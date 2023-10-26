https://ria.ru/20231026/khamas-1905469320.html

Израильская армия сообщила о ликвидации замглавы разведуправления ХАМАС

Израильская армия сообщила о ликвидации замглавы разведуправления ХАМАС - РИА Новости, 26.10.2023

Израильская армия сообщила о ликвидации замглавы разведуправления ХАМАС

Израильские силы ликвидировали заместителя главы разведывательного управления ХАМАС, который был в числе тех, кто планировал атаку на юг Израиля 7 октября,... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T18:29

2023-10-26T18:29

2023-10-26T18:37

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

армия обороны израиля (цахал)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903451103_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2188a65824efe4baa36685e467fa00e5.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 окт - РИА Новости. Израильские силы ликвидировали заместителя главы разведывательного управления ХАМАС, который был в числе тех, кто планировал атаку на юг Израиля 7 октября, сообщила в четверг пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)."На основе точных разведывательных данных ЦАХАЛ и Службы общей безопасности (ШАБАК), истребители ЦАХАЛ нанесли удар по заместителю главы разведывательного управления ХАМАС Шади Баруду... Баруд планировал варварские атаки 7 октября вместе с (главой ХАМАС в секторе Газа) Яхьей Синваром", - говорится в сообщении.По данным военных, Баруд ранее служил командиром батальона ХАМАС в Хан-Юнисе и отвечал за планирование многочисленных террористических атак против мирного населения Израиля.

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, армия обороны израиля (цахал)