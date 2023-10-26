https://ria.ru/20231026/iran-1905283258.html

"Идет кампания": в США заявили о подготовке к нападению на Иран

"Идет кампания": в США заявили о подготовке к нападению на Иран - РИА Новости, 26.10.2023

"Идет кампания": в США заявили о подготовке к нападению на Иран

Президента США Джо Байдена подталкивают к нападению на Иран, этим, в частности, занимаются сенатор Линдси Грэм и его бывший коллега Джозеф Либерман, такое... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T04:53

2023-10-26T04:53

2023-10-26T04:53

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сша

иран

турция

россия

джо байден

линдси грэм

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Президента США Джо Байдена подталкивают к нападению на Иран, этим, в частности, занимаются сенатор Линдси Грэм и его бывший коллега Джозеф Либерман, такое мнение выразил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Эти люди неоднократно выражали такое желание в течение многих лет. Они просто думают, что теперь у них есть администрация, которой можно манипулировать, которую они могут подталкивать к действию. На самом деле им не нужно даже подталкивать, у них есть много людей внутри кабинета Байдена, которые заинтересованы в нападении на Иран", — заявил Макгрегор.По мнению аналитика, одержимость идеей войны с Ираном заслоняет у некоторых представителей американской политической элиты другие аспекты ближневосточного конфликта.В частности, Макгрегор отметил, что в случае реализации таких замыслов США придется иметь дело с другими игроками, вовлеченными в конфликт. Среди них, по его словам, будут Сирия, Турция и Россия."Россия не собирается сидеть сложа руки и наблюдать за уничтожением Ирана. Она не будет заинтересована в том, чтобы воевать с нами, и определенно не хочет войны с Израилем. Россия была очень внимательна к интересам Израиля, но помните, что израильтяне помогали Украине, они предоставили много разведданных, отправили много офицеров (службы разведки – ред.) Моссад на Украину. Так что на данный момент может случиться так, что Москва скажет: послушайте, у нас нет выбора, мы должны поддержать Иран, мы не можем допустить его уничтожение", — отметил аналитик.Накануне Джо Байден обратился к Верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи с предупреждением, заявив, что США ответят в случае атак на американских военнослужащих находящихся на Ближнем Востоке, и призвал быть готовым к этому.

https://ria.ru/20231026/podderzhka-1905274936.html

сша

иран

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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша, иран, турция, россия, джо байден, линдси грэм, али хаменеи, министерство обороны сша