https://ria.ru/20231026/krazha-1905329243.html

Школьник из Уфы несколько месяцев раздавал друзьям сбережения своей бабушки

Школьник из Уфы несколько месяцев раздавал друзьям сбережения своей бабушки - РИА Новости, 26.10.2023

Школьник из Уфы несколько месяцев раздавал друзьям сбережения своей бабушки

Школьник в Уфе несколько месяцев брал сбережения бабушки и делился ими со своими друзьями, всех причастных детей могут поставить на профилактический учет,... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T11:25

2023-10-26T11:25

2023-10-26T11:25

уфа

россия

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

УФА, 26 окт – РИА Новости. Школьник в Уфе несколько месяцев брал сбережения бабушки и делился ими со своими друзьями, всех причастных детей могут поставить на профилактический учет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии. Ранее Telegram-канал "БашДТП" сообщил, что школьник раздал друзьям 4 миллиона рублей, которые его бабушка выручила за продажу квартиры, а дети на эти деньги с помощью взрослых друзей покупали автомобили. В полиции, комментируя РИА Новости ситуацию, рассказали, что "по данному факту отделом полиции №3 проведена проверка". "По предварительным данным, школьник в течение нескольких месяцев брал сбережения бабушки и тратил вместе со знакомыми. Сейчас в отношении родителей трех несовершеннолетних составлены протоколы 5.35 КоАП РФ. В настоящее время административные материалы по данному факту направлены в районную комиссию по делам несовершеннолетних, которая будет принимать решение о привлечении родителей подростков к ответственности и о постановке несовершеннолетних на профилактический учет", - рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20231023/shkola-1904110863.html

уфа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

уфа, россия, происшествия