https://ria.ru/20231026/klub-1905369684.html

Источник сообщил, что силовики изъяли из бизнес-клуба Club 500 в Москве

Источник сообщил, что силовики изъяли из бизнес-клуба Club 500 в Москве - РИА Новости, 26.10.2023

Источник сообщил, что силовики изъяли из бизнес-клуба Club 500 в Москве

Силовики при проверке бизнес-клуба Club 500 в Москве изъяли оттуда документы и компьютеры, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах; по словам... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T13:36

2023-10-26T13:36

2023-10-26T13:36

происшествия

москва

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Силовики при проверке бизнес-клуба Club 500 в Москве изъяли оттуда документы и компьютеры, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах; по словам представителя клуба, никаких нарушений они не нашли. По словам собеседника, накануне в полицию обратился член благотворительного фонда "Красногорье", бывший кандидат в мэры Красногорска Валерий Немировский, пожаловавшийся на мошенничество в клубе. "После заявления в компанию прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые изъяли для изучения необходимые документы, а также компьютеры", - сказал собеседник агентства. Адвокат Евгений Грицков, представляющий бизнес-клуб, заявил РИА Новости, что проверка "не выявила нарушений". По его словам, силовики проводили не обыски, а "просто проверочные мероприятия". По информации адвоката, Немировский хотел вступить в клуб, однако ему отказали. Сlub 500 - это международный закрытый бизнес-клуб премиального уровня, говорится на сайте организации, его резиденты - лидеры рынка со средним оборотом бизнеса в 2,6 миллиарда рублей в год. Сlub 500 называет себя "экосистемой для предпринимателей", включающей нетворкинг, бизнес-образование, экскурсии в корпорации, встречи с ментором, инвестиционный клуб и совместные путешествия. Согласно информации на сайте организации, единоразовый вступительный взнос составляет 400 тысяч рублей, плюс ежемесячные платежи от 95 тысяч до 128 тысяч рублей в зависимости от набора предлагаемых опций.

https://ria.ru/20230818/obyski-1890925191.html

москва

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва