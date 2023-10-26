https://ria.ru/20231026/kontrakt-1905341822.html
В Кремле прокомментировали рост желающих служить по контракту
В Кремле прокомментировали рост желающих служить по контракту - РИА Новости, 26.10.2023
В Кремле прокомментировали рост желающих служить по контракту
Рост уровня консолидации в РФ и весьма привлекательные финансовые условия для заключения контракта на службу в армии влияют на увеличение желающих служить,... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T12:18
2023-10-26T12:18
2023-10-26T12:22
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Рост уровня консолидации в РФ и весьма привлекательные финансовые условия для заключения контракта на службу в армии влияют на увеличение желающих служить, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Во-первых, растет уровень консолидации. Во-вторых, это весьма и весьма привлекательные финансовые условия, речь идёт о действительно достаточно внушительном контракте, и поэтому для многих эти условия являются действительно определяющими, и граждане принимают для себя это подобное решение", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, с чем связывают в Кремле темпы роста желающих служить по контракту, о которых упомянул зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Ранее Медведев на совещании о комплектовании ВС РФ военнослужащими по контракту в 2024 году, видеозапись которого опубликована в его Telegram-канале, заявил, что темпы отбора на службу по контракту в России значительно возросли, каждый день с Вооруженными силами РФ заключают контракт более 1,6 тысячи человек.
https://ria.ru/20231025/kontraktniki-1905207910.html
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вооруженные силы рф, россия
Вооруженные силы РФ, Россия
В Кремле прокомментировали рост желающих служить по контракту
Песков: рост желающих заключить контракт с ВС связан с консолидацией общества