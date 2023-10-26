https://ria.ru/20231026/krossover-1905447778.html
"Автотор" запустил серийное производство китайского кроссовера BAIC X7
"Автотор" запустил серийное производство китайского кроссовера BAIC X7 - РИА Новости, 26.10.2023
"Автотор" запустил серийное производство китайского кроссовера BAIC X7
Калининградский "Автотор" начал производство еще одной модели китайского бренда BAIC: кроссовера X7, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T17:05
2023-10-26T17:05
2023-10-26T17:09
экономика
авто
автотор
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Калининградский "Автотор" начал производство еще одной модели китайского бренда BAIC: кроссовера X7, говорится в сообщении компании. "Калининградский автомобилестроительный завод "Автотор" освоил промышленное производство среднеразмерного кроссовера BAIC X7… Производство модели BAIC X7 осуществляется в полном соответствии с международными требованиями системы менеджмента качества, с учетом стандартов BAIC по контролю качества в ходе производственного процесса", - отмечается в сообщении. Модель оснащается бензиновым турбодвигателем, развивающим 180 лошадиных сил максимальной мощности. "Автотор" приступил к производству автомобилей китайского BAIC в апреле 2023 года. Кроссовер X7 стал пятой моделью на конвейере завода. Помимо новинки на предприятии выпускаются седан U5 Plus, кроссоверы X35, X55 и внедорожник BJ40. "До конца 2023 года предприятие планирует освоить выпуск 7 моделей BAIC", - уточнили в "Автоторе".
https://ria.ru/20230908/avtotor-1894982740.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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экономика, авто, автотор
"Автотор" запустил серийное производство китайского кроссовера BAIC X7
Автотор начал производить еще одну модель китайского бренда BAIC — кроссовера X7
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.
Калининградский "Автотор" начал производство еще одной модели китайского бренда BAIC: кроссовера X7, говорится в сообщении
компании.
«
"Калининградский автомобилестроительный завод "Автотор" освоил промышленное производство среднеразмерного кроссовера BAIC X7… Производство модели BAIC X7 осуществляется в полном соответствии с международными требованиями системы менеджмента качества, с учетом стандартов BAIC по контролю качества в ходе производственного процесса", - отмечается в сообщении.
Модель оснащается бензиновым турбодвигателем, развивающим 180 лошадиных сил максимальной мощности.
"Автотор" приступил к производству автомобилей китайского BAIC в апреле 2023 года. Кроссовер X7 стал пятой моделью на конвейере завода. Помимо новинки на предприятии выпускаются седан U5 Plus, кроссоверы X35, X55 и внедорожник BJ40. "До конца 2023 года предприятие планирует освоить выпуск 7 моделей BAIC", - уточнили в "Автоторе".
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