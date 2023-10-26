https://ria.ru/20231026/lukashenko-1905341713.html

Лукашенко заявил, что Минск справился с санкциями ЕС

Лукашенко заявил, что Минск справился с санкциями ЕС - РИА Новости, 26.10.2023

Лукашенко заявил, что Минск справился с санкциями ЕС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск по большому счету справился с санкциями ЕС, а что касается логистики и финансовой сферы, то в 2024... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T12:19

2023-10-26T12:19

2023-10-26T12:19

минск

белоруссия

венгрия

петер сийярто

александр лукашенко

евросоюз

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МИНСК, 26 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск по большому счету справился с санкциями ЕС, а что касается логистики и финансовой сферы, то в 2024 году республика планирует наверстать потери и полностью уйти от проблем. "Мы с ними (санкциями) сталкиваемся не впервые. Думаю, что санкции мы преодолели по большому счету. Да, есть проблемы в связи с перестройкой логистики прежде всего и финансовыми вопросами, прохождением оплат и так далее. Но, думаю, мы справимся и с этими проблемами. В принципе, справились, но определенные потери есть. Я думаю, мы наверстаем в следующем году. Уйдем от этих проблем", - заявил Лукашенко в четверг в Минске на встрече с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

https://ria.ru/20231026/sanktsii-1905292099.html

минск

белоруссия

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минск, белоруссия, венгрия, петер сийярто, александр лукашенко, евросоюз