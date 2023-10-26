https://ria.ru/20231026/kompensatsii-1905480837.html

На Кубани начнут компенсировать траты на посадку отечественного винограда

На Кубани начнут компенсировать траты на посадку отечественного винограда - РИА Новости, 26.10.2023

На Кубани начнут компенсировать траты на посадку отечественного винограда

Депутаты законодательного собрания Краснодарского края расширили финансовую поддержку виноградарей, добавив субсидирование трат на посадочный материал... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T19:09

2023-10-26T19:09

2023-10-26T19:09

краснодарский край

краснодарский край

компенсации

господдержка

субсидии

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КРАСНОДАР, 26 окт - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края расширили финансовую поддержку виноградарей, добавив субсидирование трат на посадочный материал виноградной лозы отечественного производства, сообщили в пресс-службе парламента. "В краевом законе, в частности, предлагается уточнить одну из форм финансовой поддержки виноградарей. Теперь, помимо компенсации им расходов на закладку плантаций и уход за насаждениями, предусматривается и субсидирование трат на посадочный материал виноградной лозы отечественного производства", - говорится в сообщении. Отмечается, что документ был принят депутатами по итогам голосования на 26-м пленарном заседании. Председатель аграрного комитета законодательного собрания края Сергей Орленко добавил, что эта мера поддержки особенно важна для обеспечения отраслевиков достаточным количеством собственных саженцев винограда и сокращения объемов иностранного посадочного материала. "Кубань является субъектом, который может производить вина высоких потребительских стандартов. Спрос на виноград как столовых, так и технических сортов достаточно высок, и отрасль имеет все предпосылки к дальнейшему росту и развитию. Поэтому ей уделяется повышенное внимание на всех уровнях", – заключил председатель парламента Юрий Бурлачко.

https://ria.ru/20231024/dokapitalizatsiya-1905036992.html

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краснодарский край, компенсации, господдержка, субсидии