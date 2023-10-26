https://ria.ru/20231026/kosmos-1905341567.html
Путин в четверг проведет совещание по развитию ракетно-космической отрасли
Путин в четверг проведет совещание по развитию ракетно-космической отрасли - РИА Новости, 26.10.2023
Путин в четверг проведет совещание по развитию ракетно-космической отрасли
Президент России Владимир Путин в четверг проведет совещание по развитию ракетно-космической отрасли и встретится с молодыми специалистами, сообщил журналистам... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T12:18
2023-10-26T12:18
2023-10-26T12:18
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дмитрий песков
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет совещание по развитию ракетно-космической отрасли и встретится с молодыми специалистами, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сегодня день космической тематики с президентом, будет связанным с развитием ракетно-космической отрасли России. Он проведет встречи с молодыми учеными и специалистами рынка ракетно-космического. После обстоятельной беседы вот с этими как раз молодыми учеными и специалистами он проведет уже совещание по вопросам развития ракетно-космической отрасли", – сказал Песков о планах президента. По его словам, планируется обширный доклад руководителя Роскосмоса Юрия Борисова о стратегических направлениях развития космической деятельности в России. Генконструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" имени Королёва Владимир Соловьёв расскажет о перспективах развития российской пилотируемой космонавтики. Кроме того, выступит президент российской академии наук Геннадий Красников и руководитель федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. "Также состоится и обмен мнениями. Вот такой сегодня план президента, и до этого совещания, и после также запланированы непубличные рабочие встречи", – добавил Песков.
https://ria.ru/20231025/osnova-1905256514.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, владимир путин, юрий борисов (роскосмос), роскосмос
Наука, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос
Путин в четверг проведет совещание по развитию ракетно-космической отрасли
Путин в четверг обсудит со специалистами развитие ракетно-космической отрасли
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет совещание по развитию ракетно-космической отрасли и встретится с молодыми специалистами, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сегодня день космической тематики с президентом, будет связанным с развитием ракетно-космической отрасли России. Он проведет встречи с молодыми учеными и специалистами рынка ракетно-космического. После обстоятельной беседы вот с этими как раз молодыми учеными и специалистами он проведет уже совещание по вопросам развития ракетно-космической отрасли", – сказал Песков о планах президента.
По его словам, планируется обширный доклад руководителя Роскосмоса Юрия Борисова
о стратегических направлениях развития космической деятельности в России. Генконструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" имени Королёва Владимир Соловьёв
расскажет о перспективах развития российской пилотируемой космонавтики. Кроме того, выступит президент российской академии наук Геннадий Красников и руководитель федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
"Также состоится и обмен мнениями. Вот такой сегодня план президента, и до этого совещания, и после также запланированы непубличные рабочие встречи", – добавил Песков.
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