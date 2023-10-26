На Кубани начнут компенсировать траты на посадку отечественного винограда
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяВиноград, выращенный в Краснодарском крае
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
Виноград, выращенный в Краснодарском крае
КРАСНОДАР, 26 окт - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края расширили финансовую поддержку виноградарей, добавив субсидирование трат на посадочный материал виноградной лозы отечественного производства, сообщили в пресс-службе парламента.
"В краевом законе, в частности, предлагается уточнить одну из форм финансовой поддержки виноградарей. Теперь, помимо компенсации им расходов на закладку плантаций и уход за насаждениями, предусматривается и субсидирование трат на посадочный материал виноградной лозы отечественного производства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что документ был принят депутатами по итогам голосования на 26-м пленарном заседании. Председатель аграрного комитета законодательного собрания края Сергей Орленко добавил, что эта мера поддержки особенно важна для обеспечения отраслевиков достаточным количеством собственных саженцев винограда и сокращения объемов иностранного посадочного материала.
"Кубань является субъектом, который может производить вина высоких потребительских стандартов. Спрос на виноград как столовых, так и технических сортов достаточно высок, и отрасль имеет все предпосылки к дальнейшему росту и развитию. Поэтому ей уделяется повышенное внимание на всех уровнях", – заключил председатель парламента Юрий Бурлачко.