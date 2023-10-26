Рейтинг@Mail.ru
"Автотор" запустил серийное производство китайского кроссовера BAIC X7 - РИА Новости, 26.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:05 26.10.2023 (обновлено: 17:09 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/krossover-1905447778.html
"Автотор" запустил серийное производство китайского кроссовера BAIC X7
"Автотор" запустил серийное производство китайского кроссовера BAIC X7 - РИА Новости, 26.10.2023
"Автотор" запустил серийное производство китайского кроссовера BAIC X7
Калининградский "Автотор" начал производство еще одной модели китайского бренда BAIC: кроссовера X7, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T17:05
2023-10-26T17:09
экономика
авто
автотор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905448738_0:11:1281:731_1920x0_80_0_0_af5d647de82fd9ee7081298d2ccbc61e.jpg
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Калининградский "Автотор" начал производство еще одной модели китайского бренда BAIC: кроссовера X7, говорится в сообщении компании. "Калининградский автомобилестроительный завод "Автотор" освоил промышленное производство среднеразмерного кроссовера BAIC X7… Производство модели BAIC X7 осуществляется в полном соответствии с международными требованиями системы менеджмента качества, с учетом стандартов BAIC по контролю качества в ходе производственного процесса", - отмечается в сообщении. Модель оснащается бензиновым турбодвигателем, развивающим 180 лошадиных сил максимальной мощности. "Автотор" приступил к производству автомобилей китайского BAIC в апреле 2023 года. Кроссовер X7 стал пятой моделью на конвейере завода. Помимо новинки на предприятии выпускаются седан U5 Plus, кроссоверы X35, X55 и внедорожник BJ40. "До конца 2023 года предприятие планирует освоить выпуск 7 моделей BAIC", - уточнили в "Автоторе".
https://ria.ru/20230908/avtotor-1894982740.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905448738_145:0:1134:742_1920x0_80_0_0_cf6a90a4be7a7962b4b2a118f8ba0cc9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, авто, автотор
Экономика, Авто, Автотор
"Автотор" запустил серийное производство китайского кроссовера BAIC X7

Автотор начал производить еще одну модель китайского бренда BAIC — кроссовера X7

© АвтоторПроизводство кроссовера BAIC X7 на промышленном заводе Автотор
Производство кроссовера BAIC X7 на промышленном заводе Автотор
© Автотор
Производство кроссовера BAIC X7 на промышленном заводе Автотор
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Калининградский "Автотор" начал производство еще одной модели китайского бренда BAIC: кроссовера X7, говорится в сообщении компании.
«
"Калининградский автомобилестроительный завод "Автотор" освоил промышленное производство среднеразмерного кроссовера BAIC X7… Производство модели BAIC X7 осуществляется в полном соответствии с международными требованиями системы менеджмента качества, с учетом стандартов BAIC по контролю качества в ходе производственного процесса", - отмечается в сообщении.
Модель оснащается бензиновым турбодвигателем, развивающим 180 лошадиных сил максимальной мощности.
"Автотор" приступил к производству автомобилей китайского BAIC в апреле 2023 года. Кроссовер X7 стал пятой моделью на конвейере завода. Помимо новинки на предприятии выпускаются седан U5 Plus, кроссоверы X35, X55 и внедорожник BJ40. "До конца 2023 года предприятие планирует освоить выпуск 7 моделей BAIC", - уточнили в "Автоторе".
Завод Автотор в Калининграде - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
В Калининграде начали выпуск электромобилей совместно с китайским Foton
8 сентября, 13:55
 
ЭкономикаАвтоАвтотор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала