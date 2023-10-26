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США ставили себе цель ослабить Европу, заявил Лавров - РИА Новости, 26.10.2023
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16:17 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/lavrov-1905428601.html
США ставили себе цель ослабить Европу, заявил Лавров
США ставили себе цель ослабить Европу, заявил Лавров - РИА Новости, 26.10.2023
США ставили себе цель ослабить Европу, заявил Лавров
Соединенные Штаты ставили себе цель ослабить Европу, чтобы та не смогла обрести самостоятельность, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T16:17
2023-10-26T16:17
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европа
белоруссия
сергей лавров
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Соединенные Штаты ставили себе цель ослабить Европу, чтобы та не смогла обрести самостоятельность, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. На встрече Лавров отметил, что "данный нам единый, огромный, самый крупный и богатый по природным ресурсам континент" Европа по указу США "решила "развалить на два лагеря". Так было в эпоху холодной войны, но даже тогда экономические связи не прерывались, подчеркнул министр. "Проводится деиндустриализация, перевод производства. Это была одна из задач американцев – ослабить Европу, не дать возможности экономически "расправить плечи" и стать самостоятельной", - заявил Лавров, чьи слова приводятся в сообщении на сайте МИД РФ. Глава МИД РФ прибыл в Минск 25 октября. Он провел встречу с министром иностранных дел страны Сергеем Алейником и выступил в качестве участника конференции высокого уровня "Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире".
https://ria.ru/20231011/zelenskiy-1902081803.html
https://ria.ru/20230929/otnosheniya-1899453732.html
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россия, европа, белоруссия, сергей лавров, александр лукашенко, сергей алейник, в мире
Россия, Европа, Белоруссия, Сергей Лавров, Александр Лукашенко, Сергей Алейник, В мире
США ставили себе цель ослабить Европу, заявил Лавров

Лавров: задачей США было не дать Европе расправить плечи и ослабить ее

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Соединенные Штаты ставили себе цель ослабить Европу, чтобы та не смогла обрести самостоятельность, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
На встрече Лавров отметил, что "данный нам единый, огромный, самый крупный и богатый по природным ресурсам континент" Европа по указу США "решила "развалить на два лагеря". Так было в эпоху холодной войны, но даже тогда экономические связи не прерывались, подчеркнул министр.
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"Проводится деиндустриализация, перевод производства. Это была одна из задач американцев – ослабить Европу, не дать возможности экономически "расправить плечи" и стать самостоятельной", - заявил Лавров, чьи слова приводятся в сообщении на сайте МИД РФ.
Глава МИД РФ прибыл в Минск 25 октября. Он провел встречу с министром иностранных дел страны Сергеем Алейником и выступил в качестве участника конференции высокого уровня "Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире".
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РоссияЕвропаБелоруссияСергей ЛавровАлександр ЛукашенкоСергей АлейникВ мире
 
 
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