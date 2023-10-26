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Путин призвал стремиться к развитию конкуренции в космической сфере - РИА Новости, 26.10.2023
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Наука
 
22:25 26.10.2023 (обновлено: 22:39 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/konkurntsiya-1905515178.html
Путин призвал стремиться к развитию конкуренции в космической сфере
Путин призвал стремиться к развитию конкуренции в космической сфере - РИА Новости, 26.10.2023
Путин призвал стремиться к развитию конкуренции в космической сфере
Нужно стремиться к развитию конкуренции в космической сфере, настраивать рыночные механизмы, чтобы у частных компаний появились реальные возможности бороться за РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T22:25
2023-10-26T22:39
владимир путин
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КОРОЛЕВ, 26 окт - РИА Новости. Нужно стремиться к развитию конкуренции в космической сфере, настраивать рыночные механизмы, чтобы у частных компаний появились реальные возможности бороться за государственный заказ, заявил президент РФ Владимир Путин.&quot;Как и во всех других секторах экономики, в космической сфере нужно стремиться к развитию конкуренции, настраивать именно рыночные механизмы, создавать реальные возможности для частных компаний в космической сфере бороться за государственный заказ. Сейчас пробиться им туда достаточно сложно&quot;, - заявил Путин в четверг на совещании о развитии ракетно-космической отрасли.Во многом это объясняется тем, что государственные структуры, как правило, получают услуги и продукты Роскосмоса безвозмездно, пояснил он.
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владимир путин, ркк "энергия", космос - риа наука, россия, роскосмос
Владимир Путин, РКК "Энергия", Наука, Космос - РИА Наука, Россия, Роскосмос
Путин призвал стремиться к развитию конкуренции в космической сфере

Путин призвал настраивать рыночные механизмы в космической сфере

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин общается с молодыми учеными во время посещения ПАО "РКК "Энергия" им. С.П. Королёва"
Президент РФ Владимир Путин общается с молодыми учеными во время посещения ПАО РКК Энергия им. С.П. Королёва - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин общается с молодыми учеными во время посещения ПАО "РКК "Энергия" им. С.П. Королёва"
Читать ria.ru в
КОРОЛЕВ, 26 окт - РИА Новости. Нужно стремиться к развитию конкуренции в космической сфере, настраивать рыночные механизмы, чтобы у частных компаний появились реальные возможности бороться за государственный заказ, заявил президент РФ Владимир Путин.
«

"Как и во всех других секторах экономики, в космической сфере нужно стремиться к развитию конкуренции, настраивать именно рыночные механизмы, создавать реальные возможности для частных компаний в космической сфере бороться за государственный заказ. Сейчас пробиться им туда достаточно сложно", - заявил Путин в четверг на совещании о развитии ракетно-космической отрасли.

Во многом это объясняется тем, что государственные структуры, как правило, получают услуги и продукты Роскосмоса безвозмездно, пояснил он.
Президент РФ В. Путин посетил ПАО РКК Энергия им. С.П. Королёва - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Путин поручил разработать нацпроект, формирующий космические сервисы
26 октября, 22:18
 
НаукаВладимир ПутинРКК "Энергия"Космос - РИА НаукаРоссияРоскосмос
 
 
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