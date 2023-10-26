https://ria.ru/20231026/iran-1905392973.html

СМИ анонсировали масштабные учения Вооруженных сил Ирана

СМИ анонсировали масштабные учения Вооруженных сил Ирана - РИА Новости, 26.10.2023

СМИ анонсировали масштабные учения Вооруженных сил Ирана

Вооруженные силы Ирана в ближайшие дни проведут масштабные учения "Эктэдар 1402" ("Мощь 2023"), сообщило государственное агентство Tasnim. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T14:26

2023-10-26T14:26

2023-10-26T15:23

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Вооруженные силы Ирана в ближайшие дни проведут масштабные учения "Эктэдар 1402" ("Мощь 2023"), сообщило государственное агентство Tasnim."Учения сухопутных войск армии "Эктэдар 1402" пройдут в ближайшие дни с участием различных подразделений этого вида войск", — указано в материале.В маневрах задействуют бронетанковые, артиллерийские, ракетные, воздушно-десантные, беспилотные и другие подразделения с привлечением всех видов техники, состоящих на вооружении армии республики.Учения пройдут в районе Насрабада, недалеко от города Исфахан, расположенного в центральной части Ирана. Маневры проводятся на фоне обострения конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС из сектора Газа. При этом Тель-Авив опасается, что Тегеран или его союзники в регионе могут вмешаться в боевые действия. Власти Израиля предостерегают исламскую республику от такого шага.Так, в воскресенье министр экономики и промышленности еврейского государства Нир Баркат заявил, что Израиль нанесет удар по Ирану, если "Хезболла" попытается открыть второй фронт на севере. Он пригрозил исламской республике судьбой сектора Газа, уточнив, что ЦАХАЛ планирует "стереть страну с лица земли" в случае расширения конфликта.Как, в свою очередь, подчеркнул посол Ирана в Испании Реза Забиб в интервью газете 20minutos, если Израиль совершит какое-то "безумие" против исламской республики, то ответ Тегерана "заставит его пожалеть об этом".При этом, как сообщили в середине октября РИА Новости в постпредстве Ирана при ООН, Вооруженные силы страны не станут вступать в бой в случае начала наземной операции Израиля в секторе Газе, если Тель-Авив не атакует иранскую территорию.

https://ria.ru/20231026/iran-1905283258.html

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иран

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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