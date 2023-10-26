https://ria.ru/20231026/izrail-1905430024.html

Постпред Палестины заявил, что права Израиля на самооборону не существует

Постпред Палестины заявил, что права Израиля на самооборону не существует - РИА Новости, 26.10.2023

Постпред Палестины заявил, что права Израиля на самооборону не существует

Права Израиля на самооборону, на которое ссылаются западные страны в Совете Безопасности (СБ) ООН, не существует в международном праве, поскольку Израиль... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T16:23

2023-10-26T16:23

2023-10-26T16:23

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ЖЕНЕВА, 26 окт – РИА Новости. Права Израиля на самооборону, на которое ссылаются западные страны в Совете Безопасности (СБ) ООН, не существует в международном праве, поскольку Израиль является оккупирующей державой, в то время как палестинцы имеют право защищаться от оккупации, заявил постоянный представитель Палестины при ООН в Женеве Ибрагим Крайши. "Западные страны повторяют (в СБ ООН – ред.), что "Израиль имеет право на самооборону". Израиль, как оккупирующая держава, в соответствии с международным правом не имеет никаких прав. Право на стороне тех, кто находится под оккупацией и сопротивляется. Нет закона, позволяющего оккупирующей державе говорить о праве на самооборону", - сказал он на брифинге с аккредитованными при ООН журналистами ассоциации ACANU. Крайши добавил, что палестинцы выбрали мирное сопротивление против оккупации и что они будут продолжать сопротивление "до тех пор, пока земли палестинцев не будут освобождены и их право на самоопределение не будет соблюдено". "Это снова подводит нас к вопросу о решении, основанном на сосуществовании двух государств. Это очень трудное решение, но оно все еще возможно. Позже это приведет к решению с одним государством, но никто не может гарантировать, что это останется Израилем", - подчеркнул глава дипмиссии. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 6,5 тысячи человек, свыше 17 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

https://ria.ru/20231023/evropa-1904538908.html

https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, израиль, палестина, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году