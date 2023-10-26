https://ria.ru/20231026/khamas-1905454358.html

В ХАМАС высоко оценили позицию Путина по ситуации на Ближнем Востоке

В ХАМАС высоко оценили позицию Путина по ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 26.10.2023

В ХАМАС высоко оценили позицию Путина по ситуации на Ближнем Востоке

Палестинское движение ХАМАС заявило, что в ходе встречи с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым высоко оценило позицию президента РФ Владимира Путина по... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T17:29

2023-10-26T17:29

2023-10-26T17:44

россия

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

владимир путин

израиль

катар

михаил богданов

в мире

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило, что в ходе встречи с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым высоко оценило позицию президента РФ Владимира Путина по палестино-израильскому конфликту и усилия российской дипломатии."Делегация движения высоко оценила позицию президента России Владимира Путина, а также усилия активной российской дипломатии", - говорится в заявлении ХАМАС.В движении заявили, что в ходе встречи обсудило пути прекращения "поддерживаемых Западом преступлений Израиля".В заявлении также отмечается, что движение подтвердило свое право сопротивляться "оккупации" Израиля всеми доступными методами.Ранее Богданов заявил, что в ходе визита в Катар встречался с политическим руководством палестинского движения ХАМАС, стороны обсудили вопрос заложников.

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

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россия, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, владимир путин, израиль, катар, михаил богданов, в мире