Рейтинг@Mail.ru
СМИ анонсировали масштабные учения Вооруженных сил Ирана - РИА Новости, 26.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:26 26.10.2023 (обновлено: 15:23 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/iran-1905392973.html
СМИ анонсировали масштабные учения Вооруженных сил Ирана
СМИ анонсировали масштабные учения Вооруженных сил Ирана - РИА Новости, 26.10.2023
СМИ анонсировали масштабные учения Вооруженных сил Ирана
Вооруженные силы Ирана в ближайшие дни проведут масштабные учения "Эктэдар 1402" ("Мощь 2023"), сообщило государственное агентство Tasnim. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T14:26
2023-10-26T15:23
иран
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155577/75/1555777565_0:53:1001:616_1920x0_80_0_0_cee5afd469e61e91fd33fabfc5e9e899.jpg
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Вооруженные силы Ирана в ближайшие дни проведут масштабные учения "Эктэдар 1402" ("Мощь 2023"), сообщило государственное агентство Tasnim."Учения сухопутных войск армии "Эктэдар 1402" пройдут в ближайшие дни с участием различных подразделений этого вида войск", — указано в материале.В маневрах задействуют бронетанковые, артиллерийские, ракетные, воздушно-десантные, беспилотные и другие подразделения с привлечением всех видов техники, состоящих на вооружении армии республики.Учения пройдут в районе Насрабада, недалеко от города Исфахан, расположенного в центральной части Ирана. Маневры проводятся на фоне обострения конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС из сектора Газа. При этом Тель-Авив опасается, что Тегеран или его союзники в регионе могут вмешаться в боевые действия. Власти Израиля предостерегают исламскую республику от такого шага.Так, в воскресенье министр экономики и промышленности еврейского государства Нир Баркат заявил, что Израиль нанесет удар по Ирану, если "Хезболла" попытается открыть второй фронт на севере. Он пригрозил исламской республике судьбой сектора Газа, уточнив, что ЦАХАЛ планирует "стереть страну с лица земли" в случае расширения конфликта.Как, в свою очередь, подчеркнул посол Ирана в Испании Реза Забиб в интервью газете 20minutos, если Израиль совершит какое-то "безумие" против исламской республики, то ответ Тегерана "заставит его пожалеть об этом".При этом, как сообщили в середине октября РИА Новости в постпредстве Ирана при ООН, Вооруженные силы страны не станут вступать в бой в случае начала наземной операции Израиля в секторе Газе, если Тель-Авив не атакует иранскую территорию.
https://ria.ru/20231026/iran-1905283258.html
https://ria.ru/20231020/mery-1904091848.html
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155577/75/1555777565_55:0:944:667_1920x0_80_0_0_c74585d0ba2ba59048f642400ada7fe9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, в мире
Иран, В мире
СМИ анонсировали масштабные учения Вооруженных сил Ирана

Tasnim: ВС Ирана проведут масштабные учения с использованием всех видов техники

CC BY 4.0 / MEHR / Mohammadreza Abbasi / Военный парад Вооруженных сил Ирана в Тегеране
Военный парад Вооруженных сил Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
CC BY 4.0 / MEHR / Mohammadreza Abbasi /
Военный парад Вооруженных сил Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Вооруженные силы Ирана в ближайшие дни проведут масштабные учения "Эктэдар 1402" ("Мощь 2023"), сообщило государственное агентство Tasnim.
«
"Учения сухопутных войск армии "Эктэдар 1402" пройдут в ближайшие дни с участием различных подразделений этого вида войск", — указано в материале.
В маневрах задействуют бронетанковые, артиллерийские, ракетные, воздушно-десантные, беспилотные и другие подразделения с привлечением всех видов техники, состоящих на вооружении армии республики.
Учения пройдут в районе Насрабада, недалеко от города Исфахан, расположенного в центральной части Ирана.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
"Идет кампания": в США заявили о подготовке к нападению на Иран
26 октября, 04:53
Маневры проводятся на фоне обострения конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС из сектора Газа. При этом Тель-Авив опасается, что Тегеран или его союзники в регионе могут вмешаться в боевые действия. Власти Израиля предостерегают исламскую республику от такого шага.
Так, в воскресенье министр экономики и промышленности еврейского государства Нир Баркат заявил, что Израиль нанесет удар по Ирану, если "Хезболла" попытается открыть второй фронт на севере. Он пригрозил исламской республике судьбой сектора Газа, уточнив, что ЦАХАЛ планирует "стереть страну с лица земли" в случае расширения конфликта.
Как, в свою очередь, подчеркнул посол Ирана в Испании Реза Забиб в интервью газете 20minutos, если Израиль совершит какое-то "безумие" против исламской республики, то ответ Тегерана "заставит его пожалеть об этом".
При этом, как сообщили в середине октября РИА Новости в постпредстве Ирана при ООН, Вооруженные силы страны не станут вступать в бой в случае начала наземной операции Израиля в секторе Газе, если Тель-Авив не атакует иранскую территорию.
Израильский боевой танк Меркава движется вдоль границы с сектором Газа возле израильского города Сдерот - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
В Иране призвали принять серьезные меры против действий Израиля в Газе
20 октября, 12:19
 
ИранВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала