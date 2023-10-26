https://ria.ru/20231026/iran-1905388604.html

В Иране вооруженный мужчина взял в заложники женщину

В Иране вооруженный мужчина взял в заложники женщину - РИА Новости, 26.10.2023

В Иране вооруженный мужчина взял в заложники женщину

Неизвестное вооруженное лицо открыло стрельбу и взяло в заложники женщину в городе Шираз южной иранской провинции Фарс, передает агентство Fars со ссылкой на... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T14:14

2023-10-26T14:14

2023-10-26T14:15

в мире

шираз

иран

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149599/30/1495993091_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_9df3ee5179f7d48534d32da07d5fbaa8.jpg

МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Неизвестное вооруженное лицо открыло стрельбу и взяло в заложники женщину в городе Шираз южной иранской провинции Фарс, передает агентство Fars со ссылкой на правоохранительные органы провинции. "Сегодня в полдень некий человек открыл стрельбу из поясного оружия в одном из переулков бульвара Чамран в Ширазе и, ранив двух человек, совершил побег из Шираза, взяв в заложники женщину", – говорится в сообщении. Агентство уточняет, что на данный момент в результате инцидента погибла одна женщина. Полиция продолжает операцию по задержанию лица, взявшего заложницу.

https://ria.ru/20231026/strelba-1905286072.html

шираз

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, шираз, иран