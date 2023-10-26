https://ria.ru/20231026/kompanii_msp-1905331945.html
Центры поддержки экспорта помогли более 29 тыс компаний МСП за 9 месяцев
Центры поддержки экспорта помогли более 29 тыс компаний МСП за 9 месяцев - РИА Новости, 26.10.2023
Центры поддержки экспорта помогли более 29 тыс компаний МСП за 9 месяцев
Услугами региональных центров поддержки экспорта за 9 месяцев 2023 года воспользовались более 29 тысяч компаний малого и среднего бизнеса, а 2,2 тысячи компаний РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T11:37
2023-10-26T11:37
2023-10-26T11:37
экономика
россия
российский экспортный центр (рэц)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/17/1904620686_0:26:1024:602_1920x0_80_0_0_b8f6cfc9c295ed50cf921e5cd6d376da.jpg
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Услугами региональных центров поддержки экспорта за 9 месяцев 2023 года воспользовались более 29 тысяч компаний малого и среднего бизнеса, а 2,2 тысячи компаний при поддержке ЦПЭ заключили экспортные контракты на общую сумму более 778,33 миллиона долларов, заявила директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) Наталья Минаева в заключительный день Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки, которая проходила в Новосибирске с 23 октября, сообщает центр."В этом году центры поддержки экспорта уже помогли большему количеству компаний, чем в прошлом - мы видим рост на 40%, и это говорит о том, что все больше малых и средних предприятий осознают, что экспорт проще и доступнее, чем кажется на первый взгляд. Особенно, когда есть такие помощники. Специалисты центров поддержки экспорта и РЭЦ помогают бизнесу сделать первые шаги на внешних рынках, поддерживают на всем экспортном пути от выбора рынка и поиска партнера до организации логистики и компенсации затрат на транспортировку продукции", - сказала Минаева.В ходе конференции участники также обсудили новые подходы к PR и маркетингу и изменения в законодательстве в области рекламы, изучили условия нового финансового продукта Росэксимбанка "Деньги на экспорт", а также проанализировали техники эффективных переговоров и роль искусственного интеллекта в развитии поддержки экспорта.Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта - федеральное мероприятие, которое Российский экспортный центр ежеквартально проводит в регионах. В конференции принимают участие руководители центров поддержки экспорта из 82 регионов страны, а также представители Группы Российского экспортного центра.
https://ria.ru/20231026/konsultatsii-1905330558.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/17/1904620686_96:0:1005:682_1920x0_80_0_0_946f2c7f2ea16d05ff54b8f4eb30a252.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ)
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Услугами региональных центров поддержки экспорта за 9 месяцев 2023 года воспользовались более 29 тысяч компаний малого и среднего бизнеса, а 2,2 тысячи компаний при поддержке ЦПЭ заключили экспортные контракты на общую сумму более 778,33 миллиона долларов, заявила директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) Наталья Минаева в заключительный день Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки, которая проходила в Новосибирске с 23 октября, сообщает центр.
"В этом году центры поддержки экспорта уже помогли большему количеству компаний, чем в прошлом - мы видим рост на 40%, и это говорит о том, что все больше малых и средних предприятий осознают, что экспорт проще и доступнее, чем кажется на первый взгляд. Особенно, когда есть такие помощники. Специалисты центров поддержки экспорта и РЭЦ помогают бизнесу сделать первые шаги на внешних рынках, поддерживают на всем экспортном пути от выбора рынка и поиска партнера до организации логистики и компенсации затрат на транспортировку продукции", - сказала Минаева.
Экспортеры получат бесплатные консультации на платформе "Мой экспорт"
В ходе конференции участники также обсудили новые подходы к PR и маркетингу и изменения в законодательстве в области рекламы, изучили условия нового финансового продукта Росэксимбанка
"Деньги на экспорт", а также проанализировали техники эффективных переговоров и роль искусственного интеллекта в развитии поддержки экспорта.
Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта - федеральное мероприятие, которое Российский экспортный центр ежеквартально проводит в регионах. В конференции принимают участие руководители центров поддержки экспорта из 82 регионов страны, а также представители Группы Российского экспортного центра.