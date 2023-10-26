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Иран пригрозил США "беспощадным пламенем", если геноцид в Газе продолжится - РИА Новости, 27.10.2023
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23:21 26.10.2023 (обновлено: 01:21 27.10.2023)
https://ria.ru/20231026/iran-1905521763.html
Иран пригрозил США "беспощадным пламенем", если геноцид в Газе продолжится
Иран пригрозил США "беспощадным пламенем", если геноцид в Газе продолжится - РИА Новости, 27.10.2023
Иран пригрозил США "беспощадным пламенем", если геноцид в Газе продолжится
Если массовые убийства в секторе Газа не прекратятся, пламя конфликта не пощадит никого, заявил на заседании 10-й чрезвычайной спецсессии ГА ООН глава МИД Ирана РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-26T23:21
2023-10-27T01:21
в мире
израиль
иран
палестина
хосейн амир абдоллахиан
владимир путин
хамас
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ООН, 26 окт — РИА Новости. Если массовые убийства в секторе Газа не прекратятся, пламя конфликта не пощадит никого, заявил на заседании 10-й чрезвычайной спецсессии ГА ООН глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, обращаясь к государственным деятелям США.&quot;Сегодня в Нью-Йорке, в ООН, я откровенно говорю американским государственным деятелям, которые сейчас управляют геноцидом в Палестине, что мы не приветствуем распространение войны в регионе. Но я предупреждаю: если геноцид в Газе продолжится, никто не убережется от этого пламени&quot;, — сказал он.Абдоллахиан напомнил, что Иран также входит в регион Западной Азии "и нет никаких оговорок, когда речь заходит о безопасности дома". Он призвал немедленно прекратить убийства мирных людей и насильственное перемещение палестинцев. Ранее сегодня сообщалось, что Вооруженные силы Ирана в ближайшие дни проведут масштабные учения "Эктэдар 1402". В них задействуют бронетанковые, артиллерийские, ракетные, воздушно-десантные, беспилотные и другие подразделения с привлечением всех видов техники, состоящих на вооружении армии республики.Маневры проводятся на фоне обострения конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС из сектора Газа. При этом Тель-Авив опасается, что Тегеран или его союзники в регионе могут вмешаться в боевые действия. Власти Израиля предостерегают исламскую республику от такого шага.Так, в воскресенье министр экономики и промышленности еврейского государства Нир Баркат заявил, что Израиль нанесет удар по Ирану, если "Хезболла" попытается открыть второй фронт на севере. Он пригрозил исламской республике судьбой сектора Газа, уточнив, что ЦАХАЛ планирует "стереть страну с лица земли" в случае расширения конфликта.Как, в свою очередь, подчеркнул посол Ирана в Испании Реза Забиб в интервью газете 20minutos, если Израиль совершит какое-то "безумие" против исламской республики, то ответ Тегерана "заставит его пожалеть об этом".При этом, как сообщили в середине октября РИА Новости в постпредстве Ирана при ООН, Вооруженные силы страны не станут вступать в бой в случае начала наземной операции Израиля в секторе Газе, если Тель-Авив не атакует иранскую территорию.
https://ria.ru/20231026/iran-1905508101.html
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в мире, израиль, иран, палестина, хосейн амир абдоллахиан, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Иран, Палестина, Хосейн Амир Абдоллахиан, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Иран пригрозил США "беспощадным пламенем", если геноцид в Газе продолжится

МИД Ирана: США "не спасутся от огня" при продолжении атак Израиля на Газу

© AP Photo / Fatima ShbairПоследствия израильских авиаударов в Газе
Последствия израильских авиаударов в Газе - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Последствия израильских авиаударов в Газе. Архивное фото
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ООН, 26 окт — РИА Новости. Если массовые убийства в секторе Газа не прекратятся, пламя конфликта не пощадит никого, заявил на заседании 10-й чрезвычайной спецсессии ГА ООН глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, обращаясь к государственным деятелям США.
«

"Сегодня в Нью-Йорке, в ООН, я откровенно говорю американским государственным деятелям, которые сейчас управляют геноцидом в Палестине, что мы не приветствуем распространение войны в регионе. Но я предупреждаю: если геноцид в Газе продолжится, никто не убережется от этого пламени", — сказал он.

Последствия удара по городу Хан-Юнис - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Иран заявил о непосредственном участии США в палестино-израильской войне
26 октября, 21:42
Абдоллахиан напомнил, что Иран также входит в регион Западной Азии "и нет никаких оговорок, когда речь заходит о безопасности дома". Он призвал немедленно прекратить убийства мирных людей и насильственное перемещение палестинцев.
Ранее сегодня сообщалось, что Вооруженные силы Ирана в ближайшие дни проведут масштабные учения "Эктэдар 1402". В них задействуют бронетанковые, артиллерийские, ракетные, воздушно-десантные, беспилотные и другие подразделения с привлечением всех видов техники, состоящих на вооружении армии республики.
Маневры проводятся на фоне обострения конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС из сектора Газа. При этом Тель-Авив опасается, что Тегеран или его союзники в регионе могут вмешаться в боевые действия. Власти Израиля предостерегают исламскую республику от такого шага.
Израильская бронетехника на границе с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
США не нашли доказательств участия Ирана в палестино-израильском конфликте
24 октября, 21:15
Так, в воскресенье министр экономики и промышленности еврейского государства Нир Баркат заявил, что Израиль нанесет удар по Ирану, если "Хезболла" попытается открыть второй фронт на севере. Он пригрозил исламской республике судьбой сектора Газа, уточнив, что ЦАХАЛ планирует "стереть страну с лица земли" в случае расширения конфликта.
Как, в свою очередь, подчеркнул посол Ирана в Испании Реза Забиб в интервью газете 20minutos, если Израиль совершит какое-то "безумие" против исламской республики, то ответ Тегерана "заставит его пожалеть об этом".
При этом, как сообщили в середине октября РИА Новости в постпредстве Ирана при ООН, Вооруженные силы страны не станут вступать в бой в случае начала наземной операции Израиля в секторе Газе, если Тель-Авив не атакует иранскую территорию.
 
В миреИзраильИранПалестинаХосейн Амир АбдоллахианВладимир ПутинХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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