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Лукашенко заявил, что является сторонником сохранения Евросоюза - РИА Новости, 26.10.2023
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11:43 26.10.2023 (обновлено: 12:13 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/lukashenko-1905332879.html
Лукашенко заявил, что является сторонником сохранения Евросоюза
Лукашенко заявил, что является сторонником сохранения Евросоюза - РИА Новости, 26.10.2023
Лукашенко заявил, что является сторонником сохранения Евросоюза
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, несмотря на санкции ЕС в отношении официального Минска, он является ярым сторонником сохранения Евросоюза. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T11:43
2023-10-26T12:13
в мире
минск
евросоюз
александр лукашенко
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МИНСК, 26 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, несмотря на санкции ЕС в отношении официального Минска, он является ярым сторонником сохранения Евросоюза."Почему-то в Евросоюзе считают, что мы, Беларусь, являемся противниками Европейского союза. Знаете, мы люди не злопамятные и, несмотря на нынешнюю турбулентность в ЕС и санкции, которые Евросоюз вводит против нас, ... президент Беларуси является ярым сторонником сохранения Европейского союза", - заявил Лукашенко в четверг в Минске на встрече с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.Лукашенко пояснил, что видит в ЕС один из столпов многополярного мира. "Не потому, что я очень люблю Европейский союз, а потому что ЕС вместе с США, Китаем, Россией, ... Индией являются сильными опорами существования нашей планеты. Если эту опору вырвать из-под этой системы, будет очень плохо для всех", - заявил он.Поэтому, констатировал он, Белоруссия, будучи европейским государством, "абсолютно за то, чтобы ЕС существовал". "Мы очень хотим, чтобы ЕС был мощным, крепким, суверенным, независимым объединением. Мы на это нацелены", - добавил Лукашенко.
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в мире, минск, евросоюз, александр лукашенко
В мире, Минск, Евросоюз, Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что является сторонником сохранения Евросоюза

Лукашенко выступил за сохранение Евросоюза, несмотря на санкции

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко . Архивное фото
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МИНСК, 26 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, несмотря на санкции ЕС в отношении официального Минска, он является ярым сторонником сохранения Евросоюза.
"Почему-то в Евросоюзе считают, что мы, Беларусь, являемся противниками Европейского союза. Знаете, мы люди не злопамятные и, несмотря на нынешнюю турбулентность в ЕС и санкции, которые Евросоюз вводит против нас, ... президент Беларуси является ярым сторонником сохранения Европейского союза", - заявил Лукашенко в четверг в Минске на встрече с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.
Лукашенко пояснил, что видит в ЕС один из столпов многополярного мира. "Не потому, что я очень люблю Европейский союз, а потому что ЕС вместе с США, Китаем, Россией, ... Индией являются сильными опорами существования нашей планеты. Если эту опору вырвать из-под этой системы, будет очень плохо для всех", - заявил он.
Поэтому, констатировал он, Белоруссия, будучи европейским государством, "абсолютно за то, чтобы ЕС существовал". "Мы очень хотим, чтобы ЕС был мощным, крепким, суверенным, независимым объединением. Мы на это нацелены", - добавил Лукашенко.
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В миреМинскЕвросоюзАлександр Лукашенко
 
 
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