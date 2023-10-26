Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко заявил, что Белоруссия является надежным союзником России - РИА Новости, 26.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:27 26.10.2023 (обновлено: 12:56 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/lukashenko-1905346218.html
Лукашенко заявил, что Белоруссия является надежным союзником России
Лукашенко заявил, что Белоруссия является надежным союзником России - РИА Новости, 26.10.2023
Лукашенко заявил, что Белоруссия является надежным союзником России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва немало делают для того, чтобы удержать мир от скатывания к "опасной черте", и пообещал и... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T12:27
2023-10-26T12:56
россия
белоруссия
минск
в мире
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863507454_0:0:3011:1695_1920x0_80_0_0_bc7e157c7ff10c9bc980c0d7d63ff231.jpg
МИНСК, 26 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва немало делают для того, чтобы удержать мир от скатывания к "опасной черте", и пообещал и дальше придерживаться этой линии."И Россия, и Беларусь немало сегодня делают для того, чтобы удержать не только Европу, но и мир от скатывания к самой опасной черте. Вы должны знать, что мы и дальше будем придерживаться этой линии", - сказал Лукашенко в четверг в Минске во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.Он заверил, что Белоруссия является надежным союзником Российской Федерации. "Вы в этом также можете не сомневаться. Никакой тут игры быть не может, поскольку мы понимаем, что на карту поставлено очень многое, и в принципе - выживаемость наших государств и наших народов", - сказал белорусский президент.
https://ria.ru/20231026/eskalatsiya-1905351537.html
россия
белоруссия
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863507454_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_d643efe850c1d76d2ab3d3fd0ae6c7ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, минск, в мире, александр лукашенко
Россия, Белоруссия, Минск, В мире, Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что Белоруссия является надежным союзником России

Лукашенко: Минск является надежным союзником Москвы, никакой игры здесь нет

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 26 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва немало делают для того, чтобы удержать мир от скатывания к "опасной черте", и пообещал и дальше придерживаться этой линии.
"И Россия, и Беларусь немало сегодня делают для того, чтобы удержать не только Европу, но и мир от скатывания к самой опасной черте. Вы должны знать, что мы и дальше будем придерживаться этой линии", - сказал Лукашенко в четверг в Минске во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Он заверил, что Белоруссия является надежным союзником Российской Федерации. "Вы в этом также можете не сомневаться. Никакой тут игры быть не может, поскольку мы понимаем, что на карту поставлено очень многое, и в принципе - выживаемость наших государств и наших народов", - сказал белорусский президент.
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Лукашенко видит в поставках США оружия Украине шаги по дальнейшей эскалации
26 октября, 12:44
 
РоссияБелоруссияМинскВ миреАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала