Рейтинг@Mail.ru
Замглавы МИД России и посол Египта обсудили палестино-израильский конфликт - РИА Новости, 26.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:36 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/konflikt-1905315566.html
Замглавы МИД России и посол Египта обсудили палестино-израильский конфликт
Замглавы МИД России и посол Египта обсудили палестино-израильский конфликт - РИА Новости, 26.10.2023
Замглавы МИД России и посол Египта обсудили палестино-израильский конфликт
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин и посол Египта Назих Нагари обсудили деэскалацию палестино-израильского конфликта, а также... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T10:36
2023-10-26T10:36
хамас
сергей вершинин
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
египет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863077784_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c8a60fe373ea91c12e45271f82a2e8d9.jpg
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин и посол Египта Назих Нагари обсудили деэскалацию палестино-израильского конфликта, а также обстановку в Сирии и Ливии, сообщили в МИД РФ. "Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинин принял посла Арабской Республики Египет в Москве Назиха Нагари по его просьбе. Состоялся обмен мнениями по актуальным региональным сюжетам, входящим в повестку дня СБ и ГА ООН. Особое внимание было уделено рассмотрению предпринимаемых на площадках ООН усилий по деэскалации насилия в зоне палестино-израильского конфликта, в том числе в контексте возобновления 26 октября десятой Чрезвычайной спецсессии ГА ООН по защите палестинского народа", - говорится в сообщении на сайте министерства. Отмечается, что на встрече также рассмотрели "развитие событий в Ливии в связи с продлением мандата миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ)" и ситуацию в Сирии в " контексте общего роста напряженности и на фоне увеличения числа произвольных воздушных атак Израиля. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 6,5 тысячи человек, свыше 17 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231007/voyna-1901160389.html
израиль
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863077784_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_7a8e4fcf88789968767239a1db8dc27a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
хамас, сергей вершинин, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, египет
ХАМАС, Сергей Вершинин, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Египет
Замглавы МИД России и посол Египта обсудили палестино-израильский конфликт

Вершинин и посол Египта обсудили деэскалацию палестино-израильского конфликта

© AP Photo / Adel HanaДым поднимается после израильских авиаударов по военному лагерю ХАМАС в городе Газа
Дым поднимается после израильских авиаударов по военному лагерю ХАМАС в городе Газа - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© AP Photo / Adel Hana
Дым поднимается после израильских авиаударов по военному лагерю ХАМАС в городе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин и посол Египта Назих Нагари обсудили деэскалацию палестино-израильского конфликта, а также обстановку в Сирии и Ливии, сообщили в МИД РФ.
"Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинин принял посла Арабской Республики Египет в Москве Назиха Нагари по его просьбе. Состоялся обмен мнениями по актуальным региональным сюжетам, входящим в повестку дня СБ и ГА ООН. Особое внимание было уделено рассмотрению предпринимаемых на площадках ООН усилий по деэскалации насилия в зоне палестино-израильского конфликта, в том числе в контексте возобновления 26 октября десятой Чрезвычайной спецсессии ГА ООН по защите палестинского народа", - говорится в сообщении на сайте министерства.
Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
Останется только один. Чем закончится война между Палестиной и Израилем
7 октября, 15:26
Отмечается, что на встрече также рассмотрели "развитие событий в Ливии в связи с продлением мандата миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ)" и ситуацию в Сирии в " контексте общего роста напряженности и на фоне увеличения числа произвольных воздушных атак Израиля.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 6,5 тысячи человек, свыше 17 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
ХАМАССергей ВершининВ миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильЕгипет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала