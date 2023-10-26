https://ria.ru/20231026/iran-1905388604.html
В Иране вооруженный мужчина взял в заложники женщину
В Иране вооруженный мужчина взял в заложники женщину - РИА Новости, 26.10.2023
В Иране вооруженный мужчина взял в заложники женщину
Неизвестное вооруженное лицо открыло стрельбу и взяло в заложники женщину в городе Шираз южной иранской провинции Фарс, передает агентство Fars со ссылкой на... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T14:14
2023-10-26T14:14
2023-10-26T14:15
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Неизвестное вооруженное лицо открыло стрельбу и взяло в заложники женщину в городе Шираз южной иранской провинции Фарс, передает агентство Fars со ссылкой на правоохранительные органы провинции. "Сегодня в полдень некий человек открыл стрельбу из поясного оружия в одном из переулков бульвара Чамран в Ширазе и, ранив двух человек, совершил побег из Шираза, взяв в заложники женщину", – говорится в сообщении. Агентство уточняет, что на данный момент в результате инцидента погибла одна женщина. Полиция продолжает операцию по задержанию лица, взявшего заложницу.
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в мире, шираз, иран
В Иране вооруженный мужчина взял в заложники женщину
В Иране вооруженный человек взял в заложники женщину в городе Шираз