https://ria.ru/20231026/krakhmal-1905473133.html

Эко-активисты распылили крахмал на скелет динозавра в музее Лондона

Эко-активисты распылили крахмал на скелет динозавра в музее Лондона - РИА Новости, 26.10.2023

Эко-активисты распылили крахмал на скелет динозавра в музее Лондона

Активисты экологического движения Just Stop Oil распылили из баллона оранжевый кукурузный крахмал на огромный муляж скелета динозавра в лондонском музее... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T18:41

2023-10-26T18:41

2023-10-26T18:41

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Активисты экологического движения Just Stop Oil распылили из баллона оранжевый кукурузный крахмал на огромный муляж скелета динозавра в лондонском музее естественной истории, протестуя таким образом против добычи нефти и газа, сообщило в четверг само движение. "Два медицинских работника разукрасили динозавра в музее естественной истории в Лондоне. Они требуют от правительства прекратить реализацию в Великобритании всех новых проектов по добыче нефти и газа", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте движения. На видео, размещенном на странице эко-активистов в соцсети X, видно, как двое мужчин встали под скелетом и начали распылять из баллона оранжевый порошок. В пресс-релизе отмечается, что распыленное вещество - оранжевый кукурузный крахмал, и уточняется, что скелет титанозавра является репродукцией. После этого протестующие развернули баннер с призывом остановить добычу ископаемого топлива ради здоровья людей и стали дожидаться прибытия правоохранителей. Полиция Лондона позднее сообщила о задержании эко-активистов. Акция протеста прошла после того, как ведущий педиатр Британии Камилла Кингдон заявила о больших рисках, которые изменение климата создает для здоровья и благополучия детей. В 2022 году активисты экологического движения Just Stop Oil, выступающего за прекращение добычи нефти и газа, приклеивали себя к картинам в галереях, обливали краской здания различных организаций, а также организовывали различные акции протеста и демонстрации, которые приводили к перебоям в движении транспорта в центре Лондона. В 2023 году эко-активисты продолжили протестные акции. В апреле они даже сорвали матчи первого круга чемпионата мира по снукеру в Шеффилде, испачкав стол оранжевой порошковой краской. После этого они продолжали прерывать различные спортивные мероприятия, а также неоднократно обливали оранжевой краской здания университетов по всей стране.

https://ria.ru/20231017/ekoaktivisty-1903343678.html

https://ria.ru/20230930/mestorozhdenie-1899657621.html

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