https://ria.ru/20231026/malva-1905290609.html

Российские военные получили первую партию самоходных гаубиц "Мальва"

Российские военные получили первую партию самоходных гаубиц "Мальва" - РИА Новости, 26.10.2023

Российские военные получили первую партию самоходных гаубиц "Мальва"

"Ростех" передал Минобороны первую партию самоходных артиллерийских установок "Мальва" на колесном шасси, об этом сообщила пресс-служба госкорпорации. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T08:04

2023-10-26T08:04

2023-10-26T11:58

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ростех

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. "Ростех" передал Минобороны первую партию самоходных артиллерийских установок "Мальва" на колесном шасси, об этом сообщила пресс-служба госкорпорации."Ростех" отгрузил в войска первую партию 152-миллиметровых самоходных артиллерийских орудий "Мальва", — заявили в компании.Как отмечается, орудие мобильно, может автоматизированно вести стрельбу всеми типами боеприпасов и работать в режиме, когда несколько снарядов одновременно достигают цели.Как подчеркнул индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхан Оздоев, "благодаря колесному шасси "Мальва" способна быстро разворачиваться на позиции и покидать ее, уходя от ответного огня, что очень важно в условиях контрбатарейной войны". "Это современное и мощное оружие, с помощью которого можно уничтожать практически любые объекты осколочно-фугасными снарядами на дальности более 24 километров", — приводятся в пресс-релизе слова Оздоева."Мальва" создана на базе шасси БАЗ с колесной формулой 8х8. Артустановка способна пройти без дозаправки 1100 километров по дорогам общего пользования, а за счет полного привода и мощного дизельного двигателя хорошо преодолевает бездорожье.Скорострельность гаубицы — более семи выстрелов в минуту, а боезапас насчитывает до 30 выстрелов."Мальва" предназначена для поражения командных пунктов, оборонительных сооружений, артиллерийских, ракетных и минометных батарей, систем ПВО, колонн бронетехники и живой силы противника.

https://ria.ru/20231005/artilleriya-1900741402.html

https://ria.ru/20231009/rostekh-1901395301.html

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Работа новейшей установки "Мальва" Кадры применения новейшей установки «Мальва», способной автоматизированно вести стрельбу всеми типами боеприпасов и работать в режиме «огневого налета» 2023-10-26T08:04 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, технологии, россия, бекхан оздоев, ростех, ил-76