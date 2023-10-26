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Косачев назвал проект резолюции США по Ближнему Востоку лицедейством - РИА Новости, 26.10.2023
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10:42 26.10.2023 (обновлено: 10:43 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/kosachev-1905317098.html
Косачев назвал проект резолюции США по Ближнему Востоку лицедейством
Косачев назвал проект резолюции США по Ближнему Востоку лицедейством - РИА Новости, 26.10.2023
Косачев назвал проект резолюции США по Ближнему Востоку лицедейством
Американский проект резолюции по палестино-израильскому урегулированию в ООН можно охарактеризовать как лицедейство, США явно не заинтересованы в разрешении... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T10:42
2023-10-26T10:43
в мире
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россия
сша
константин косачев
оон
хамас
совет федерации рф
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Американский проект резолюции по палестино-израильскому урегулированию в ООН можно охарактеризовать как лицедейство, США явно не заинтересованы в разрешении этого конфликта, заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. &quot;В русском языке есть слово &quot;лицедейство&quot;. …Эта характеристика вполне применима к американскому проекту резолюции по израильско-палестинскому урегулированию, которую сегодня Россия и Китай вместе заблокировали в СБ ООН&quot;, - написал Косачев в своем Telegram-канале.Он отметил, что в американском проекте резолюции элементарно отсутствует "даже требование о прекращении огня", что говорит о том, что "США явно не заинтересованы в разрешении этой ситуации". "Вместо призыва к миру в документе прописали "право всех стран на самооборону" (которое и так закреплено в статье 51 Устава ООН). Кроме того, в тексте можно найти эмоции и однобокие оценки, которые делу явно не помогут. Например, говорится о "чудовищной террористической атаке, совершенной палестинским движением ХАМАС при атаках на Израиль", но ничего не говорится об осуждении непропорциональных ударов Израиля по Газе, о праве Палестины на самоопределение, о правах человека по обе стороны реки Иордан, не говоря уже о том, что движение ХАМАС не воплощает собой государство Палестина", - добавил парламентарий. Косачев также заявил, что в резолюции, как минимум, должна быть отсылка к отсылка к "Плану ООН по разделу Палестины, который был принят 29 ноября 1947 года резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 181", - "этот план предусматривает создание двух государств - арабского и еврейского". "Когда Совет Безопасности неспособен принять решение по вопросу мира и безопасности, то ситуация передается на рассмотрение в Генеральную Ассамблею ООН. Включается так называемый механизм "Единство в пользу мира", запускается чрезвычайная сессия ГА ООН. Но этот сценарий ещё хуже, поскольку "коллективный Запад" сможет продавить путем шантажа и политического давления на страны мира выгодные им конъюнктурные решения, ведь здесь нет права вето, а решения принимаются простым большинством голосов (читай - "покупаются" и "продаются"). "Голосование" по Украине и многим другим вопросам уже не раз это демонстрировало", - заключил он. В среду Россия и Китай наложили вето в Совбезе ООН на проект резолюции США по ситуации вокруг Израиля и сектора Газа. В проекте резолюции говорилось, что СБ ООН "однозначно отвергает и осуждает чудовищную террористическую атаку, совершенную ХАМАС и другими террористическими группировками, которая происходила в Израиле начиная с 7 октября". В то же время СБ ООН не принял проект российской резолюции по ситуации вокруг Израиля и сектора Газа с призывом к немедленному прекращению огня – документ учитывал также элементы непринятого на прошлой неделе проекта Бразилии. Проект не набрал необходимых девяти голосов "за" из 15. Четыре страны голосовали за, две – против, девять воздержались. Проект резолюции РФ, в частности, призывал к немедленному, устойчивому прекращению огня, осуждал нападение ХАМАС 7 октября, а также неизбирательные удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре в Газе. Текст призывал немедленно отменить предписание жителям Газы переместиться на юг сектора. Кроме того в нем содержался призыв организовать гуманитарные паузы и коридоры.
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в мире, израиль, россия, сша, константин косачев, оон, хамас, совет федерации рф, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, США, Константин Косачев, ООН, ХАМАС, Совет Федерации РФ, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Косачев назвал проект резолюции США по Ближнему Востоку лицедейством

Косачев назвал американский проект резолюции по Ближнему Востоку лицедейством

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗаместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Константин Косачев
Заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Американский проект резолюции по палестино-израильскому урегулированию в ООН можно охарактеризовать как лицедейство, США явно не заинтересованы в разрешении этого конфликта, заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.
«

