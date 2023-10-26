https://ria.ru/20231026/konkurntsiya-1905515178.html
Путин призвал стремиться к развитию конкуренции в космической сфере
Путин призвал стремиться к развитию конкуренции в космической сфере - РИА Новости, 26.10.2023
Путин призвал стремиться к развитию конкуренции в космической сфере
Нужно стремиться к развитию конкуренции в космической сфере, настраивать рыночные механизмы, чтобы у частных компаний появились реальные возможности бороться за РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T22:25
2023-10-26T22:25
2023-10-26T22:39
владимир путин
ркк "энергия"
наука
космос - риа наука
россия
роскосмос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905604097_0:642:2500:2048_1920x0_80_0_0_c6d738649ab75acf59f14309e91befe1.jpg
КОРОЛЕВ, 26 окт - РИА Новости. Нужно стремиться к развитию конкуренции в космической сфере, настраивать рыночные механизмы, чтобы у частных компаний появились реальные возможности бороться за государственный заказ, заявил президент РФ Владимир Путин."Как и во всех других секторах экономики, в космической сфере нужно стремиться к развитию конкуренции, настраивать именно рыночные механизмы, создавать реальные возможности для частных компаний в космической сфере бороться за государственный заказ. Сейчас пробиться им туда достаточно сложно", - заявил Путин в четверг на совещании о развитии ракетно-космической отрасли.Во многом это объясняется тем, что государственные структуры, как правило, получают услуги и продукты Роскосмоса безвозмездно, пояснил он.
https://ria.ru/20231026/natsproekt-1905514356.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905604097_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_25de8d7701897e49cf6e991cab5b1ac0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, ркк "энергия", космос - риа наука, россия, роскосмос
Владимир Путин, РКК "Энергия", Наука, Космос - РИА Наука, Россия, Роскосмос
Путин призвал стремиться к развитию конкуренции в космической сфере
Путин призвал настраивать рыночные механизмы в космической сфере