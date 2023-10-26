https://ria.ru/20231026/kompanii_msp-1905331945.html

Центры поддержки экспорта помогли более 29 тыс компаний МСП за 9 месяцев

Центры поддержки экспорта помогли более 29 тыс компаний МСП за 9 месяцев - РИА Новости, 26.10.2023

Центры поддержки экспорта помогли более 29 тыс компаний МСП за 9 месяцев

Услугами региональных центров поддержки экспорта за 9 месяцев 2023 года воспользовались более 29 тысяч компаний малого и среднего бизнеса, а 2,2 тысячи компаний РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T11:37

2023-10-26T11:37

2023-10-26T11:37

экономика

россия

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Услугами региональных центров поддержки экспорта за 9 месяцев 2023 года воспользовались более 29 тысяч компаний малого и среднего бизнеса, а 2,2 тысячи компаний при поддержке ЦПЭ заключили экспортные контракты на общую сумму более 778,33 миллиона долларов, заявила директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) Наталья Минаева в заключительный день Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки, которая проходила в Новосибирске с 23 октября, сообщает центр."В этом году центры поддержки экспорта уже помогли большему количеству компаний, чем в прошлом - мы видим рост на 40%, и это говорит о том, что все больше малых и средних предприятий осознают, что экспорт проще и доступнее, чем кажется на первый взгляд. Особенно, когда есть такие помощники. Специалисты центров поддержки экспорта и РЭЦ помогают бизнесу сделать первые шаги на внешних рынках, поддерживают на всем экспортном пути от выбора рынка и поиска партнера до организации логистики и компенсации затрат на транспортировку продукции", - сказала Минаева.В ходе конференции участники также обсудили новые подходы к PR и маркетингу и изменения в законодательстве в области рекламы, изучили условия нового финансового продукта Росэксимбанка "Деньги на экспорт", а также проанализировали техники эффективных переговоров и роль искусственного интеллекта в развитии поддержки экспорта.Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта - федеральное мероприятие, которое Российский экспортный центр ежеквартально проводит в регионах. В конференции принимают участие руководители центров поддержки экспорта из 82 регионов страны, а также представители Группы Российского экспортного центра.

https://ria.ru/20231026/konsultatsii-1905330558.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, российский экспортный центр (рэц)