"В русском языке есть слово "лицедейство". …Эта характеристика вполне применима к американскому проекту резолюции по израильско-палестинскому урегулированию, которую сегодня Россия и Китай вместе заблокировали в СБ ООН", - написал Косачев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в американском проекте резолюции элементарно отсутствует "даже требование о прекращении огня", что говорит о том, что "США явно не заинтересованы в разрешении этой ситуации".
"Вместо призыва к миру в документе прописали "право всех стран на самооборону" (которое и так закреплено в статье 51 Устава ООН). Кроме того, в тексте можно найти эмоции и однобокие оценки, которые делу явно не помогут. Например, говорится о "чудовищной террористической атаке, совершенной палестинским движением ХАМАС при атаках на Израиль", но ничего не говорится об осуждении непропорциональных ударов Израиля по Газе, о праве Палестины на самоопределение, о правах человека по обе стороны реки Иордан, не говоря уже о том, что движение ХАМАС не воплощает собой государство Палестина", - добавил парламентарий.
Израильские солдаты недалеко от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Ближний Восток воевать не хочет — а придется
20 октября, 08:00
Косачев также заявил, что в резолюции, как минимум, должна быть отсылка к отсылка к "Плану ООН по разделу Палестины, который был принят 29 ноября 1947 года резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 181", - "этот план предусматривает создание двух государств - арабского и еврейского".
"Когда Совет Безопасности неспособен принять решение по вопросу мира и безопасности, то ситуация передается на рассмотрение в Генеральную Ассамблею ООН. Включается так называемый механизм "Единство в пользу мира", запускается чрезвычайная сессия ГА ООН. Но этот сценарий ещё хуже, поскольку "коллективный Запад" сможет продавить путем шантажа и политического давления на страны мира выгодные им конъюнктурные решения, ведь здесь нет права вето, а решения принимаются простым большинством голосов (читай - "покупаются" и "продаются"). "Голосование" по Украине и многим другим вопросам уже не раз это демонстрировало", - заключил он.
Последствия удара по больнице в секторе Газа
© AP Photo / Abed Khaled

Баптистская больница "Аль-Ахли" подверглась удару.

Палестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Баптистская больница "Аль-Ахли" подверглась удару.

© AP Photo / Abed Khaled
1 из 8
© AP Photo / Abed Khaled

Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек.

Тела погибших в результате взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек.

© AP Photo / Abed Khaled
2 из 8
© AFP 2023 / Mahmud Turkia

Большинство из них — женщины и дети.

Протесты в Триполи после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Большинство из них — женщины и дети.

© AFP 2023 / Mahmud Turkia
3 из 8
© AFP 2023 / Joseph Eid

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты.

Протесты в Аккаре (Ливан) после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты.

© AFP 2023 / Joseph Eid
4 из 8
© AP Photo / Emrah Gurel

Армия Израиля утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

Протесты в Стамбуле после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Армия Израиля утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

© AP Photo / Emrah Gurel
5 из 8
© AP Photo / Abed Khaled

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что в ужасе от убийства сотен мирных граждан.

Палестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в секторе Газа

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что в ужасе от убийства сотен мирных граждан.

© AP Photo / Abed Khaled
6 из 8
© AP Photo / STR

В нескольких странах вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины.

Протесты в Марокко после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

В нескольких странах вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины.

© AP Photo / STR
7 из 8
© AFP 2023 / Nemer Dawood

Они охватили не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.

Родственники погибших в результате взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Они охватили не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.

© AFP 2023 / Nemer Dawood
8 из 8

Баптистская больница "Аль-Ахли" подверглась удару.

© AP Photo / Abed Khaled
1 из 8

Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек.

© AP Photo / Abed Khaled
2 из 8

Большинство из них — женщины и дети.

© AFP 2023 / Mahmud Turkia
3 из 8

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты.

© AFP 2023 / Joseph Eid
4 из 8

Армия Израиля утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

© AP Photo / Emrah Gurel
5 из 8

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что в ужасе от убийства сотен мирных граждан.

© AP Photo / Abed Khaled
6 из 8

В нескольких странах вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины.

© AP Photo / STR
7 из 8

Они охватили не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.

© AFP 2023 / Nemer Dawood
8 из 8
В среду Россия и Китай наложили вето в Совбезе ООН на проект резолюции США по ситуации вокруг Израиля и сектора Газа. В проекте резолюции говорилось, что СБ ООН "однозначно отвергает и осуждает чудовищную террористическую атаку, совершенную ХАМАС и другими террористическими группировками, которая происходила в Израиле начиная с 7 октября".
В то же время СБ ООН не принял проект российской резолюции по ситуации вокруг Израиля и сектора Газа с призывом к немедленному прекращению огня – документ учитывал также элементы непринятого на прошлой неделе проекта Бразилии. Проект не набрал необходимых девяти голосов "за" из 15. Четыре страны голосовали за, две – против, девять воздержались.
Проект резолюции РФ, в частности, призывал к немедленному, устойчивому прекращению огня, осуждал нападение ХАМАС 7 октября, а также неизбирательные удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре в Газе. Текст призывал немедленно отменить предписание жителям Газы переместиться на юг сектора. Кроме того в нем содержался призыв организовать гуманитарные паузы и коридоры.
 
В миреИзраильРоссияСШАКонстантин КосачевООНХАМАССовет Федерации РФОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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