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Решение о компенсации оплаты ЖКУ воронежцам будет приниматься до 10 дней - РИА Новости, 26.10.2023
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Воронежская область
 
21:23 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/kompensatsii-1905504628.html
Решение о компенсации оплаты ЖКУ воронежцам будет приниматься до 10 дней
Решение о компенсации оплаты ЖКУ воронежцам будет приниматься до 10 дней - РИА Новости, 26.10.2023
Решение о компенсации оплаты ЖКУ воронежцам будет приниматься до 10 дней
Депутаты Воронежской областной думы приняли изменение в закон о социальной поддержке отдельных категорий граждан, согласно которому решение о предоставлении... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T21:23
2023-10-26T21:23
воронежская область
воронежская область
компенсации
жилищно-коммунальные услуги
воронежская областная дума
законы
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ВОРОНЕЖ, 26 окт - РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы приняли изменение в закон о социальной поддержке отдельных категорий граждан, согласно которому решение о предоставлении денежной компенсации оплаты жилья и коммунальных услуг будет приниматься в течение 10 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления, говорится в сообщении заксобрания. В четверг, 26 октября, на очередном заседании регионального парламента депутаты одобрили блок изменений в областной закон "О социальной поддержке отдельных категорий граждан". "В частности были скорректированы положения статьи 15, которая предусматривает денежную компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан. Согласно уточнениям, решение о предоставлении или об отказе в предоставлении денежной компенсации принимается уполномоченной организацией в течение 10 рабочих дней со дня регистрации данного заявления и направляется гражданину не позднее пяти дней после дня принятия решения способом, указанным в заявлении о денежной компенсации", – рассказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов. Он отметил, что также предусматривается размещение информации о предоставлении компенсации в единой государственной информационной системе социального обеспечения не позднее одного рабочего дня после принятия решения в соответствии с требованиями, установленными федеральным законом "О государственной социальной помощи". Депутаты также внесли изменения в региональный закон "О лесопарковых зеленых поясах городских населенных пунктов". Новшества направлены на приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным. В частности, была уточнена документация, необходимая для принятия решения о создании лесопаркового зеленого пояса. Кроме того, в рамках приведения регионального закона в соответствие федеральному депутатский корпус одобрил поправки к закону "О регулировании отдельных лесных отношений на территории Воронежской области". "Внесенными изменениями уточнены полномочия исполнительных органов региона при осуществлении на землях лесного фонда охраны лесов, которые будут включать установление зон контроля лесных пожаров, выполнение мер пожарной безопасности в лесах, тушение лесных пожаров, а также осуществления мер экстренного реагирования", - пояснил Нетёсов.
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воронежская область, компенсации, жилищно-коммунальные услуги, воронежская областная дума, законы
Воронежская область, Воронежская область, компенсации, Жилищно-коммунальные услуги, Воронежская областная Дума, законы

Решение о компенсации оплаты ЖКУ воронежцам будет приниматься до 10 дней

© Фото предоставлено пресс-службой Воронежской областной думыЗаседание Воронежской областной думы
Заседание Воронежской областной думы
© Фото предоставлено пресс-службой Воронежской областной думы
Заседание Воронежской областной думы
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 26 окт - РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы приняли изменение в закон о социальной поддержке отдельных категорий граждан, согласно которому решение о предоставлении денежной компенсации оплаты жилья и коммунальных услуг будет приниматься в течение 10 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления, говорится в сообщении заксобрания.
В четверг, 26 октября, на очередном заседании регионального парламента депутаты одобрили блок изменений в областной закон "О социальной поддержке отдельных категорий граждан".
"В частности были скорректированы положения статьи 15, которая предусматривает денежную компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан. Согласно уточнениям, решение о предоставлении или об отказе в предоставлении денежной компенсации принимается уполномоченной организацией в течение 10 рабочих дней со дня регистрации данного заявления и направляется гражданину не позднее пяти дней после дня принятия решения способом, указанным в заявлении о денежной компенсации", – рассказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.
Он отметил, что также предусматривается размещение информации о предоставлении компенсации в единой государственной информационной системе социального обеспечения не позднее одного рабочего дня после принятия решения в соответствии с требованиями, установленными федеральным законом "О государственной социальной помощи".
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Депутаты также внесли изменения в региональный закон "О лесопарковых зеленых поясах городских населенных пунктов". Новшества направлены на приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным. В частности, была уточнена документация, необходимая для принятия решения о создании лесопаркового зеленого пояса.
Кроме того, в рамках приведения регионального закона в соответствие федеральному депутатский корпус одобрил поправки к закону "О регулировании отдельных лесных отношений на территории Воронежской области".
"Внесенными изменениями уточнены полномочия исполнительных органов региона при осуществлении на землях лесного фонда охраны лесов, которые будут включать установление зон контроля лесных пожаров, выполнение мер пожарной безопасности в лесах, тушение лесных пожаров, а также осуществления мер экстренного реагирования", - пояснил Нетёсов.
 
Воронежская областьВоронежская областькомпенсацииЖилищно-коммунальные услугиВоронежская областная Думазаконы
 
 
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