоходных гаубиц "Мальва" - РИА Новости, 26.10.2023
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08:04 26.10.2023 (обновлено: 11:58 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/malva-1905290609.html
Российские военные получили первую партию самоходных гаубиц "Мальва"
Российские военные получили первую партию самоходных гаубиц "Мальва" - РИА Новости, 26.10.2023
Российские военные получили первую партию самоходных гаубиц "Мальва"
"Ростех" передал Минобороны первую партию самоходных артиллерийских установок "Мальва" на колесном шасси, об этом сообщила пресс-служба госкорпорации. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T08:04
2023-10-26T11:58
безопасность
технологии
россия
бекхан оздоев
ростех
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. "Ростех" передал Минобороны первую партию самоходных артиллерийских установок "Мальва" на колесном шасси, об этом сообщила пресс-служба госкорпорации."Ростех" отгрузил в войска первую партию 152-миллиметровых самоходных артиллерийских орудий "Мальва", — заявили в компании.Как отмечается, орудие мобильно, может автоматизированно вести стрельбу всеми типами боеприпасов и работать в режиме, когда несколько снарядов одновременно достигают цели.Как подчеркнул индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхан Оздоев, "благодаря колесному шасси "Мальва" способна быстро разворачиваться на позиции и покидать ее, уходя от ответного огня, что очень важно в условиях контрбатарейной войны". "Это современное и мощное оружие, с помощью которого можно уничтожать практически любые объекты осколочно-фугасными снарядами на дальности более 24 километров", — приводятся в пресс-релизе слова Оздоева."Мальва" создана на базе шасси БАЗ с колесной формулой 8х8. Артустановка способна пройти без дозаправки 1100 километров по дорогам общего пользования, а за счет полного привода и мощного дизельного двигателя хорошо преодолевает бездорожье.Скорострельность гаубицы — более семи выстрелов в минуту, а боезапас насчитывает до 30 выстрелов."Мальва" предназначена для поражения командных пунктов, оборонительных сооружений, артиллерийских, ракетных и минометных батарей, систем ПВО, колонн бронетехники и живой силы противника.
https://ria.ru/20231005/artilleriya-1900741402.html
https://ria.ru/20231009/rostekh-1901395301.html
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Работа новейшей установки "Мальва"
Кадры применения новейшей установки «Мальва», способной автоматизированно вести стрельбу всеми типами боеприпасов и работать в режиме «огневого налета»
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безопасность, технологии, россия, бекхан оздоев, ростех, ил-76
Безопасность, Технологии, Россия, Бекхан Оздоев, Ростех, Ил-76
Российские военные получили первую партию самоходных гаубиц "Мальва"

"Ростех" передал Минобороны партию самоходных гаубиц "Мальва" на колесном шасси

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. "Ростех" передал Минобороны первую партию самоходных артиллерийских установок "Мальва" на колесном шасси, об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.
"Ростех" отгрузил в войска первую партию 152-миллиметровых самоходных артиллерийских орудий "Мальва", — заявили в компании.
Как отмечается, орудие мобильно, может автоматизированно вести стрельбу всеми типами боеприпасов и работать в режиме, когда несколько снарядов одновременно достигают цели.
Как подчеркнул индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхан Оздоев, "благодаря колесному шасси "Мальва" способна быстро разворачиваться на позиции и покидать ее, уходя от ответного огня, что очень важно в условиях контрбатарейной войны".
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"Это современное и мощное оружие, с помощью которого можно уничтожать практически любые объекты осколочно-фугасными снарядами на дальности более 24 километров", — приводятся в пресс-релизе слова Оздоева.
"Мальва" создана на базе шасси БАЗ с колесной формулой 8х8. Артустановка способна пройти без дозаправки 1100 километров по дорогам общего пользования, а за счет полного привода и мощного дизельного двигателя хорошо преодолевает бездорожье.
Скорострельность гаубицы — более семи выстрелов в минуту, а боезапас насчитывает до 30 выстрелов.
"Мальва" предназначена для поражения командных пунктов, оборонительных сооружений, артиллерийских, ракетных и минометных батарей, систем ПВО, колонн бронетехники и живой силы противника.
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БезопасностьТехнологииРоссияБекхан ОздоевРостехИл-76
 
 
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