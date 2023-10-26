https://ria.ru/20231026/khamas-1905423635.html
Член политбюро ХАМАС находится с визитом в Москве, сообщил источник
Член политбюро ХАМАС находится с визитом в Москве, сообщил источник - РИА Новости, 26.10.2023
Член политбюро ХАМАС находится с визитом в Москве, сообщил источник
Член политбюро палестинского движения ХАМАС Абу Марзук находится с визитом в Москве, рассказал РИА Новости источник в палестинской делегации. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T15:58
2023-10-26T15:58
2023-10-26T19:10
москва
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Член политбюро палестинского движения ХАМАС Абу Марзук находится с визитом в Москве, рассказал РИА Новости источник в палестинской делегации."Они (делегация - ред.) находятся в Москве", - сказал собеседник агентства.По его словам, возглавляет делегацию член политбюро движения Абу Марзук.
https://ria.ru/20231026/abbas-1905343418.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, палестина, россия
Москва, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Палестина, Россия
Член политбюро ХАМАС находится с визитом в Москве, сообщил источник
Член политбюро ХАМАС Марзук прибыл в Москву с визитом