https://ria.ru/20231026/kontrakt-1905341822.html

В Кремле прокомментировали рост желающих служить по контракту

В Кремле прокомментировали рост желающих служить по контракту - РИА Новости, 26.10.2023

В Кремле прокомментировали рост желающих служить по контракту

Рост уровня консолидации в РФ и весьма привлекательные финансовые условия для заключения контракта на службу в армии влияют на увеличение желающих служить,... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T12:18

2023-10-26T12:18

2023-10-26T12:22

вооруженные силы рф

россия

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Рост уровня консолидации в РФ и весьма привлекательные финансовые условия для заключения контракта на службу в армии влияют на увеличение желающих служить, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Во-первых, растет уровень консолидации. Во-вторых, это весьма и весьма привлекательные финансовые условия, речь идёт о действительно достаточно внушительном контракте, и поэтому для многих эти условия являются действительно определяющими, и граждане принимают для себя это подобное решение", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, с чем связывают в Кремле темпы роста желающих служить по контракту, о которых упомянул зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Ранее Медведев на совещании о комплектовании ВС РФ военнослужащими по контракту в 2024 году, видеозапись которого опубликована в его Telegram-канале, заявил, что темпы отбора на службу по контракту в России значительно возросли, каждый день с Вооруженными силами РФ заключают контракт более 1,6 тысячи человек.

https://ria.ru/20231025/kontraktniki-1905207910.html

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вооруженные силы рф, россия