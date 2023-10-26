https://ria.ru/20231026/lukashenko-1905346914.html
Лукашенко заявил, что хочет созвониться с Путиным
Лукашенко заявил, что хочет созвониться с Путиным - РИА Новости, 26.10.2023
Лукашенко заявил, что хочет созвониться с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что планирует в ближайшее время созвониться с российским коллегой Владимиром Путиным. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T12:28
2023-10-26T12:28
2023-10-26T12:45
александр лукашенко
белоруссия
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владимир путин
сергей лавров
минск
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МИНСК, 26 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что планирует в ближайшее время созвониться с российским коллегой Владимиром Путиным."Спасибо, не забудьте ему также передать. Я с ним созвонюсь сегодня-завтра, есть о чем поговорить", - ответил Лукашенко, обращаясь к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, который на встрече в Минске передал белорусскому лидеру привет от Путина.
https://ria.ru/20231026/belorussiya-1905348966.html
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александр лукашенко, белоруссия, россия, владимир путин, сергей лавров, минск
Александр Лукашенко, Белоруссия, Россия, Владимир Путин, Сергей Лавров, Минск
Лукашенко заявил, что хочет созвониться с Путиным
Лукашенко заявил, что ему есть, о чем поговорить с Путиным