https://ria.ru/20231026/it-1905393528.html

Шадаев назвал приоритеты российской IT-отрасли

Шадаев назвал приоритеты российской IT-отрасли - РИА Новости, 26.10.2023

Шадаев назвал приоритеты российской IT-отрасли

Приоритетами для российской IT-отрасли станут базовые станции сотовой связи и планшеты, эти ниши пока не имеют зрелых российских аналогов, заявил глава Минцифры РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T14:27

2023-10-26T14:27

2023-10-26T15:57

максут шадаев

экономика

россия

технологии

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Приоритетами для российской IT-отрасли станут базовые станции сотовой связи и планшеты, эти ниши пока не имеют зрелых российских аналогов, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. "В целом я вижу те ниши, которые пока не имеют зрелых российских решений, аналогов. В основном это, прежде всего, касается базовых станций для мобильной связи, мобильного интернета. Это касается планшетов. По планшетам нам очень сложно конкурировать с китайскими производителями, очень эффективными, очень технологическими, очень дешевыми. Но при этом уже, как бы, жизнь доказала, что мы должны иметь собственные производства, вот, которые, как бы, в каком-то необходимом объеме покроют наши собственные потребности", - добавил министр.Он отметил, что сейчас Минцифры сконцентрировано на создании условий для развития производства базовых станций - 4G и 5G, а также для появления собственного массового производства планшетов. Для каждого из этих направлений есть свои условия развития. Например, для производства базовых станций важным шагом стало заключение форвардных контрактов с "большой четверкой" операторов. Государство, со своей стороны, помогает с финансированием новых разработок.Что касается планшетов, единственная мера, по мнению Шадаева, которая поможет российскому производству, - создание гарантированного государственного заказа. В следующем году планируется запустить пилотный проект, согласно которому российские врачи и учителя получат планшеты на базе российской мобильной операционной системы."Около планшетов сразу возникает тема российской мобильной операционной системы. Сейчас мы тоже обсуждаем, либо это будет собственная разработка. У нас есть у "Ростелекома" своя как бы платформа, называется "Аврора". И смотрим, условно, сборку на базе open source ПО с открытым кодом исходным на базе Android", - сказал Шадаев.Ранее в октябре глава Минцифры рассказывал, что у российских компаний очень хорошие позиции по производству "тяжелого оборудования" - серверов и систем хранения данных. По его словам, более 50% такого оборудования на рынок в РФ поставляют отечественные компании. Он отметил, что задача государства состоит в том, чтобы удержать такие позиции.

https://ria.ru/20231026/planshety-1905400346.html

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максут шадаев, экономика, россия, технологии