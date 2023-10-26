https://ria.ru/20231026/malva-1905290609.html
Российские военные получили первую партию самоходных гаубиц "Мальва"
Российские военные получили первую партию самоходных гаубиц "Мальва" - РИА Новости, 26.10.2023
Российские военные получили первую партию самоходных гаубиц "Мальва"
"Ростех" передал Минобороны первую партию самоходных артиллерийских установок "Мальва" на колесном шасси, об этом сообщила пресс-служба госкорпорации. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T08:04
2023-10-26T08:04
2023-10-26T11:58
безопасность
технологии
россия
бекхан оздоев
ростех
ил-76
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. "Ростех" передал Минобороны первую партию самоходных артиллерийских установок "Мальва" на колесном шасси, об этом сообщила пресс-служба госкорпорации."Ростех" отгрузил в войска первую партию 152-миллиметровых самоходных артиллерийских орудий "Мальва", — заявили в компании.Как отмечается, орудие мобильно, может автоматизированно вести стрельбу всеми типами боеприпасов и работать в режиме, когда несколько снарядов одновременно достигают цели.Как подчеркнул индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхан Оздоев, "благодаря колесному шасси "Мальва" способна быстро разворачиваться на позиции и покидать ее, уходя от ответного огня, что очень важно в условиях контрбатарейной войны". "Это современное и мощное оружие, с помощью которого можно уничтожать практически любые объекты осколочно-фугасными снарядами на дальности более 24 километров", — приводятся в пресс-релизе слова Оздоева."Мальва" создана на базе шасси БАЗ с колесной формулой 8х8. Артустановка способна пройти без дозаправки 1100 километров по дорогам общего пользования, а за счет полного привода и мощного дизельного двигателя хорошо преодолевает бездорожье.Скорострельность гаубицы — более семи выстрелов в минуту, а боезапас насчитывает до 30 выстрелов."Мальва" предназначена для поражения командных пунктов, оборонительных сооружений, артиллерийских, ракетных и минометных батарей, систем ПВО, колонн бронетехники и живой силы противника.
https://ria.ru/20231005/artilleriya-1900741402.html
https://ria.ru/20231009/rostekh-1901395301.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905321185_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3df10ad7a17637351c3c8385d261e25b.jpg
Работа новейшей установки "Мальва"
Кадры применения новейшей установки «Мальва», способной автоматизированно вести стрельбу всеми типами боеприпасов и работать в режиме «огневого налета»
2023-10-26T08:04
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PT0M48S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, технологии, россия, бекхан оздоев, ростех, ил-76
Безопасность, Технологии, Россия, Бекхан Оздоев, Ростех, Ил-76
Российские военные получили первую партию самоходных гаубиц "Мальва"
"Ростех" передал Минобороны партию самоходных гаубиц "Мальва" на колесном шасси
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. "Ростех" передал Минобороны первую партию самоходных артиллерийских установок "Мальва" на колесном шасси, об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.
"Ростех" отгрузил в войска первую партию 152-миллиметровых самоходных артиллерийских орудий "Мальва", — заявили в компании.
Как отмечается, орудие мобильно, может автоматизированно вести стрельбу всеми типами боеприпасов и работать в режиме, когда несколько снарядов одновременно достигают цели.
Как подчеркнул индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхан Оздоев
, "благодаря колесному шасси "Мальва" способна быстро разворачиваться на позиции и покидать ее, уходя от ответного огня, что очень важно в условиях контрбатарейной войны".
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"Это современное и мощное оружие, с помощью которого можно уничтожать практически любые объекты осколочно-фугасными снарядами на дальности более 24 километров", — приводятся в пресс-релизе слова Оздоева.
"Мальва" создана на базе шасси БАЗ с колесной формулой 8х8. Артустановка способна пройти без дозаправки 1100 километров по дорогам общего пользования, а за счет полного привода и мощного дизельного двигателя хорошо преодолевает бездорожье.
Скорострельность гаубицы — более семи выстрелов в минуту, а боезапас насчитывает до 30 выстрелов.
"Мальва" предназначена для поражения командных пунктов, оборонительных сооружений, артиллерийских, ракетных и минометных батарей, систем ПВО, колонн бронетехники и живой силы противника.
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