https://ria.ru/20231026/lukashenko-1905346218.html
Лукашенко заявил, что Белоруссия является надежным союзником России
Лукашенко заявил, что Белоруссия является надежным союзником России - РИА Новости, 26.10.2023
Лукашенко заявил, что Белоруссия является надежным союзником России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва немало делают для того, чтобы удержать мир от скатывания к "опасной черте", и пообещал и... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T12:27
2023-10-26T12:27
2023-10-26T12:56
россия
белоруссия
минск
в мире
александр лукашенко
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МИНСК, 26 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва немало делают для того, чтобы удержать мир от скатывания к "опасной черте", и пообещал и дальше придерживаться этой линии."И Россия, и Беларусь немало сегодня делают для того, чтобы удержать не только Европу, но и мир от скатывания к самой опасной черте. Вы должны знать, что мы и дальше будем придерживаться этой линии", - сказал Лукашенко в четверг в Минске во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.Он заверил, что Белоруссия является надежным союзником Российской Федерации. "Вы в этом также можете не сомневаться. Никакой тут игры быть не может, поскольку мы понимаем, что на карту поставлено очень многое, и в принципе - выживаемость наших государств и наших народов", - сказал белорусский президент.
https://ria.ru/20231026/eskalatsiya-1905351537.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, минск, в мире, александр лукашенко
Россия, Белоруссия, Минск, В мире, Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что Белоруссия является надежным союзником России
Лукашенко: Минск является надежным союзником Москвы, никакой игры здесь нет