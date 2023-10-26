https://ria.ru/20231026/klub-1905453210.html

Club 500 назвал возможную причину визита силовиков

Club 500 назвал возможную причину визита силовиков - РИА Новости, 26.10.2023

Club 500 назвал возможную причину визита силовиков

Бизнес-клуб Club 500 связывает визит силовиков в свой московский офис с отказом во вступлении бизнесмену Валерию Немировскому и рассматривает возможность подачи РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T17:27

2023-10-26T17:27

2023-10-26T17:27

москва

происшествия

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Бизнес-клуб Club 500 связывает визит силовиков в свой московский офис с отказом во вступлении бизнесмену Валерию Немировскому и рассматривает возможность подачи иска в суд; Немировский говорит, что сам отказался от членства из-за некорректных требований, и теперь намерен добиваться возбуждения уголовного дела. Ранее источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что в среду силовики пришли с проверкой в Club 500 на Рочдельской улице в Москве, который позиционирует себя как закрытый бизнес-клуб премиального уровня с резидентами, имеющими бизнес со средним оборотом в 2,6 миллиарда рублей в год, и изъяли оттуда документы и компьютеры. Как следует из представленного агентству комментария клуба, в среду в полицию обратился член благотворительного фонда "Красногорье", бывший кандидат в мэры Красногорска Немировский, пожаловавшийся на мошенничество в клубе. "Накануне событий служба безопасности клуба отказала Немировскому в членстве. Далее Валерий написал ложное заявление в полицию, чтобы отомстить. В офис бизнес-клуба нагрянула полиция для проверки, параллельно с этим в СМИ и по Telegram-каналам массово была распространена ложная новость о том, что якобы в офис Club 500 нагрянули ФСБ, налоговая и это связано с уклонением от уплаты налогов. На самом деле приехал просто наряд полиции и был осуществлен осмотр помещения офиса, сотрудников клуба не выпускали из здания несколько часов", - утверждают в Club 500. Немировский подтвердил РИА Новости, что обратился в правоохранительные органы с заявлением о проверке "этой организации в полном объеме по налогообложению, по надзору, по всем законам РФ". Сославшись на слова адвоката Евгения Грицкова, представляющего клуб, там отметили, что у налоговой претензий к Club 500 нет. Подтверждением этих данных от ФНС агентство пока не располагает. В Club 500 заверили, что никто из сотрудников задержан не был, а работа офиса восстановлена и идет в прежнем режиме. "При обработке заявки на вступление в сообщество, служба безопасности Club 500 проводит 4-этапную проверку претендентов и их бизнесов, чтобы избежать вступления в сообщество бизнесменов с сомнительной репутацией. Служба безопасности не допустила Немировского до членства в клубе после проверки его деятельности. Немировский не смог предъявить никаких данных о своем бизнесе и начал угрожать сотруднику клуба, когда тот обосновал отказ в членстве", - пояснили в организации. Немировский, впрочем, опроверг версию клуба. "Они не отказали мне в членстве, я сам отказался от членства", - заявил бизнесмен. "Они запросили у меня обороты моей компании", - заметил Немировский и пояснил, что отказался предоставлять данные "по оборотам своих международных компаний", потому что "только налоговая может запрашивать такие данные". Согласно записи телефонного разговора, представленной клубом РИА Новости, желающего вступить в Club 500 попросили предоставить данные, которые он не хотел давать. В конце беседы с оператором собеседник на том конце провода спрашивает у сотрудника Club 500 адрес офиса и после получения информации говорит, что вызовет туда полицию "для проверки". В организации не исключили, что может быть подано заявление в правоохранительные органы о привлечении к ответственности за клевету. "Также от имени Дмитрия Портнягина (сооснователь Club 500) может быть подан иск с требованием опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений и компенсации морального вреда", - отметили в Club 500. В отношении сотрудников полиции защита клуба также собирается подать жалобы "в органы прокуратуры и подразделение собственной безопасности МВД России". "Сейчас идет проверка. В течение 10 дней правоохранительные органы предоставляют мне по моему запросу все нарушения по ним. Если они отказывают в возбуждении уголовного дела, я иду и пишу заявление в прокуратуру", - в свою очередь заявил Немировский. Комментариями правоохранительных органов РИА Новости не располагает.

https://ria.ru/20231026/klub-1905369684.html

https://ria.ru/20231026/biznes-klub-1905356506.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, происшествия