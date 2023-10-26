https://ria.ru/20231026/kosachev-1905317098.html

Косачев назвал проект резолюции США по Ближнему Востоку лицедейством

Косачев назвал проект резолюции США по Ближнему Востоку лицедейством - РИА Новости, 26.10.2023

Косачев назвал проект резолюции США по Ближнему Востоку лицедейством

Американский проект резолюции по палестино-израильскому урегулированию в ООН можно охарактеризовать как лицедейство, США явно не заинтересованы в разрешении... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T10:42

2023-10-26T10:42

2023-10-26T10:43

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Американский проект резолюции по палестино-израильскому урегулированию в ООН можно охарактеризовать как лицедейство, США явно не заинтересованы в разрешении этого конфликта, заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. "В русском языке есть слово "лицедейство". …Эта характеристика вполне применима к американскому проекту резолюции по израильско-палестинскому урегулированию, которую сегодня Россия и Китай вместе заблокировали в СБ ООН", - написал Косачев в своем Telegram-канале.Он отметил, что в американском проекте резолюции элементарно отсутствует "даже требование о прекращении огня", что говорит о том, что "США явно не заинтересованы в разрешении этой ситуации". "Вместо призыва к миру в документе прописали "право всех стран на самооборону" (которое и так закреплено в статье 51 Устава ООН). Кроме того, в тексте можно найти эмоции и однобокие оценки, которые делу явно не помогут. Например, говорится о "чудовищной террористической атаке, совершенной палестинским движением ХАМАС при атаках на Израиль", но ничего не говорится об осуждении непропорциональных ударов Израиля по Газе, о праве Палестины на самоопределение, о правах человека по обе стороны реки Иордан, не говоря уже о том, что движение ХАМАС не воплощает собой государство Палестина", - добавил парламентарий. Косачев также заявил, что в резолюции, как минимум, должна быть отсылка к отсылка к "Плану ООН по разделу Палестины, который был принят 29 ноября 1947 года резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 181", - "этот план предусматривает создание двух государств - арабского и еврейского". "Когда Совет Безопасности неспособен принять решение по вопросу мира и безопасности, то ситуация передается на рассмотрение в Генеральную Ассамблею ООН. Включается так называемый механизм "Единство в пользу мира", запускается чрезвычайная сессия ГА ООН. Но этот сценарий ещё хуже, поскольку "коллективный Запад" сможет продавить путем шантажа и политического давления на страны мира выгодные им конъюнктурные решения, ведь здесь нет права вето, а решения принимаются простым большинством голосов (читай - "покупаются" и "продаются"). "Голосование" по Украине и многим другим вопросам уже не раз это демонстрировало", - заключил он. В среду Россия и Китай наложили вето в Совбезе ООН на проект резолюции США по ситуации вокруг Израиля и сектора Газа. В проекте резолюции говорилось, что СБ ООН "однозначно отвергает и осуждает чудовищную террористическую атаку, совершенную ХАМАС и другими террористическими группировками, которая происходила в Израиле начиная с 7 октября". В то же время СБ ООН не принял проект российской резолюции по ситуации вокруг Израиля и сектора Газа с призывом к немедленному прекращению огня – документ учитывал также элементы непринятого на прошлой неделе проекта Бразилии. Проект не набрал необходимых девяти голосов "за" из 15. Четыре страны голосовали за, две – против, девять воздержались. Проект резолюции РФ, в частности, призывал к немедленному, устойчивому прекращению огня, осуждал нападение ХАМАС 7 октября, а также неизбирательные удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре в Газе. Текст призывал немедленно отменить предписание жителям Газы переместиться на юг сектора. Кроме того в нем содержался призыв организовать гуманитарные паузы и коридоры.

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

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в мире, израиль, россия, сша, константин косачев, оон, хамас, совет федерации рф, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году