СМИ: армия Израиля провела учения на мини-копии сектора Газа
WSJ: армия Израиля отработала операцию по вторжению на мини-копии сектора Газа
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) на фоне подготовки к наземной операции в Газе провела учения на полигоне, построенном по образцу типичной палестинской деревни, сообщила газета The Wall Street Journal.
"Группа израильских солдат приняла участие в учениях по вторжению в деревню из пустыни. <...> Они отрабатывали вынос раненых солдат из деревни и умение обнаруживать террористов в окнах домов", — говорится в публикации американского издания.
Как отмечают журналисты, "Маленькую Газу" построили в 2006 году в качестве учебного центра, объект принадлежит сухопутным войскам Израиля. В него входят 600 сооружений, предназначенных для подготовки военнослужащих к боевым действиям в тоннелях, мечетях и на рынках. ЦАХАЛ имеет аналогичную базу на севере, которая имитирует ливанский город.
Как заявил ранее начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви, военные готовы к наземной операции и ждут от политиков решения о ее формате и времени.
Премьер-министр израильского государства Биньямин Нетаньяху накануне объявил, что ЦАХАЛ готовится зайти в сектор Газа. Главными целями правительства и военных он назвал полную ликвидацию инфраструктуры палестинского движения ХАМАС и спасение всех заложников.
Американские СМИ писали, что Нетаньяху хочет отложить начало активной фазы боевых действий в Газе, поскольку "скептически оценивал планы военных". По данным источников издания Axios, в Вашингтоне также опасаются, что "быстрое и импульсивное нападение приведет Израиль к длительной уличной битве, в которой могут умереть десятки тысяч людей, но ХАМАС при этом не будет уничтожен.
Конфликт на Ближнем Востоке
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения Тель-Авив взял под контроль все населенные пункты у границы и начал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в палестинском анклаве превысило пять тысяч, свыше 15 тысяч человек получили ранения. В Израиле погибли более 1,3 тысячи человек. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.