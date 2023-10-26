https://ria.ru/20231026/klub-1905369684.html
Источник сообщил, что силовики изъяли из бизнес-клуба Club 500 в Москве
Источник сообщил, что силовики изъяли из бизнес-клуба Club 500 в Москве - РИА Новости, 26.10.2023
Источник сообщил, что силовики изъяли из бизнес-клуба Club 500 в Москве
Силовики при проверке бизнес-клуба Club 500 в Москве изъяли оттуда документы и компьютеры, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах; по словам... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T13:36
2023-10-26T13:36
2023-10-26T13:36
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Силовики при проверке бизнес-клуба Club 500 в Москве изъяли оттуда документы и компьютеры, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах; по словам представителя клуба, никаких нарушений они не нашли. По словам собеседника, накануне в полицию обратился член благотворительного фонда "Красногорье", бывший кандидат в мэры Красногорска Валерий Немировский, пожаловавшийся на мошенничество в клубе. "После заявления в компанию прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые изъяли для изучения необходимые документы, а также компьютеры", - сказал собеседник агентства. Адвокат Евгений Грицков, представляющий бизнес-клуб, заявил РИА Новости, что проверка "не выявила нарушений". По его словам, силовики проводили не обыски, а "просто проверочные мероприятия". По информации адвоката, Немировский хотел вступить в клуб, однако ему отказали. Сlub 500 - это международный закрытый бизнес-клуб премиального уровня, говорится на сайте организации, его резиденты - лидеры рынка со средним оборотом бизнеса в 2,6 миллиарда рублей в год. Сlub 500 называет себя "экосистемой для предпринимателей", включающей нетворкинг, бизнес-образование, экскурсии в корпорации, встречи с ментором, инвестиционный клуб и совместные путешествия. Согласно информации на сайте организации, единоразовый вступительный взнос составляет 400 тысяч рублей, плюс ежемесячные платежи от 95 тысяч до 128 тысяч рублей в зависимости от набора предлагаемых опций.
https://ria.ru/20230818/obyski-1890925191.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
Источник сообщил, что силовики изъяли из бизнес-клуба Club 500 в Москве
Силовики изъяли из бизнес-клуба Club 500 в Москве документы и компьютеры
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Силовики при проверке бизнес-клуба Club 500 в Москве изъяли оттуда документы и компьютеры, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах; по словам представителя клуба, никаких нарушений они не нашли.
По словам собеседника, накануне в полицию обратился член благотворительного фонда "Красногорье", бывший кандидат в мэры Красногорска
Валерий Немировский, пожаловавшийся на мошенничество в клубе.
«
"После заявления в компанию прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые изъяли для изучения необходимые документы, а также компьютеры", - сказал собеседник агентства.
Адвокат Евгений Грицков, представляющий бизнес-клуб, заявил РИА Новости, что проверка "не выявила нарушений". По его словам, силовики проводили не обыски, а "просто проверочные мероприятия". По информации адвоката, Немировский хотел вступить в клуб, однако ему отказали.
Сlub 500 - это международный закрытый бизнес-клуб премиального уровня, говорится на сайте организации, его резиденты - лидеры рынка со средним оборотом бизнеса в 2,6 миллиарда рублей в год. Сlub 500 называет себя "экосистемой для предпринимателей", включающей нетворкинг, бизнес-образование, экскурсии в корпорации, встречи с ментором, инвестиционный клуб и совместные путешествия.
Согласно информации на сайте организации, единоразовый вступительный взнос составляет 400 тысяч рублей, плюс ежемесячные платежи от 95 тысяч до 128 тысяч рублей в зависимости от набора предлагаемых опций.
Источник сообщил об обысках в двух министерствах Дагестана