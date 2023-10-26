https://ria.ru/20231026/kazakhstan-1905328711.html
В Казахстане хотят ужесточить выдачу платежных карт иностранцам
В Казахстане хотят ужесточить выдачу платежных карт иностранцам - РИА Новости, 26.10.2023
В Казахстане хотят ужесточить выдачу платежных карт иностранцам
Национальный банк Казахстана разработал постановление, предусматривающее выдачу банками второго уровня платежных карт иностранцам только при наличии разрешения... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T11:24
2023-10-26T11:24
2023-10-26T11:26
казахстан
в мире
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АЛМА-АТА, 26 окт - РИА Новости. Национальный банк Казахстана разработал постановление, предусматривающее выдачу банками второго уровня платежных карт иностранцам только при наличии разрешения на временное или постоянное проживание в республике. "Иностранцу и лицу без гражданства, временно пребывающему или постоянно проживающему в Республике Казахстан, выпуск платежной карточки осуществляется при условии представления ими соответственно разрешения на временное проживание в Республике Казахстан или разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан, полученного в соответствии с законом Республики Казахстан "О миграции населения", - говорится в документе. Проект постановления по вопросам регулирования субъектов рынка платежных услуг и безналичных платежей опубликован в четверг на сайте "Открытые НПА" и будет находиться на публичном обсуждении до 9 ноября.
https://ria.ru/20231025/nato-1905128669.html
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казахстан, в мире
В Казахстане хотят ужесточить выдачу платежных карт иностранцам
Нацбанк Казахстана планирует ужесточить выдачу платежных карт иностранцам
АЛМА-АТА, 26 окт - РИА Новости.
Национальный банк Казахстана разработал
постановление, предусматривающее выдачу банками второго уровня платежных карт иностранцам только при наличии разрешения на временное или постоянное проживание в республике.
"Иностранцу и лицу без гражданства, временно пребывающему или постоянно проживающему в Республике Казахстан, выпуск платежной карточки осуществляется при условии представления ими соответственно разрешения на временное проживание в Республике Казахстан или разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан, полученного в соответствии с законом Республики Казахстан "О миграции населения", - говорится в документе.
Проект постановления по вопросам регулирования субъектов рынка платежных услуг и безналичных платежей опубликован в четверг на сайте "Открытые НПА" и будет находиться на публичном обсуждении до 9 ноября.
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