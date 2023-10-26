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Школьник из Уфы несколько месяцев раздавал друзьям сбережения своей бабушки
Школьник из Уфы несколько месяцев раздавал друзьям сбережения своей бабушки - РИА Новости, 26.10.2023
Школьник из Уфы несколько месяцев раздавал друзьям сбережения своей бабушки
Школьник в Уфе несколько месяцев брал сбережения бабушки и делился ими со своими друзьями, всех причастных детей могут поставить на профилактический учет,... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T11:25
2023-10-26T11:25
2023-10-26T11:25
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УФА, 26 окт – РИА Новости. Школьник в Уфе несколько месяцев брал сбережения бабушки и делился ими со своими друзьями, всех причастных детей могут поставить на профилактический учет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии. Ранее Telegram-канал "БашДТП" сообщил, что школьник раздал друзьям 4 миллиона рублей, которые его бабушка выручила за продажу квартиры, а дети на эти деньги с помощью взрослых друзей покупали автомобили. В полиции, комментируя РИА Новости ситуацию, рассказали, что "по данному факту отделом полиции №3 проведена проверка". "По предварительным данным, школьник в течение нескольких месяцев брал сбережения бабушки и тратил вместе со знакомыми. Сейчас в отношении родителей трех несовершеннолетних составлены протоколы 5.35 КоАП РФ. В настоящее время административные материалы по данному факту направлены в районную комиссию по делам несовершеннолетних, которая будет принимать решение о привлечении родителей подростков к ответственности и о постановке несовершеннолетних на профилактический учет", - рассказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20231023/shkola-1904110863.html
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уфа, россия, происшествия
Уфа, Россия, Происшествия
Школьник из Уфы несколько месяцев раздавал друзьям сбережения своей бабушки
Уфимский школьник раздал друзьям четыре миллиона рублей, которые украл у бабушки
УФА, 26 окт – РИА Новости. Школьник в Уфе несколько месяцев брал сбережения бабушки и делился ими со своими друзьями, всех причастных детей могут поставить на профилактический учет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии.
Ранее Telegram-канал "БашДТП" сообщил, что школьник раздал друзьям 4 миллиона рублей, которые его бабушка выручила за продажу квартиры, а дети на эти деньги с помощью взрослых друзей покупали автомобили.
В полиции, комментируя РИА Новости ситуацию, рассказали, что "по данному факту отделом полиции №3 проведена проверка".
"По предварительным данным, школьник в течение нескольких месяцев брал сбережения бабушки и тратил вместе со знакомыми. Сейчас в отношении родителей трех несовершеннолетних составлены протоколы 5.35 КоАП РФ
. В настоящее время административные материалы по данному факту направлены в районную комиссию по делам несовершеннолетних, которая будет принимать решение о привлечении родителей подростков к ответственности и о постановке несовершеннолетних на профилактический учет", - рассказали в пресс-службе.
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