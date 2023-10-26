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Израильская армия сообщила о ликвидации замглавы разведуправления ХАМАС
Израильская армия сообщила о ликвидации замглавы разведуправления ХАМАС - РИА Новости, 26.10.2023
Израильская армия сообщила о ликвидации замглавы разведуправления ХАМАС
Израильские силы ликвидировали заместителя главы разведывательного управления ХАМАС, который был в числе тех, кто планировал атаку на юг Израиля 7 октября,... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T18:29
2023-10-26T18:29
2023-10-26T18:37
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хамас
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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 окт - РИА Новости. Израильские силы ликвидировали заместителя главы разведывательного управления ХАМАС, который был в числе тех, кто планировал атаку на юг Израиля 7 октября, сообщила в четверг пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)."На основе точных разведывательных данных ЦАХАЛ и Службы общей безопасности (ШАБАК), истребители ЦАХАЛ нанесли удар по заместителю главы разведывательного управления ХАМАС Шади Баруду... Баруд планировал варварские атаки 7 октября вместе с (главой ХАМАС в секторе Газа) Яхьей Синваром", - говорится в сообщении.По данным военных, Баруд ранее служил командиром батальона ХАМАС в Хан-Юнисе и отвечал за планирование многочисленных террористических атак против мирного населения Израиля.
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Израильская армия сообщила о ликвидации замглавы разведуправления ХАМАС
ЦАХАЛ: Израиль ликвидировал заместителя главы разведуправления ХАМАС