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Представители ХАМАС встретились с российскими дипломатами в Москве

Представители ХАМАС встретились с российскими дипломатами в Москве - РИА Новости, 26.10.2023

Представители ХАМАС встретились с российскими дипломатами в Москве

Представители палестинского движения ХАМАС находятся с визитом в Москве, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T16:43

2023-10-26T16:43

2023-10-26T18:31

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

мария захарова

хамас

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Представители палестинского движения ХАМАС находятся с визитом в Москве, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова."Я также могу сказать и подтвердить, что представили соответствующего палестинского движения находятся с визитом в Москве. Что касается контактов, то дополнительно вас проинформируем", — сказала она.Как затем сообщили РИА Новости в МИД, в Москву приехал член политбюро ХАМАС Абу Марзук."С ним состоялись контакты в продолжение российский линии на немедленное освобождение иностранных заложников, находящихся на территории сектора Газа, а также обсуждались вопросы, связанные с обеспечением эвакуации российских и других иностранных граждан с территории палестинского анклава", — уточнили в ведомстве.В МИД также отметили, что Россия подтвердила свою неизменную позицию о поддержке реализации решений международного сообщества, включая резолюции Совбеза и Генассамблеи ООН о создании "суверенного палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме и сосуществующего в мире и безопасности с Израилем".Сегодня замглавы МИД России Михаил Богданов также сообщил, что встречался с политическим руководством ХАМАС во время визита в Катар. По его словам, он обсудил с представителями движения вопрос заложников.Как, в свою очередь, заявили в ХАМАС, стороны также обсудили пути прекращения "поддерживаемых Западом преступлений Израиля"."Делегация движения высоко оценила позицию президента России Владимира Путина, а также усилия активной российской дипломатии", — добавили в ХАМАС.Конфликт на Ближнем ВостокеПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения Тель-Авив взял под контроль все населенные пункты у границы и начал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в палестинском анклаве превысило 6,5 тысячи, свыше 17 тысяч человек получили ранения. В Израиле погибли более 1,3 тысячи человек. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек. Посольство России сообщило, что при эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое попали в заложники, а семеро числятся пропавшими без вести.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Как подчеркнул президент Владимир Путин, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, предусматривающей создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

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https://ria.ru/20231026/izrail-1905394405.html

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Дарья Буймова

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