https://ria.ru/20231026/khamas-1905420956.html

Постпред Палестины отказался назвать ХАМАС террористической организацией

Постпред Палестины отказался назвать ХАМАС террористической организацией - РИА Новости, 26.10.2023

Постпред Палестины отказался назвать ХАМАС террористической организацией

Постоянный представитель Палестины при ООН в Женеве Ибрагим Крайши заявил журналистам, что движение ХАМАС не является террористической организацией и остается... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T15:52

2023-10-26T15:52

2023-10-26T15:53

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ЖЕНЕВА, 26 окт - РИА Новости. Постоянный представитель Палестины при ООН в Женеве Ибрагим Крайши заявил журналистам, что движение ХАМАС не является террористической организацией и остается частью палестинского общества, хотя палестинская администрация не всегда согласна с его действиями. "ХАМАС для нас вовсе не террористическая организация. У нас есть политические договоренности с ХАМАС. Но ХАМАС - это часть палестинского общества, у них есть свои сторонники. Возможно, мы не согласны с их действиями, но не считаем их террористами", - сказал он на брифинге с аккредитованными при ООН журналистами ассоциации ACANU. Крайши также заявил, что страны, которые считают ХАМАС террористической организацией, должны вместо этого добавить в списки террористов премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и лидера партии "Еврейская сила" Итамара Бен-Гивра. "Вот уже 30, 40, 50 лет Израиль нарушает все существующие нормы и законы и отказывается сотрудничать со всеми правозащитными механизмами и ООН. Это высокомерие банды, возглавляющей Израиль, ни к чему не ведет страну", - считает глава дипмиссии Палестины. ХАМАС признан террористической организацией Израилем и такими странами, как США, Канада и Япония, а также Евросоюзом. При этом в списке террористических организаций ООН ХАМАС не находится. Россия не считает движение ХАМАС террористическим. Генсек ООН Антониу Гутерреш во вторник осудил нападения ХАМАС на Израиль 7 октября. При этом он заявил, что эти атаки "произошли не в вакууме, палестинский народ на протяжении 56 лет подвергается удушающей оккупации". В Израиле его слова расценили как оправдание действий ХАМАС и подвергли жесткой критике. Постпред Израиля Гилад Эрдан призвал Гутерреша уйти в отставку. Позже Гутерреш заявил, что шокирован неправильным толкованием его заявлений - "будто они оправдывали террористические акты ХАМАС". Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 6,5 тысячи человек, свыше 17 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231026/italiya-1905272746.html

https://ria.ru/20231026/mid-1905419375.html

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