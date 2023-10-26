https://ria.ru/20231026/lavrov-1905428601.html

США ставили себе цель ослабить Европу, заявил Лавров

США ставили себе цель ослабить Европу, заявил Лавров - РИА Новости, 26.10.2023

США ставили себе цель ослабить Европу, заявил Лавров

Соединенные Штаты ставили себе цель ослабить Европу, чтобы та не смогла обрести самостоятельность, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T16:17

2023-10-26T16:17

2023-10-26T16:17

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европа

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Соединенные Штаты ставили себе цель ослабить Европу, чтобы та не смогла обрести самостоятельность, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. На встрече Лавров отметил, что "данный нам единый, огромный, самый крупный и богатый по природным ресурсам континент" Европа по указу США "решила "развалить на два лагеря". Так было в эпоху холодной войны, но даже тогда экономические связи не прерывались, подчеркнул министр. "Проводится деиндустриализация, перевод производства. Это была одна из задач американцев – ослабить Европу, не дать возможности экономически "расправить плечи" и стать самостоятельной", - заявил Лавров, чьи слова приводятся в сообщении на сайте МИД РФ. Глава МИД РФ прибыл в Минск 25 октября. Он провел встречу с министром иностранных дел страны Сергеем Алейником и выступил в качестве участника конференции высокого уровня "Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире".

https://ria.ru/20231011/zelenskiy-1902081803.html

https://ria.ru/20230929/otnosheniya-1899453732.html

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европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, европа, белоруссия, сергей лавров, александр лукашенко, сергей алейник, в мире