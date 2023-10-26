Лукашенко заявил, что является сторонником сохранения Евросоюза
Лукашенко выступил за сохранение Евросоюза, несмотря на санкции
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко . Архивное фото
МИНСК, 26 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, несмотря на санкции ЕС в отношении официального Минска, он является ярым сторонником сохранения Евросоюза.
"Почему-то в Евросоюзе считают, что мы, Беларусь, являемся противниками Европейского союза. Знаете, мы люди не злопамятные и, несмотря на нынешнюю турбулентность в ЕС и санкции, которые Евросоюз вводит против нас, ... президент Беларуси является ярым сторонником сохранения Европейского союза", - заявил Лукашенко в четверг в Минске на встрече с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.
Лукашенко пояснил, что видит в ЕС один из столпов многополярного мира. "Не потому, что я очень люблю Европейский союз, а потому что ЕС вместе с США, Китаем, Россией, ... Индией являются сильными опорами существования нашей планеты. Если эту опору вырвать из-под этой системы, будет очень плохо для всех", - заявил он.
Поэтому, констатировал он, Белоруссия, будучи европейским государством, "абсолютно за то, чтобы ЕС существовал". "Мы очень хотим, чтобы ЕС был мощным, крепким, суверенным, независимым объединением. Мы на это нацелены", - добавил Лукашенко.