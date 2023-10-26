https://ria.ru/20231026/kosmos-1905341567.html

Путин в четверг проведет совещание по развитию ракетно-космической отрасли

Путин в четверг проведет совещание по развитию ракетно-космической отрасли - РИА Новости, 26.10.2023

Путин в четверг проведет совещание по развитию ракетно-космической отрасли

Президент России Владимир Путин в четверг проведет совещание по развитию ракетно-космической отрасли и встретится с молодыми специалистами, сообщил журналистам... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T12:18

2023-10-26T12:18

2023-10-26T12:18

наука

россия

дмитрий песков

владимир путин

юрий борисов (роскосмос)

роскосмос

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет совещание по развитию ракетно-космической отрасли и встретится с молодыми специалистами, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сегодня день космической тематики с президентом, будет связанным с развитием ракетно-космической отрасли России. Он проведет встречи с молодыми учеными и специалистами рынка ракетно-космического. После обстоятельной беседы вот с этими как раз молодыми учеными и специалистами он проведет уже совещание по вопросам развития ракетно-космической отрасли", – сказал Песков о планах президента. По его словам, планируется обширный доклад руководителя Роскосмоса Юрия Борисова о стратегических направлениях развития космической деятельности в России. Генконструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" имени Королёва Владимир Соловьёв расскажет о перспективах развития российской пилотируемой космонавтики. Кроме того, выступит президент российской академии наук Геннадий Красников и руководитель федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. "Также состоится и обмен мнениями. Вот такой сегодня план президента, и до этого совещания, и после также запланированы непубличные рабочие встречи", – добавил Песков.

https://ria.ru/20231025/osnova-1905256514.html

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Варвара Скокшина

россия, дмитрий песков, владимир путин, юрий борисов (роскосмос), роскосмос