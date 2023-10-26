https://ria.ru/20231026/khamas-1905423635.html

Член политбюро ХАМАС находится с визитом в Москве, сообщил источник

Член политбюро ХАМАС находится с визитом в Москве, сообщил источник - РИА Новости, 26.10.2023

Член политбюро ХАМАС находится с визитом в Москве, сообщил источник

Член политбюро палестинского движения ХАМАС Абу Марзук находится с визитом в Москве, рассказал РИА Новости источник в палестинской делегации. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T15:58

2023-10-26T15:58

2023-10-26T19:10

москва

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

палестина

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101795/65/1017956552_0:0:2352:1324_1920x0_80_0_0_24c1c8ad2f08757da4f1aa21a3cfcbcb.jpg

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Член политбюро палестинского движения ХАМАС Абу Марзук находится с визитом в Москве, рассказал РИА Новости источник в палестинской делегации."Они (делегация - ред.) находятся в Москве", - сказал собеседник агентства.По его словам, возглавляет делегацию член политбюро движения Абу Марзук.

https://ria.ru/20231026/abbas-1905343418.html

москва

палестина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, палестина, россия