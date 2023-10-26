https://ria.ru/20231026/lukashenko-1905332879.html

Лукашенко заявил, что является сторонником сохранения Евросоюза

Лукашенко заявил, что является сторонником сохранения Евросоюза - РИА Новости, 26.10.2023

Лукашенко заявил, что является сторонником сохранения Евросоюза

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, несмотря на санкции ЕС в отношении официального Минска, он является ярым сторонником сохранения Евросоюза. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T11:43

2023-10-26T11:43

2023-10-26T12:13

в мире

минск

евросоюз

александр лукашенко

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МИНСК, 26 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, несмотря на санкции ЕС в отношении официального Минска, он является ярым сторонником сохранения Евросоюза."Почему-то в Евросоюзе считают, что мы, Беларусь, являемся противниками Европейского союза. Знаете, мы люди не злопамятные и, несмотря на нынешнюю турбулентность в ЕС и санкции, которые Евросоюз вводит против нас, ... президент Беларуси является ярым сторонником сохранения Европейского союза", - заявил Лукашенко в четверг в Минске на встрече с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.Лукашенко пояснил, что видит в ЕС один из столпов многополярного мира. "Не потому, что я очень люблю Европейский союз, а потому что ЕС вместе с США, Китаем, Россией, ... Индией являются сильными опорами существования нашей планеты. Если эту опору вырвать из-под этой системы, будет очень плохо для всех", - заявил он.Поэтому, констатировал он, Белоруссия, будучи европейским государством, "абсолютно за то, чтобы ЕС существовал". "Мы очень хотим, чтобы ЕС был мощным, крепким, суверенным, независимым объединением. Мы на это нацелены", - добавил Лукашенко.

https://ria.ru/20231024/provokatsii-1904940019.html

минск

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Варвара Скокшина

в мире, минск, евросоюз, александр лукашенко