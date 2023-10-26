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Путин в четверг проведет совещание по развитию ракетно-космической отрасли - РИА Новости, 26.10.2023
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Наука
 
12:18 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/kosmos-1905341567.html
Путин в четверг проведет совещание по развитию ракетно-космической отрасли
Путин в четверг проведет совещание по развитию ракетно-космической отрасли - РИА Новости, 26.10.2023
Путин в четверг проведет совещание по развитию ракетно-космической отрасли
Президент России Владимир Путин в четверг проведет совещание по развитию ракетно-космической отрасли и встретится с молодыми специалистами, сообщил журналистам... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T12:18
2023-10-26T12:18
наука
россия
дмитрий песков
владимир путин
юрий борисов (роскосмос)
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет совещание по развитию ракетно-космической отрасли и встретится с молодыми специалистами, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сегодня день космической тематики с президентом, будет связанным с развитием ракетно-космической отрасли России. Он проведет встречи с молодыми учеными и специалистами рынка ракетно-космического. После обстоятельной беседы вот с этими как раз молодыми учеными и специалистами он проведет уже совещание по вопросам развития ракетно-космической отрасли", – сказал Песков о планах президента. По его словам, планируется обширный доклад руководителя Роскосмоса Юрия Борисова о стратегических направлениях развития космической деятельности в России. Генконструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" имени Королёва Владимир Соловьёв расскажет о перспективах развития российской пилотируемой космонавтики. Кроме того, выступит президент российской академии наук Геннадий Красников и руководитель федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. "Также состоится и обмен мнениями. Вот такой сегодня план президента, и до этого совещания, и после также запланированы непубличные рабочие встречи", – добавил Песков.
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россия, дмитрий песков, владимир путин, юрий борисов (роскосмос), роскосмос
Наука, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос
Путин в четверг проведет совещание по развитию ракетно-космической отрасли

Путин в четверг обсудит со специалистами развитие ракетно-космической отрасли

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет совещание по развитию ракетно-космической отрасли и встретится с молодыми специалистами, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сегодня день космической тематики с президентом, будет связанным с развитием ракетно-космической отрасли России. Он проведет встречи с молодыми учеными и специалистами рынка ракетно-космического. После обстоятельной беседы вот с этими как раз молодыми учеными и специалистами он проведет уже совещание по вопросам развития ракетно-космической отрасли", – сказал Песков о планах президента.
По его словам, планируется обширный доклад руководителя Роскосмоса Юрия Борисова о стратегических направлениях развития космической деятельности в России. Генконструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" имени Королёва Владимир Соловьёв расскажет о перспективах развития российской пилотируемой космонавтики. Кроме того, выступит президент российской академии наук Геннадий Красников и руководитель федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
"Также состоится и обмен мнениями. Вот такой сегодня план президента, и до этого совещания, и после также запланированы непубличные рабочие встречи", – добавил Песков.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями религиозных конфессий России. 25 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
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