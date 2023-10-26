https://ria.ru/20231026/koap-1905316293.html
Минюст анонсировал представление нового КоАП в 2024 году
Минюст анонсировал представление нового КоАП в 2024 году - РИА Новости, 26.10.2023
Минюст анонсировал представление нового КоАП в 2024 году
Новый Кодекс об административных правонарушениях почти готов, должен быть представлен в правительство в следующем году, сообщил статс-секретарь – замминистра... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T10:40
2023-10-26T10:40
2023-10-26T10:53
россия
политика
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Новый Кодекс об административных правонарушениях почти готов, должен быть представлен в правительство в следующем году, сообщил статс-секретарь – замминистра юстиции РФ Андрей Логинов."КоАП практически уже новый написан. Мы его, наверное, уже в следующем году представим в правительство", - сказал Логинов в МГИМО на конференции "Цифровые международные отношения".Концепция нового КоАП была обнародована в июне 2019 года, а проект нового кодекса Минюст России опубликовал 30 января 2020 года. Предполагалось, что новый КоАП вступит в силу с 1 января 2021 года, однако впоследствии работа над документом продолжилась.
https://ria.ru/20230721/neustoyka-1885572958.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, министерство юстиции рф (минюст россии)
Россия, Политика, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
Минюст анонсировал представление нового КоАП в 2024 году
Замглавы Минюста Логинов: новый КоАП почти готов и будет представлен в 2024 году
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Новый Кодекс об административных правонарушениях почти готов, должен быть представлен в правительство в следующем году, сообщил статс-секретарь – замминистра юстиции РФ Андрей Логинов.
"КоАП практически уже новый написан. Мы его, наверное, уже в следующем году представим в правительство", - сказал Логинов в МГИМО
на конференции "Цифровые международные отношения".
Концепция нового КоАП была обнародована в июне 2019 года, а проект нового кодекса Минюст России опубликовал 30 января 2020 года. Предполагалось, что новый КоАП вступит в силу с 1 января 2021 года, однако впоследствии работа над документом продолжилась.
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