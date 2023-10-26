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Член политбюро ХАМАС находится с визитом в Москве, сообщил источник - РИА Новости, 26.10.2023
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15:58 26.10.2023 (обновлено: 19:10 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/khamas-1905423635.html
Член политбюро ХАМАС находится с визитом в Москве, сообщил источник
Член политбюро ХАМАС находится с визитом в Москве, сообщил источник - РИА Новости, 26.10.2023
Член политбюро ХАМАС находится с визитом в Москве, сообщил источник
Член политбюро палестинского движения ХАМАС Абу Марзук находится с визитом в Москве, рассказал РИА Новости источник в палестинской делегации. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T15:58
2023-10-26T19:10
москва
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
палестина
россия
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Член политбюро палестинского движения ХАМАС Абу Марзук находится с визитом в Москве, рассказал РИА Новости источник в палестинской делегации."Они (делегация - ред.) находятся в Москве", - сказал собеседник агентства.По его словам, возглавляет делегацию член политбюро движения Абу Марзук.
https://ria.ru/20231026/abbas-1905343418.html
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москва, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, палестина, россия
Москва, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Палестина, Россия
Член политбюро ХАМАС находится с визитом в Москве, сообщил источник

Член политбюро ХАМАС Марзук прибыл в Москву с визитом

© Фото : Рафаэль ДаминовЗамглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук
Замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© Фото : Рафаэль Даминов
Замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Член политбюро палестинского движения ХАМАС Абу Марзук находится с визитом в Москве, рассказал РИА Новости источник в палестинской делегации.
"Они (делегация - ред.) находятся в Москве", - сказал собеседник агентства.
По его словам, возглавляет делегацию член политбюро движения Абу Марзук.
Президент государства Палестина Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
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МоскваХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреПалестинаРоссия
 
 
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