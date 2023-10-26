https://ria.ru/20231026/krossover-1905447778.html

"Автотор" запустил серийное производство китайского кроссовера BAIC X7

"Автотор" запустил серийное производство китайского кроссовера BAIC X7 - РИА Новости, 26.10.2023

"Автотор" запустил серийное производство китайского кроссовера BAIC X7

Калининградский "Автотор" начал производство еще одной модели китайского бренда BAIC: кроссовера X7, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T17:05

2023-10-26T17:05

2023-10-26T17:09

экономика

авто

автотор

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Калининградский "Автотор" начал производство еще одной модели китайского бренда BAIC: кроссовера X7, говорится в сообщении компании. "Калининградский автомобилестроительный завод "Автотор" освоил промышленное производство среднеразмерного кроссовера BAIC X7… Производство модели BAIC X7 осуществляется в полном соответствии с международными требованиями системы менеджмента качества, с учетом стандартов BAIC по контролю качества в ходе производственного процесса", - отмечается в сообщении. Модель оснащается бензиновым турбодвигателем, развивающим 180 лошадиных сил максимальной мощности. "Автотор" приступил к производству автомобилей китайского BAIC в апреле 2023 года. Кроссовер X7 стал пятой моделью на конвейере завода. Помимо новинки на предприятии выпускаются седан U5 Plus, кроссоверы X35, X55 и внедорожник BJ40. "До конца 2023 года предприятие планирует освоить выпуск 7 моделей BAIC", - уточнили в "Автоторе".

https://ria.ru/20230908/avtotor-1894982740.html

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, авто, автотор