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Минюст анонсировал представление нового КоАП в 2024 году - РИА Новости, 26.10.2023
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10:40 26.10.2023 (обновлено: 10:53 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/koap-1905316293.html
Минюст анонсировал представление нового КоАП в 2024 году
Минюст анонсировал представление нового КоАП в 2024 году - РИА Новости, 26.10.2023
Минюст анонсировал представление нового КоАП в 2024 году
Новый Кодекс об административных правонарушениях почти готов, должен быть представлен в правительство в следующем году, сообщил статс-секретарь – замминистра... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T10:40
2023-10-26T10:53
россия
политика
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Новый Кодекс об административных правонарушениях почти готов, должен быть представлен в правительство в следующем году, сообщил статс-секретарь – замминистра юстиции РФ Андрей Логинов."КоАП практически уже новый написан. Мы его, наверное, уже в следующем году представим в правительство", - сказал Логинов в МГИМО на конференции "Цифровые международные отношения".Концепция нового КоАП была обнародована в июне 2019 года, а проект нового кодекса Минюст России опубликовал 30 января 2020 года. Предполагалось, что новый КоАП вступит в силу с 1 января 2021 года, однако впоследствии работа над документом продолжилась.
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россия, политика, министерство юстиции рф (минюст россии)
Россия, Политика, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
Минюст анонсировал представление нового КоАП в 2024 году

Замглавы Минюста Логинов: новый КоАП почти готов и будет представлен в 2024 году

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства юстиции РФ
Здание Министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Министерства юстиции РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Новый Кодекс об административных правонарушениях почти готов, должен быть представлен в правительство в следующем году, сообщил статс-секретарь – замминистра юстиции РФ Андрей Логинов.
"КоАП практически уже новый написан. Мы его, наверное, уже в следующем году представим в правительство", - сказал Логинов в МГИМО на конференции "Цифровые международные отношения".
Концепция нового КоАП была обнародована в июне 2019 года, а проект нового кодекса Минюст России опубликовал 30 января 2020 года. Предполагалось, что новый КоАП вступит в силу с 1 января 2021 года, однако впоследствии работа над документом продолжилась.
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