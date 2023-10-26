https://ria.ru/20231026/lekarstva-1905351772.html

На Алтае возбудили дело из-за просроченных лекарств для льготников

На Алтае возбудили дело из-за просроченных лекарств для льготников - РИА Новости, 26.10.2023

На Алтае возбудили дело из-за просроченных лекарств для льготников

Следователи возбудили уголовное дело в отношении чиновников Минздрава Республики Алтай, которые закупили слишком много лекарств для льготников, в итоге срок... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T12:44

2023-10-26T12:44

2023-10-26T13:51

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БАРНАУЛ, 26 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении чиновников Минздрава Республики Алтай, которые закупили слишком много лекарств для льготников, в итоге срок годности препаратов на сумму 3,35 миллиона рублей истек, сообщили в СУСК РФ по региону. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). По предварительным данным, с января 2020 года по октябрь 2023 года вследствие ненадлежащего исполнения должностными лицами Министерства здравоохранения Республики Алтай своих обязанностей по организации обеспечения лекарственными средствами льготной категории граждан, заявки на их приобретение были сформированы без качественного и количественного определения их потребности. В результате завышения объема закупки лекарств, ненадлежащего контроля их движения и учета за счет федеральных и республиканских бюджетных денежных средств были приобретены медицинские препараты на общую сумму свыше 3 350 000 рублей, которые оказались невостребованными, их остатки скопились на складах, сроки годности лекарств истекли", - говорится в сообщении. Отмечается, что таким образом Министерству здравоохранения Республики Алтай причинен крупный материальный ущерб. Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки, результаты которой представлены в следственные органы. "В настоящее время по уголовному делу о должностном преступлении следователями регионального следственного управления проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, лиц, допустивших указанные нарушения, сбор и фиксацию доказательственной базы, в том числе обыски и допросы основных фигурантов дела, мероприятия по изъятию документации, касающейся заключения и исполнения контрактов на поставку лекарственных препаратов, их оплаты, а также изъятию оставшихся на складах просроченных лекарств", - отмечают в СУСК.

https://ria.ru/20231026/vrach-1905314170.html

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происшествия, республика алтай, россия