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В ХАМАС высоко оценили позицию Путина по ситуации на Ближнем Востоке
В ХАМАС высоко оценили позицию Путина по ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 26.10.2023
В ХАМАС высоко оценили позицию Путина по ситуации на Ближнем Востоке
Палестинское движение ХАМАС заявило, что в ходе встречи с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым высоко оценило позицию президента РФ Владимира Путина по... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T17:29
2023-10-26T17:29
2023-10-26T17:44
россия
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
владимир путин
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михаил богданов
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило, что в ходе встречи с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым высоко оценило позицию президента РФ Владимира Путина по палестино-израильскому конфликту и усилия российской дипломатии."Делегация движения высоко оценила позицию президента России Владимира Путина, а также усилия активной российской дипломатии", - говорится в заявлении ХАМАС.В движении заявили, что в ходе встречи обсудило пути прекращения "поддерживаемых Западом преступлений Израиля".В заявлении также отмечается, что движение подтвердило свое право сопротивляться "оккупации" Израиля всеми доступными методами.Ранее Богданов заявил, что в ходе визита в Катар встречался с политическим руководством палестинского движения ХАМАС, стороны обсудили вопрос заложников.
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россия, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, владимир путин, израиль, катар, михаил богданов, в мире
Россия, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Владимир Путин, Израиль, Катар, Михаил Богданов, В мире
В ХАМАС высоко оценили позицию Путина по ситуации на Ближнем Востоке
ХАМАС высоко оценило усилия РФ и позицию Путина по ситуации на Ближнем Востоке