https://ria.ru/20231026/izrail-1905287518.html

"Отступать некуда": в США раскрыли кошмар, ожидающий Израиль в Газе

"Отступать некуда": в США раскрыли кошмар, ожидающий Израиль в Газе - РИА Новости, 26.10.2023

"Отступать некуда": в США раскрыли кошмар, ожидающий Израиль в Газе

Израиль встретит ожесточенное сопротивление в случае начала наземной операции в секторе Газа из-за того, что ХАМАС некуда отступать, такое мнение выразил доцент РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T06:46

2023-10-26T06:46

2023-10-26T06:47

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оон

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Израиль встретит ожесточенное сопротивление в случае начала наземной операции в секторе Газа из-за того, что ХАМАС некуда отступать, такое мнение выразил доцент кафедры государственной политики Мичиганского университета Джавед Али в своей статье для Conversation."Бойцам ХАМАС некуда отступить перед лицом нападения Израиля. Границы с Израилем остаются закрытыми, и лишь контрольно-пропускной пункт Рафах на границе с Египтом позволяет ввозить гуманитарную помощь. <…>. Поскольку идти некуда, весьма вероятно, что ХАМАС решит выстоять и дать отпор израильскому вторжению", — говорится в материале.По мнению автора статьи, ХАМАС будет использовать ловушки, дорожные бомбы, самодельные взрывные устройства, снайперов, а также разветвленную сеть подземных туннелей в борьбе с израильской армией."Израильская воздушная кампания, начавшаяся 7 октября, также поможет ХАМАС, поскольку она разрушила здания и создала груды обломков, которые до сих пор не разобраны, что затруднит передвижение израильских сил по земле", — отмечается в публикации.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231026/iran-1905283258.html

https://ria.ru/20231026/bayden-1905283781.html

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