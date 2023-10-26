https://ria.ru/20231026/khamas-1905272200.html

ХАМАС высоко оценил позицию России и КНР в СБ ООН и вето на резолюцию США

ХАМАС высоко оценил позицию России и КНР в СБ ООН и вето на резолюцию США - РИА Новости, 26.10.2023

ХАМАС высоко оценил позицию России и КНР в СБ ООН и вето на резолюцию США

Глава политбюро правящего в секторе Газа движения ХАМАС Исмаил Хания высоко оценивает позицию России и Китая в Совете безопасности ООН и их решение наложить... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T00:18

2023-10-26T00:18

2023-10-26T07:32

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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КАИР, 26 окт - РИА Новости. Глава политбюро правящего в секторе Газа движения ХАМАС Исмаил Хания высоко оценивает позицию России и Китая в Совете безопасности ООН и их решение наложить вето на резолюцию, подготовленную США, говорится в заявлении движения. "Глава политбюро высоко оценивает позицию России и Китая в Совете Безопасности и срыв ими американской резолюции, занимающей сторону оккупации (Израиля - ред.)", - говорится в заявлении ХАМАС. В среду Россия и Китай наложили вето в Совбезе ООН на проект резолюции США по ситуации вокруг Израиля и сектора Газа. В нем осуждались действия ХАМАС, признавалось право.Как отметил российский постпред Василий Небензя, целью американской резолюции было не спасти людей, а а "застолбить политические установки США в регионе через навешивание ярлыков".Ранее СБ ООН не принял проект российской резолюции по ситуации вокруг Израиля и сектора Газа с призывом к немедленному прекращению огня – документ учитывал также элементы непринятого на прошлой неделе проекта Бразилии. Проект не набрал необходимых девяти голосов "за" из 15. Четыре страны голосовали за, две – против, девять воздержались. Проект российской резолюции в частности призывал к немедленному, устойчивому прекращению огня, осуждал нападение ХАМАС 7 октября, а также неизбирательные удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре в Газе. Он призывал немедленно отменить предписание жителям Газы переместиться на юг сектора. Кроме того в нем содержался призыв организовать гуманитарные паузы и коридоры.

https://ria.ru/20231025/kritika-1905058209.html

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россия, израиль, китай, исмаил хания, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире