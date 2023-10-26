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Французская газета признала провал контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 26.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:58 26.10.2023 (обновлено: 15:59 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/kontrnastuplenie-1905381973.html
Французская газета признала провал контрнаступления ВСУ
Французская газета признала провал контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 26.10.2023
Французская газета признала провал контрнаступления ВСУ
Долго готовившееся контрнаступление Украины провалилось, несмотря на поставки западной техники, пишет влиятельная французская газета Monde. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T13:58
2023-10-26T15:59
специальная военная операция на украине
украина
в мире
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ПАРИЖ, 26 окт — РИА Новости. Долго готовившееся контрнаступление Украины провалилось, несмотря на поставки западной техники, пишет влиятельная французская газета Monde. &quot;Через 150 дней после начала контрнаступления Украины на юге страны военные и западные аналитики признают: армия Киева смогла сдвинуться вперед лишь немного, а главное — более не продвигается вперед&quot;, — указано в статье под заголовком &quot;Почему украинское контрнаступление провалилось&quot;.Как отметили авторы материала, ВСУ за пять месяцев так и не удалось прорвать российские линии обороны, даже несмотря на длительную подготовку и стягивание к линии фронта 35 тысяч солдат и наличие современной техники, включая британские и немецкие танки Challenger 2 и Leopard 2, американские боевые машины Bradley и французские бронемашины AMX-10 RC. Согласно мнению экспертов, которых цитирует газета, "крайне мало шансов на то, что украинским Вооруженным силам удастся это сделать в текущем году". Несмотря на многочисленные попытки прорвать российскую линию обороны, ВСУ "топчутся на месте". "Двенадцать отрядов, мобилизованных Украиной для контрнаступления, частично были поглощены, солдаты все еще заблокированы на первой линии обороны России", — сообщил изданию источник во французских военных кругах. Как пишет газета, эксперты объясняют это хорошей подготовкой российской обороны. Высокопоставленный французский чиновник, которого цитирует СМИ, признал ее "экстраординарной". При этом развернувшаяся "война на истощение" представляет большие риски для Украины. Согласно западной разведке, "Москва имеет более существенную стратегическую подготовку", чем ее противник. Несмотря на западные санкции, Россия может задействовать "больше военного оборудования, а ее оборонная индустрия набирает обороты". Киеву также не хватает боеприпасов, в особенности снарядов 155 калибра для переданной странами НАТО артиллерии. Это происходит из-за "недостаточных поставок западными союзниками и недостаточных объемов производства". "Две тысячи двадцать четвертый год будет представлять все виды опасностей для Украины. Уже поставленные ей вооружения будут изношены, но они смогут быть заменены лишь частично, потому как производственные возможности западных стран станут оптимальны лишь в 2025-м", — отметил бывший военный и консультант по международным рискам Стефан Одран. Другой риск для Украины связан с ограниченной возможностью пополнять ряды своих бойцов. &quot;Украина теряет множество людей, в особенности опытных бойцов. Ей будет все сложнее пополнять свои отряды&quot;, — считает французский военный, регулярно бывающий в постсоветской республике.Грядущая зима также представляется трудной для украинских Вооруженных сил. Ее итог будет напрямую зависеть от западных поставок средств ПВО, отметили эксперты.
https://ria.ru/20231026/ranenye-1905313512.html
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украина, в мире, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Французская газета признала провал контрнаступления ВСУ

Monde: долго готовившееся контрнаступление ВСУ провалилось, они несут потери

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженный танк ВСУ
Уничтоженный танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
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Уничтоженный танк ВСУ. Архивное фото
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ПАРИЖ, 26 окт — РИА Новости. Долго готовившееся контрнаступление Украины провалилось, несмотря на поставки западной техники, пишет влиятельная французская газета Monde.
«

"Через 150 дней после начала контрнаступления Украины на юге страны военные и западные аналитики признают: армия Киева смогла сдвинуться вперед лишь немного, а главное — более не продвигается вперед", — указано в статье под заголовком "Почему украинское контрнаступление провалилось".

Как отметили авторы материала, ВСУ за пять месяцев так и не удалось прорвать российские линии обороны, даже несмотря на длительную подготовку и стягивание к линии фронта 35 тысяч солдат и наличие современной техники, включая британские и немецкие танки Challenger 2 и Leopard 2, американские боевые машины Bradley и французские бронемашины AMX-10 RC.
Согласно мнению экспертов, которых цитирует газета, "крайне мало шансов на то, что украинским Вооруженным силам удастся это сделать в текущем году". Несмотря на многочисленные попытки прорвать российскую линию обороны, ВСУ "топчутся на месте".
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"Двенадцать отрядов, мобилизованных Украиной для контрнаступления, частично были поглощены, солдаты все еще заблокированы на первой линии обороны России", — сообщил изданию источник во французских военных кругах.
Как пишет газета, эксперты объясняют это хорошей подготовкой российской обороны. Высокопоставленный французский чиновник, которого цитирует СМИ, признал ее "экстраординарной".
При этом развернувшаяся "война на истощение" представляет большие риски для Украины. Согласно западной разведке, "Москва имеет более существенную стратегическую подготовку", чем ее противник. Несмотря на западные санкции, Россия может задействовать "больше военного оборудования, а ее оборонная индустрия набирает обороты".
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Киеву также не хватает боеприпасов, в особенности снарядов 155 калибра для переданной странами НАТО артиллерии. Это происходит из-за "недостаточных поставок западными союзниками и недостаточных объемов производства".
"Две тысячи двадцать четвертый год будет представлять все виды опасностей для Украины. Уже поставленные ей вооружения будут изношены, но они смогут быть заменены лишь частично, потому как производственные возможности западных стран станут оптимальны лишь в 2025-м", — отметил бывший военный и консультант по международным рискам Стефан Одран.
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Другой риск для Украины связан с ограниченной возможностью пополнять ряды своих бойцов.
«

"Украина теряет множество людей, в особенности опытных бойцов. Ей будет все сложнее пополнять свои отряды", — считает французский военный, регулярно бывающий в постсоветской республике.

Грядущая зима также представляется трудной для украинских Вооруженных сил. Ее итог будет напрямую зависеть от западных поставок средств ПВО, отметили эксперты.
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