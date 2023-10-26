https://ria.ru/20231026/konkurntsiya-1905515178.html

Путин призвал стремиться к развитию конкуренции в космической сфере

Путин призвал стремиться к развитию конкуренции в космической сфере - РИА Новости, 26.10.2023

Путин призвал стремиться к развитию конкуренции в космической сфере

Нужно стремиться к развитию конкуренции в космической сфере, настраивать рыночные механизмы, чтобы у частных компаний появились реальные возможности бороться за РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T22:25

2023-10-26T22:25

2023-10-26T22:39

владимир путин

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КОРОЛЕВ, 26 окт - РИА Новости. Нужно стремиться к развитию конкуренции в космической сфере, настраивать рыночные механизмы, чтобы у частных компаний появились реальные возможности бороться за государственный заказ, заявил президент РФ Владимир Путин."Как и во всех других секторах экономики, в космической сфере нужно стремиться к развитию конкуренции, настраивать именно рыночные механизмы, создавать реальные возможности для частных компаний в космической сфере бороться за государственный заказ. Сейчас пробиться им туда достаточно сложно", - заявил Путин в четверг на совещании о развитии ракетно-космической отрасли.Во многом это объясняется тем, что государственные структуры, как правило, получают услуги и продукты Роскосмоса безвозмездно, пояснил он.

https://ria.ru/20231026/natsproekt-1905514356.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, ркк "энергия", космос - риа наука, россия, роскосмос