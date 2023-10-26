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"Идет кампания": в США заявили о подготовке к нападению на Иран - РИА Новости, 26.10.2023
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04:53 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/iran-1905283258.html
"Идет кампания": в США заявили о подготовке к нападению на Иран
"Идет кампания": в США заявили о подготовке к нападению на Иран - РИА Новости, 26.10.2023
"Идет кампания": в США заявили о подготовке к нападению на Иран
Президента США Джо Байдена подталкивают к нападению на Иран, этим, в частности, занимаются сенатор Линдси Грэм и его бывший коллега Джозеф Либерман, такое... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T04:53
2023-10-26T04:53
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сша
иран
турция
россия
джо байден
линдси грэм
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Президента США Джо Байдена подталкивают к нападению на Иран, этим, в частности, занимаются сенатор Линдси Грэм и его бывший коллега Джозеф Либерман, такое мнение выразил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Эти люди неоднократно выражали такое желание в течение многих лет. Они просто думают, что теперь у них есть администрация, которой можно манипулировать, которую они могут подталкивать к действию. На самом деле им не нужно даже подталкивать, у них есть много людей внутри кабинета Байдена, которые заинтересованы в нападении на Иран", — заявил Макгрегор.По мнению аналитика, одержимость идеей войны с Ираном заслоняет у некоторых представителей американской политической элиты другие аспекты ближневосточного конфликта.В частности, Макгрегор отметил, что в случае реализации таких замыслов США придется иметь дело с другими игроками, вовлеченными в конфликт. Среди них, по его словам, будут Сирия, Турция и Россия."Россия не собирается сидеть сложа руки и наблюдать за уничтожением Ирана. Она не будет заинтересована в том, чтобы воевать с нами, и определенно не хочет войны с Израилем. Россия была очень внимательна к интересам Израиля, но помните, что израильтяне помогали Украине, они предоставили много разведданных, отправили много офицеров (службы разведки – ред.) Моссад на Украину. Так что на данный момент может случиться так, что Москва скажет: послушайте, у нас нет выбора, мы должны поддержать Иран, мы не можем допустить его уничтожение", — отметил аналитик.Накануне Джо Байден обратился к Верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи с предупреждением, заявив, что США ответят в случае атак на американских военнослужащих находящихся на Ближнем Востоке, и призвал быть готовым к этому.
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша, иран, турция, россия, джо байден, линдси грэм, али хаменеи, министерство обороны сша
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, США, Иран, Турция, Россия, Джо Байден, Линдси Грэм, Али Хаменеи, Министерство обороны США
"Идет кампания": в США заявили о подготовке к нападению на Иран

Полковник Макгрегор: Байдена пытаются склонить к нападению на Иран

© Фото : Министерство обороны АрменииАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© Фото : Министерство обороны Армении
Американские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Президента США Джо Байдена подталкивают к нападению на Иран, этим, в частности, занимаются сенатор Линдси Грэм и его бывший коллега Джозеф Либерман, такое мнение выразил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Эти люди неоднократно выражали такое желание в течение многих лет. Они просто думают, что теперь у них есть администрация, которой можно манипулировать, которую они могут подталкивать к действию. На самом деле им не нужно даже подталкивать, у них есть много людей внутри кабинета Байдена, которые заинтересованы в нападении на Иран", — заявил Макгрегор.
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По мнению аналитика, одержимость идеей войны с Ираном заслоняет у некоторых представителей американской политической элиты другие аспекты ближневосточного конфликта.
В частности, Макгрегор отметил, что в случае реализации таких замыслов США придется иметь дело с другими игроками, вовлеченными в конфликт. Среди них, по его словам, будут Сирия, Турция и Россия.
"Россия не собирается сидеть сложа руки и наблюдать за уничтожением Ирана. Она не будет заинтересована в том, чтобы воевать с нами, и определенно не хочет войны с Израилем. Россия была очень внимательна к интересам Израиля, но помните, что израильтяне помогали Украине, они предоставили много разведданных, отправили много офицеров (службы разведки – ред.) Моссад на Украину. Так что на данный момент может случиться так, что Москва скажет: послушайте, у нас нет выбора, мы должны поддержать Иран, мы не можем допустить его уничтожение", — отметил аналитик.
Накануне Джо Байден обратился к Верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи с предупреждением, заявив, что США ответят в случае атак на американских военнослужащих находящихся на Ближнем Востоке, и призвал быть готовым к этому.
 
В миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСШАИранТурцияРоссияДжо БайденЛиндси ГрэмАли ХаменеиМинистерство обороны США
 
 
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