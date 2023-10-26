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СМИ: армия Израиля провела учения на мини-копии сектора Газа - РИА Новости, 26.10.2023
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14:31 26.10.2023 (обновлено: 14:54 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/izrail-1905394405.html
СМИ: армия Израиля провела учения на мини-копии сектора Газа
СМИ: армия Израиля провела учения на мини-копии сектора Газа - РИА Новости, 26.10.2023
СМИ: армия Израиля провела учения на мини-копии сектора Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) на фоне подготовки к наземной операции в Газе провела учения на полигоне, построенном по образцу типичной палестинской деревни,... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T14:31
2023-10-26T14:54
в мире
израиль
россия
восточный иерусалим
владимир путин
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) на фоне подготовки к наземной операции в Газе провела учения на полигоне, построенном по образцу типичной палестинской деревни, сообщила газета The Wall Street Journal."Группа израильских солдат приняла участие в учениях по вторжению в деревню из пустыни. &lt;...&gt; Они отрабатывали вынос раненых солдат из деревни и умение обнаруживать террористов в окнах домов", — говорится в публикации американского издания.Как отмечают журналисты, "Маленькую Газу" построили в 2006 году в качестве учебного центра, объект принадлежит сухопутным войскам Израиля. В него входят 600 сооружений, предназначенных для подготовки военнослужащих к боевым действиям в тоннелях, мечетях и на рынках. ЦАХАЛ имеет аналогичную базу на севере, которая имитирует ливанский город.Как заявил ранее начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви, военные готовы к наземной операции и ждут от политиков решения о ее формате и времени.Премьер-министр израильского государства Биньямин Нетаньяху накануне объявил, что ЦАХАЛ готовится зайти в сектор Газа. Главными целями правительства и военных он назвал полную ликвидацию инфраструктуры палестинского движения ХАМАС и спасение всех заложников.Американские СМИ писали, что Нетаньяху хочет отложить начало активной фазы боевых действий в Газе, поскольку "скептически оценивал планы военных". По данным источников издания Axios, в Вашингтоне также опасаются, что "быстрое и импульсивное нападение приведет Израиль к длительной уличной битве, в которой могут умереть десятки тысяч людей, но ХАМАС при этом не будет уничтожен.Конфликт на Ближнем ВостокеПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения Тель-Авив взял под контроль все населенные пункты у границы и начал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в палестинском анклаве превысило пять тысяч, свыше 15 тысяч человек получили ранения. В Израиле погибли более 1,3 тысячи человек. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.
https://ria.ru/20231026/palestina-1905374127.html
https://ria.ru/20231025/gaza-1905142045.html
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в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Восточный Иерусалим, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: армия Израиля провела учения на мини-копии сектора Газа

WSJ: армия Израиля отработала операцию по вторжению на мини-копии сектора Газа

© AFP 2023 / THOMAS COEXВоенная техника израильской армии на юге страны
Военная техника израильской армии на юге страны - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© AFP 2023 / THOMAS COEX
Военная техника израильской армии на юге страны
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) на фоне подготовки к наземной операции в Газе провела учения на полигоне, построенном по образцу типичной палестинской деревни, сообщила газета The Wall Street Journal.
"Группа израильских солдат приняла участие в учениях по вторжению в деревню из пустыни. <...> Они отрабатывали вынос раненых солдат из деревни и умение обнаруживать террористов в окнах домов", — говорится в публикации американского издания.
Как отмечают журналисты, "Маленькую Газу" построили в 2006 году в качестве учебного центра, объект принадлежит сухопутным войскам Израиля. В него входят 600 сооружений, предназначенных для подготовки военнослужащих к боевым действиям в тоннелях, мечетях и на рынках. ЦАХАЛ имеет аналогичную базу на севере, которая имитирует ливанский город.
Как заявил ранее начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви, военные готовы к наземной операции и ждут от политиков решения о ее формате и времени.
Постоянный представитель Палестины при ООН в Женеве Ибрагим Крайши - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Глава дипмиссии Палестины в ООН обвинил Израиль в применении белого фосфора
26 октября, 13:44
Премьер-министр израильского государства Биньямин Нетаньяху накануне объявил, что ЦАХАЛ готовится зайти в сектор Газа. Главными целями правительства и военных он назвал полную ликвидацию инфраструктуры палестинского движения ХАМАС и спасение всех заложников.
Американские СМИ писали, что Нетаньяху хочет отложить начало активной фазы боевых действий в Газе, поскольку "скептически оценивал планы военных". По данным источников издания Axios, в Вашингтоне также опасаются, что "быстрое и импульсивное нападение приведет Израиль к длительной уличной битве, в которой могут умереть десятки тысяч людей, но ХАМАС при этом не будет уничтожен.
Израильские военнослужащие недалеко от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
СМИ: Нетаньяху хочет отложить наземную операцию в Газе
25 октября, 13:37

Конфликт на Ближнем Востоке

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения Тель-Авив взял под контроль все населенные пункты у границы и начал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в палестинском анклаве превысило пять тысяч, свыше 15 тысяч человек получили ранения. В Израиле погибли более 1,3 тысячи человек. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.
 
В миреИзраильРоссияВосточный ИерусалимВладимир ПутинХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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